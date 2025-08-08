কলকাতা, 8 অগস্ট: ফেলুদাকে ছাড়াই এবার রহস্য সমাধানে তোপসে ? নাকি অন্য কিছু ? অনীক দত্ত (Anik Datta) নিয়ে আসছেন নতুন বাংলা ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। আর সেখানেই আবির চট্টোপাধ্যায়কে (Abir Chatterjee) দেখা যাবে তোপসে চরিত্রে ৷ ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন প্রযোজিত এবং অনীক দত্ত পরিচালিত ছবির টিজার জায়গা করে নিয়েছে দর্শক মনে ৷ নস্টালজিয়া, হেয়ালি, এবং রহস্যে ঘেরা ছবি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' চলতি বছর পুজোতে আসবে বড় পর্দায়। এই ছবিতে তোপসে কেবল অ্যাসিস্ট্যান্ট নন বরং নিজেই একজন গোয়েন্দা।
গল্পের প্রেক্ষাপট
বাংলাদেশ থেকে একটি মেয়ে নিজের পরিবারকে খুঁজতে কলকাতায় আসে । কিন্তু পরিবারকে খুঁজে পাওয়ার জন্য একটিমাত্র সূত্র তার হাতে থাকে যেটি একটি হেঁয়ালি। হেঁয়ালির সমাধানের জন্য সে সাহায্য নেয় তোপসে নামক চরিত্রের। সেই হেঁয়ালির উত্তর খুঁজতে তারা কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে দার্জিলিং এবং কার্শিয়াং অবধি যায় এবং নানান বিপদের সম্মুখীন হয়। এরপর গল্প কোনদিকে এগোয়, সেটা দেখার অপেক্ষায় সমস্ত সিনেমাপ্রেমী মানুষ।
পরিচালক অনীক দত্ত জানিয়েছেন, "অন্য হাজার হাজার মানুষের মতো আমিও ফেলুদার একজন বিরাট ভক্ত। আর তাই ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বিভিন্ন কারণে, তা সম্ভব হয়নি। তারপর আমার মনে হয় পরবর্তী সেরা জিনিসটি হতে পারে যে আমি এমন কিছু লিখি, অথবা এমন একটি গল্পের কথা ভাবি যার মধ্যে ফেলুদার ছায়া আছে কিন্তু একটু আলাদা।"
পরিচালকের কথায়, "ফেলুদার গল্প লেখার স্পর্ধা আমার নেই এবং কপিরাইট নিয়মেও আটকাবে। তাই, আমি তোপসেকে নিয়ে এমন কিছু লেখার কথা ভাবলাম। তারপর আমি সন্দীপ রায়ের সঙ্গে কথা বললাম। আমাকে বাবুদা খুব উৎসাহ দিলেন। এরপর আমার প্রযোজক, ফিরদৌসুল হাসান আমাকে বলেন ছবিটা নিয়ে এগোতে। আমি তখন এর নাম দিয়েছিলাম 'হেমেনবাবুর হেয়ালি'। তারপর আমি এর নামকরণ করি 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই'। গল্পটি কিছু রহস্য, হেয়ালি এবং শিকড় খোঁজার। 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' অবশেষে মুক্তি পাচ্ছে এবং মানুষ দেখবে এবং বিচার করবে।"
ছবিটি নিয়ে বলতে গিয়ে প্রযোজক ফিরদাউসুল হাসান বলেন, "যত কাণ্ড কলকাতাতেই' হল কলকাতার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, যে শহরটিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। এটি এমন একটি ছবি যা দর্শকেরা পুরো পরিবারের সঙ্গে দেখতে পারবেন - বাবা-মা, সন্তান সকলের সঙ্গে। এটি সকল বয়সের জন্য তৈরি। এবং আমরা আশা করি মানুষ আমাদের ছবি দেখবার জন্য হল ভরিয়ে দেবেন।"
ছবিতে মুখ্য চরিত্রে আছেন আবির চট্টোপাধ্যায়, বাংলাদেশের অভিনেত্রী নওশাবা আহমেদ। এছাড়াও ছবিতে আছেন রোজা পারমিতা দে, ঋক চট্টোপাধ্যায়, অপরাজিতা ঘোষ সহ দুলাল লাহিড়ী, মিঠু চক্রবর্তী এবং রজত গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভাবান অভিনেতা।