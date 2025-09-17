ETV Bharat / entertainment

উৎসবের সূচনায় 'নিউ নরমাল' নিয়ে ঋদ্ধির নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী ! কেন ?

এদিন সোশাল মিডিয়ায় একাধিক বিষয় নিয়ে দুই সরকারের বিরুদ্ধে নিজস্ব ক্ষোভ উগরে দিলেন কৌশিক পুত্র ৷

ঋদ্ধি সেন (সোশাল মিডিয়া)
হায়দরাবাদ, 17 সেপ্টেম্বর: দুর্গা পুজো আসলেই কবি শঙ্খ ঘোষের একটা কবিতার লাইন বারবার উঠে আসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ৷ 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে...' এমন এক কবিতা যেখানে নগরজীবনে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের আগ্রাসন ও এর ফলে মানুষের মৌলিক মানবিক অনুভূতি ও নান্দনিকতার বিলুপ্তি নিয়ে আক্ষেপ ফুটে উঠেছিল কবির লেখনীতে। সেই একই আক্ষেপ এবার ঋদ্ধি সেনের লেখাতেও ৷ তার সঙ্গে দুই সরকারের সমালোচনায় সরব কৌশিক পুত্র ৷ বুধবার সোশাল মিডিয়ায় ঋদ্ধির 'তীক্ষ্ণ' পোস্ট নজর কেড়েছে নেটিজেনদের

অভিনেতার পোস্ট

পুজো আসলেই শহর তিলোত্তমার বিভিন্ন জায়গায় গাছপালার শাখা-প্রশাখা কেটে প্যান্ডেল বাঁধা থেকে বিজ্ঞাপনের পোস্টার লাগাতে শুরু করে ৷ প্রতি বছর কলকাতার বুকে এই ছবি নতুন নয় ৷ আর এই ঘটনাই ঋদ্ধিকে ভাবাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে ৷ সেই প্রসঙ্গ টানতে গিয়েই দেশের রাজনীতির নানা দিক উঠে আসে ঋদ্ধির লেখায় ৷ তিনি লেখেন, "গোটা শহরের বিভিন্ন জায়গায় গাছেদের হাত, পা, মাথা, শিরা, উপশিরা কেটে সাফ করা হচ্ছে বিজ্ঞাপনকে আগমন জানানোর জন্য l জন্ম, মৃত্যু এবং তার মাঝে ঘটে চলা মানব জীবনের সকল সাধারণ বা অসাধারণ ঘটনা চেনা এখন যায় বিজ্ঞাপন দিয়ে l ঠিকই আছে, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক এখন 'লাভে মিললে চিরসখা নাহোলেই ফাঁসি’র পলিসিতে চলছে l"

এই কথা প্রসঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফোনে জন্মদিনের শুভেচ্ছাকেও অন্য চোখে দেখছেন ঋদ্ধি ৷ তাঁর কথায়, "আজ যে ইন্ডিয়ার ফ্রেন্ড,কালকেই সে চায় ইন্ডিয়ার এন্ড l কালকে যাকে বললাম মাকু, পরশুই দেশের হাল ধরার জন্য তাকে বলতে হলো, "থ্যাংক ইউ কাকু", মোদ্দা কথা হল বন্ধুত্ব হোক বা দুশমনী, দুটোরই সততা বিচার করার থেকে সঠিক বিজ্ঞাপন দেওয়া ঢের বেশি প্রয়োজনীয় l বিজ্ঞাপন দিন, সবই এখন বিজ্ঞাপন নির্ভর l"

'অপারেশ সিঁদুর' বিজ্ঞাপনের পন্য

পহেলগাঁওতে সাধারণ পর্যটকদের ওপর নির্মম হত্যালীলার প্রতিশোধের রূপ ছিল 'অপারেশন সিঁদুর' ৷ সেই নামের ট্রেডমার্ক কিনতে চায় দেশের এক বড় কোম্পানি ৷ যা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক ৷ সেই কথা তুলে ঋদ্ধির লেখেন, "এই যেমন ধরুন বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ,প্রচার বেশি কাজ কম,বিজ্ঞাপনের মান কাজের থেকে ঢের ভালো l বা ধরুন নতুন ভারতবর্ষ শেখালো, প্রতিশোধ বা প্রতিরোধ, দুটোই আসলে বিজ্ঞাপন l নাগরিক বা সেনা জওয়ানদের রক্ষা করতে না পাওয়ার দায় ভার নিয়ে প্রশ্ন তুললে সরকারি টাকায় বিক্রি হওয়া সাংবাদিক সেই মর্মান্তিক ঘটনাকে দেখে ভোটের সাফল্যের পথ হিসেবে আর দেশের সব চেয়ে ধনী ব্যক্তি এবং প্রধানমত্রীর রাজনৈতিক দলের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট বন্ধু ব্যস্ত হয়ে পড়ে ‘অপারেশন সিঁদুরের’ ট্রেডমার্ক কেনার জন্য ‘বিনোদনমূলক’ কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে l সকল যুদ্ধই অস্ত্র ব্যবসার বিজ্ঞাপন মাত্র l"

ঋদ্ধি তাঁর পোস্টে স্পষ্ট জানান, আমেরিকা, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া, ইজরায়েল, ভারত সবাই স্রেফ একে অন্যের ‘ক্লায়েন্ট’ l এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে নিয়েও তোপ দাগেন "ওপেনটি বায়োস্কোপ" অভিনেতা ৷ তিনি লেখেন, "এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষনকে ‘সাজানো ঘটনার’ তকমা দেন, কর্মস্থলে বাংলার মেয়ে প্রাণ হারায় তবে শহর জুড়ে বিজ্ঞাপন পড়ে 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' l সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপনের জন্য গাছের গায়ে কোপ মেরে শুভ শক্তির উৎসবের সূচনা হবে, সেটাই ‘নিউ নরমাল’ l"

