সোহিনীর সঙ্গে রমতি নদীতে জাল ফেললেন দেব, ডুয়ার্সে টিম রঘু ডাকাত

সোহিনীর সঙ্গে রমতি নদীতে জাল ফেললেন দেব, ডুয়ার্সে টিম রঘু ডাকাত
নদীতে নেমে শিখলেন জাল ফেলার কায়দা ৷ জানালেন পরেরবার বাবা-মা’কে নিয়ে আসবেন ডুয়ার্সে ঘুরতে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 8:53 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: ডুয়ার্সের রমতি নদীতে মাছ ধরলেন 'রঘু ডাকাত' ৷ কথা হচ্ছে অভিনেতা দেবের ৷ উত্তরবঙ্গে রঘু ডাকাত সিনেমার প্রচারে এসে ডুয়ার্সের বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন অভিনেতা ৷ সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী ইধিকা পাল, সোহিনী সরকার-সহ টিম রঘু ডাকাত৷ তাঁরা ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলেন সোমবার ৷
এদিন মানাবাড়ির রমতি নদীতে নেমে জলকেলি করতেও দেখা গিয়েছে দেবকে ৷ পাশাপাশি, স্থানীয় এক মৎস্যজীবী আনসার আলির জাল নিয়ে নদীতে নেমে মাছ ধরলেন 'রঘু ডাকাত' ৷ মাছ ধরে আপ্লুত অভিনেতা দেব ৷ সেখান থেকে ডুয়ার্সের ওদলাবাড়ির মানাবাড়িতে একটি রিসর্টে আসে দেব-সহ রঘু ডাকাত সিনেমার পুরো টিম ৷
এই নিয়ে মৎস্যজীবী আনসার আলি বলেন, "অভিনেতা দেবকে মাছ ধরা শেখালাম ৷ বেশ ভালো লাগল ৷ রমতি নদীতে মাছ ধরছিলাম আমি ৷ তখন আমার কাছে এসে বলল, মাছ ধরা শেখাব নাকি ! আমি জাল ফেলে দেখালাম, কীভাবে মাছ ধরতে হয় ৷ উনিও জাল ফেললেন ৷"
বেশ কয়েকদিন ধরে অভিনেতা দেব, অভিনেত্রী ইধিকা-সহ রঘু ডাকাতের স্টারকাস্ট জেলায় প্রচারে বেরিয়েছে ৷ একাধিক জেলায় ঘুরে রঘু ডাকাত সিনেমার প্রমোশন করছেন তাঁরা ৷ রাজগঞ্জের প্রমোশনের সেরে সোজা শিলিগুড়িতে চলে আসেন তাঁরা ৷ সেখান থেকে সেভক কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে আসেন সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা ৷ সঙ্গে চলছে রঘু ডাকাত সিনেমার প্রচার ৷
অভিনেতা দেব বলেন, "কাজের জন্য ডুয়ার্সে বারবার এসেছি ৷ এবার নিজের জন্য এলাম ৷ অন্য সময় কাজের সুযোগে এসেছি ৷ ডুয়ার্সের এত সুন্দর পরিবেশ ৷ এখানকার মানুষের ভালোবাসা আমাকে আপ্লুত করে ৷ আজ যেখানে এসেছি, এই জায়গায় আমি শুটিং করিনি ৷ এরপর বাবা-মা’কে নিয়ে এখানে আসব ৷ কীভাবে মাছ ধরতে হয়, কীভাবে জাল ফেলতে হয়, সেটা দেখলাম ৷ একটা অন্য অভিজ্ঞতা হল ৷"
এদিন সেভক কালীবাড়িতে রঘু ডাকাত সিনেমার সাফল্য কামনা করে পুজো দিলেন দেব-সহ সকলে ৷ ডুয়ার্সে আসার পর অভিনেতা তথা ঘাটালের সাংসদ দেবকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন, মালবাজারের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস, রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিক বরাইক, মালবাজার পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আরমান আরশাদ-সহ অন্যান্যরা ৷ সেখানে অশোক চিক বরাইক দেব এবং তাঁর সিনেমার সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আদবাসী রীতিতে বরণ করে নেন ৷