কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: আকাশে-বাতাসে এখন পুজোর গন্ধ ৷ সাধারণের মতো তারকাদের পুজোর বাকেট লিস্ট তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ কেউ বাড়িতেই বন্ধুদের সঙ্গে দেদার আড্ডায় মেতে উঠবেন আবার কেউ এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়বেন দূরে কোথাও ৷ আবির চট্টোপাধ্যায়ের পুজোর প্ল্যান কিংবা কেনাকাটি কতদূর এগোল ? সহাস্যে অভিনেতার স্পষ্ট জবাব, "ওই কাজটা আমার বউ নন্দিনী করেন। ওটাতে আমি মাথা ঘামাই না। ওই কাজটা আমি পারিও না। তবে, অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়ার নোটিফিকেশনটা পাই, ওই আর কি। তবে, হ্যাঁ ছোটবেলায় গিফট পেতে খুব ভালো লাগত, আর এখন গিফট দিতে ভালো লাগে।"
তারকা হওয়ার দরুণ হুট করে শহরতলির কোথাও খেতে যাওয়া বা রাত জেগে প্যান্ডেল হপিং হয় না বললেই চলে ৷ ফলে পুজোর আমেজ বলতে ছোটবেলার স্মৃতিই যেন এখনও মনে তরতাজা আবিরের ৷ তিনি বলেন, "একদম ছোটবেলায় বাবা, মা কিংবা বাড়ির বড়দের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যেতাম। তখন এক রকমের আনন্দ ছিল। ওঁদের সঙ্গে ঘুরতাম প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে। এরপর একটু যখন বড় হলাম পকেট মানি পেতে শুরু করলাম, একটু স্বাধীনতাও পেলাম বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে ঠাকুর দেখার। পুজোর জন্য আমরা টাকা জমাতাম। সেই টাকা দিয়েই ট্যাক্সি চাপতাম আমরা।"
তাঁর কথায়, "সবসময় তো আমাদের ট্যাক্সি চাপার সুযোগ হত না ৷ এই পুজোর সময়েই একটু চড়তাম আমরা। পুজোর সময় ট্যাক্সি চড়ার প্রতি একটা আকর্ষণও ছিল আমাদের। একই ট্যাক্সিতে আমরা আট-নয়জনও উঠে পড়েছি, কোনও অসুবিধা হয়নি। আর হলুদ ট্যাক্সি আমাদের কলকাতার ঐতিহ্য। সেটা আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে।" আসলে এই দুর্গাপুজোয় শহরের হারিয়ে যেতে বসা হলুদ ট্যাক্সিগুলিকে রঙে রঙে রঙিন করে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে এক রংয়ের কোম্পানি ৷
সারা পুজোতে শহরের বুকে ঘুরবে এই ট্যাক্সিগুলো। এত বছরের দুর্গাপুজোর বিবর্তন রঙ তুলিতে ফুটে উঠেছে হলুদ ট্যাক্সিগুলিতে। যা বেশ চটকদারি। কলকাতার দুর্গাপুজোর ঐতিহ্য ঘুরবে ট্যাক্সিতে। মানুষও দেখতে পাবে সেগুলিকে শহরের রাস্তায়। আবিরের কথায়, 'চলতে চলতে 40' নামের প্রজেক্টে এই রং কোম্পানি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী হলুদ ট্যাক্সি এবং কলকাতার পুজোর বিবর্তনকে মিলিয়ে দেওয়ার উদ্যোগের প্রশংসা না করে পারছি না।"