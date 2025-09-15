EXCLUSIVE: এনএসডি থেকে পাসআউট প্রথম বাঙালি, অক্ষয়-অজয়-অনিলের সহ-অভিনেতা অভিজিৎ ব্রাত্য বাংলাতেই

EXCLUSIVE: এনএসডি থেকে পাসআউট প্রথম বাঙালি, অক্ষয়-অজয়-অনিলের সহ-অভিনেতা অভিজিৎ ব্রাত্য বাংলাতেই
অভিজিৎ দীর্ঘ 37 বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছেন ওটিটি, ধারাবাহিক ও সিনেমা জগতে ৷ তাও রয়ে গিয়েছে জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 11:03 AM IST
পারমিতা কামিলা
ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা, দিল্লির অন্যতম অভিনয়ের প্রশিক্ষণের স্কুল যেখান থেকে তাবড় তাবড় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কখনও থিয়েটারের রঙ্গ মঞ্চে আবার কখনও সিনেমার পর্দায় স্থায়ী ছাপ রেখেছেন ৷ অনুপম খের, ওম পুরী, প্রয়াত ইরফান খান, পল্লবী জোশী কিংবা রত্না পাঠক শাহ, শান্তনু বোস, নীনা গুপ্তা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী তালিকা দীর্ঘ হতে থাকবে ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন এনএসডি থেকে পাশ করা প্রথম বাঙালি কে ? এবার হয়তো একটু চিন্তায় পড়ে যাবেন ৷ 1980 সালে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে প্রথম বাঙালি যিনি পাস করেছেন তিনি হলেন অভিনেতা অভিজিৎ লাহিড়ী ৷
থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ থেকে ধারাবাহিক, ওটিটি, বলিউড সিনেমা সর্বত্র অগাধ যাতায়াত এই অভিনেতার ৷ আবার কলকাতায় আসলে করার অভিনয়ের মাস্টার ক্লাস ৷ ঝুলিতে 'সি হক্স', 'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়', 'বালিকা বধূ'র মতো ধারাবাহিকে নজর কাড়েন ৷ আবার অভিনয় করেছেন অনিল কাপুরের সঙ্গে 'মাই ওয়াইফস মার্ডার', অজয় দেবগণের সঙ্গে 'ট্যাঙ্গো চার্লি' কিংবা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'বেল বটম', অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে 'দ্য বিগ বুল'-এর মতো সিনেমায় ৷
বাঙালি অভিজিৎ কীভাবে মুম্বইয়ের অভিনয় জগতে জাঁকিয়ে বসলেন ?
অভিজিৎ লাহিড়ী বলেন, "আমার বাবা ছিলেন নৃত্যশিল্পী ৷ তিনি উদয় শঙ্কর ডান্সগ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ কিন্তু সাংসারিক চাপের জন্য নাচ ছাড়তে হয় ৷ আমরা দুই ভাই-বোন ৷ বাবা চেয়েছিলেন আমি গান শিখি আর আমার বোন কত্থক নাচ ৷ হৈমন্তী শুক্লার বাবা পণ্ডিত হরিহর শুক্লা ছিলেন আমার গানের গুরু ৷ আমি তাঁর কাছ থেকে ক্ল্যাসিক্যাল গান শিখেছি ৷ রপর নজরুলগীতি শিখেছি সুপ্রকাশ চাকির কাছে ৷ কিন্তু আমি এমন কিছু করতে চাইছিলাম যেখানে এই নাচ-গান-অভিনয়ের মেলবন্ধন ঘটে ৷ এরপরেই আমি থিয়েটার প্রশিক্ষণ নিই ৷"
- 1973-74- সাল নাগাদ এক ইন্সটিটিউটে থিয়েটারের প্রশিক্ষণ নেন অভিজিৎ ৷ সেখানেই মাইম-অভিনয় কী বিষয় তা নিয়ে শিক্ষালাভ করেন ৷ সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অভিনয়ের স্কলারশিপের কথা জানতে পেরে সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি ৷ পরীক্ষা দেন চান্সও পেয়ে যান ৷ কিন্তু সমস্যা বাঁধে অন্য় জায়গায় ৷ অভিজিতের কোনও মেন্টর ছিলেন না কলকাতায় ৷
অভিনেতা বলেন, "আমি এবং রমাপ্রসাদ বণিক সেই স্কলারশিপ পাই ৷ যেহেতু রমা শম্ভু মিত্রের কাছে ট্রেনিং নিতেন তাই ওকে কলকাতায় রাখা হল ৷ আর আমাকে দিল্লিতে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায় যেতে হয় ৷ আমি প্রথম বাঙালি এনএসডি থেকে পাস আউট হয়েছি ৷ সেটা 1980 সাল ৷"
- এরপর ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে পাস করার পর কলকাতায় ফিরে থিয়েটার নিয়ে কিছু করতে চান অভিজিৎ ৷ সেই মতো কাজেও লেগে পড়েন ৷ কিন্তু সেই পরিশ্রম বিফলে যায় ৷ ডুবে যান ধার-দেনার মধ্যে ৷ কী করবেন ? তখন তিনি যোগ দেন যাত্রাপালায় ৷ দু'বছরের মাথায় যাত্রা জগতে খ্যাতি অর্জন করেন ৷ উত্তম কুমার পুরস্কারও আসে ঝুলিতে ৷ সেই পারিশ্রমিক দিয়ে তিনি ধার শোধ করেন ৷
এরেই মাঝে এনএসডিতে একটা কাজের সুযোগ আসে ৷ থিয়েটার থেকে যেখানে মোটা টাকা উপার্জন হচ্ছিল তা ছেড়ে তিনি এনএসডি-তে পাঁচহাজার টাকার এক কাজে যোগ দেন ৷ তাঁর মতে, "আমি কোনওদিন টাকার পিছনে দৌড়াইনি ৷ আমার থিয়েটার ভালো লাগে যাত্রার তুলনায় ৷ ফলে আমি ফের দিল্লি চলে আসি ৷ ছয় বছর সেখানে কাজ করি ৷ এরপর একটা দক্ষিণে চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব আসে ৷ হায়দরাবাদে যাই ৷ সেখান থেকে ফেরার পর নতুন এক ধারাবাহিক 'ঘাঁও'-তে সুযোগ পাই ৷"
|সেই বছর ভাগ্য অনেকটাই প্রসন্ন ছিল অভিজিতের ৷ দিল্লি-মুম্বইয়ে বেশ কিছু নতুন বিনোদনধর্মী চ্যানেল লঞ্চ করে ৷ তারমধ্যে মুম্বইয়ে একটি চ্যানেলে '9 মালাবার হিলস' নামে এক ধারাবাহিক বদলে দেয় অভিনেতা অভিজিতের ভাগ্য ৷ তাঁর কথায়, "সেই ধারাবাহিকে হিরো-হিরোইন ছিল পবণ মালহোত্রা ও রেণুকা সাহানে ৷ সেটা করতে গিয়েই মুম্বই যাই ৷ এই সিরিয়াল ব্যপক জনপ্রিয় হয়৷ অন্যদিকে, মুম্বইয়ে কাজ করতে গিয়ে জানতে পারি মুম্বইয়ের ঠিকামা আর ফোন নম্বর না থাকে তাহলে কাজ পাব না ৷ যদি এই ধারাবাহিক না পেতাম তাহলে মুম্বইয়ে স্থিতু হওয়া হত না ৷"
তবে অভিজিৎ লাহিড়ীর জীবনে সেরা অভিজ্ঞতা দিয়েছে 'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়', 'বালিকা বধূ'র মতো ধারাবাহিক ৷ 'ইয়ে রিস্তা' ধারাবাহিকে হিনা খান অর্থাৎ অক্ষরার দাদুর চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি ৷ এই চরিত্রে প্রায় সাড়ে চার বছর দেখা যায় তাঁকে ৷ এরপর 'বালিকা বধূ'তে অভিজিৎ-কে দেখা যায় নেতিবাচক চরিত্রে ৷ যা বিপুল জনপ্রিয়তা পায় ৷ এই ধারাবাহিকের পাশাপাশি তালিকায় বাড়তে থাকে 'স্বরাগিনী', 'ক্রাইম পেট্রোল', 'সাবধান ইন্ডিয়া', 'কভি সাস কভি বহু'-র মতো ধারাবাহিক ও শো ৷ পাশাপাশি চলতে থাকে সিনেমাও ৷ তবে 2016 সালে পাকাপাকি ভাবে ধারাবাহিক ছেড়ে অভিজিৎ মন দেন সিনেমা জগতে ৷
অভিজিতের কথায়, "আমি কখনও হিরো হতে চাইনি ৷ চেয়েছিলাম প্রফেশনাল থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করে তা চালাতে ৷ যে জন্য আমি প্রায় 6 বছর কলকাতায় পরে ছিলাম এনএসডি থেকে বেরোনোর পর ৷ কিন্তু যখন পারিনি তখন বেঁচে থাকার জন্য অভিনয়ের পথ বেছে নিই ৷ দুটো বাংলা সিনেমাও করলাম ৷ 'আমি সুভাষ বলছি' সিনেমার প্রযোজক ছিল কলকাতার ভেঙ্কটেশ কিন্তু পরিচালক ছিলেন মুম্বইয়ের ৷ মিঠুন চক্রবর্তীর বিপরীতে নেতিবাচক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি-সম্মান পাই ৷"
অভিজিতের প্রথম সিনেমা ছিল পরিচালক হনশল মেহেতার 'জয়তে' ৷ কিন্তু সেই সিনেমা মুক্তির মুখ দেখেনি ৷ তবে দমে যাওয়ার পাত্র তিনি ছিলেন না ৷ 2000 সালে 'ছল' নামে এক সিনেমায় অভিনয় করেন তিনি ৷ এরপর একে একে অমিতাভ বচ্চন ও ধর্মেন্দ্র অভিনীত 'হাম কৌন হ্যায়' সিনেমায় সুযোগ পান ৷ কাজ করেন অনিল কাপুরের সঙ্গে 'মাই ওয়াইফস মার্ডার' সিনেমায় ৷ সিনেমাটি পরিচালনা করেন জিজি ফিলিপ ৷ মুক্তি পায় 2005 সালে ৷ সিনেমায় অনিলের শ্বশুরের চরিত্রে অভিনয় করেন অভিজিৎ ৷
তাঁর কথায়, "অনিল কাপুরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা মজাদার ৷ অনিল আমার জামাইয়ের চরিত্রে ছিল এই সিনেমায় ৷ আমাদের দু'জনের সঙ্গে অনেক দৃশ্য ছিল ৷ রিহার্সাল করেছি একসঙ্গে ৷ প্রচুর মজা করেছি ৷ তবে অজয় দেবগণের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অন্যরকম ৷ 'ট্যাঙ্গো চার্লি' সিনেমায় একটা দৃশ্য ছিল যেটা বাংলায় করতে হয়েছিল ৷ যেখানে নকশালরা আমাকে ধরে নিয়ে এসে গুলি করে মারছে ৷ সেই পুরো দৃশ্যটা আমাকে লেখার দায়িত্ব দেন পরিচালক মণি শঙ্কর ৷ আমি হিন্ট শুনে পুরো দৃশ্যটা লিখি ৷ তারপর শুটিং হয় ৷ সেই কাজ অজয়ের ভীষণ ভালো লেগেছিল ৷ প্রশংসা করেছিল খুব ৷"
বাঙালি অভিনেতা যেখানে 25 বছরের বেশি সময় ধরে বিনোদন জগতে কাজ করে চলেছেন সেখানে অভিজিৎ লাহিড়ী বাংলা পরিচালকের থেকে ডাক না পাওয়ায় কিছুটা অবশ্যই ক্ষুন্ন ৷ অভিনেতার কথায়, "বাংলার পরিচালকরা কাজে না নিলে আমি কী করতে পারি ! আমি বাঙালি তাই কাজে নিচ্ছে না ৷ নন-বেঙ্গলিদের এনে কাজ করাবে কিন্তু আমায় ডাকবে না ৷ এখানে অনেক গ্রুপ আছে আমি কোনও গ্রুপে নেই ৷ যাওয়ার চেষ্টাও করি না ৷ আর আমি তেল দিতে পারি না ৷ না কোনও পার্টিতে গিয়ে কাজ চাইতে পারি ৷"
তিনি জানান, অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'বেল বটম' সিনেমায় অডিশন দিতে হয়নি, মনোজ বাজপেয়ীর সঙ্গে 'সির্ফ এক বান্দা কাফি হ্যায়' সিনেমায় অডিশন দিতে হয়নি ৷ 'দ্য তাজ স্টোরি' পরেশ রাওয়ালের সঙ্গে কাজ করছেন সেখানেও কোনও অডিশন দিতে হয়নি ৷ কারণ পরিচালকরা তাঁর আগের কাজ দেখেছেন ৷ তারপরেও যদি বাংলার কোনও পরিচালক না ডাকেন বা অডিশন না নেন কোনও সিনেমার জন্য তাহলে কী করা যাবে ৷ বাংলাতেই ব্রাত্য থেকে যেতে হয় বাঙালি অভিনেতাদের ৷ অথচ এমন অনেক বাঙালি অভিনেতা আছেন যাঁরা মুম্বই ও বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে চুটিয়ে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন ৷
অভিনেতা থেকে নেতা হওয়ার পথ এখন অনেক মসৃণ ৷ শিল্পের অন্দরে রাজনীতি ঢুকে যাওয়ার প্রসঙ্গে অভিজিৎ বলেন, "রাজনীতিতে সুবিধার জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যবহার করা হয় ৷ তাঁরাও যাচ্ছেন টাকার লোভে ৷ এনএসডির মতো সরকারি জায়গাও রাজনীতির কেন্দ্রে চলে গিয়েছে ৷ সরকার থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে এই ধরনের নাটক করতে হবে ৷ নিজস্ব স্বাধীনতা ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা হারিয়ে ফেলেছে ৷ এর থেকে খারাপ আর কী হতে পারে ৷ সেখানে আমাদের কিছু করার নেই ৷ হাত-পা বাঁধা ৷ যারা সত্যিকারের অভিনয় নিয়ে থাকতে চায় তাঁরা রাজনীতি থেকে দূরেই থাকেন ৷" বর্তমানে কলকাতা, পুণে, মুম্বই-সহ একাধিক জায়গায় অভিনয়ের ওয়ার্কশপ নিয়ে ব্যস্ত অভিজিৎ লাহিড়ী ৷ অনলাইনেও তিনি অভিনয়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন ৷