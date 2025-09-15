ETV Bharat / entertainment

EXCLUSIVE: এনএসডি থেকে পাসআউট প্রথম বাঙালি, অক্ষয়-অজয়-অনিলের সহ-অভিনেতা অভিজিৎ ব্রাত্য বাংলাতেই

অভিজিৎ দীর্ঘ 37 বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছেন ওটিটি, ধারাবাহিক ও সিনেমা জগতে ৷ তাও রয়ে গিয়েছে জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ ৷

বাংলাতে কাজ না পাওয়ায় আক্ষেপ এই অভিনেতার (Special Arrangement)
পারমিতা কামিলা

ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা, দিল্লির অন্যতম অভিনয়ের প্রশিক্ষণের স্কুল যেখান থেকে তাবড় তাবড় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কখনও থিয়েটারের রঙ্গ মঞ্চে আবার কখনও সিনেমার পর্দায় স্থায়ী ছাপ রেখেছেন ৷ অনুপম খের, ওম পুরী, প্রয়াত ইরফান খান, পল্লবী জোশী কিংবা রত্না পাঠক শাহ, শান্তনু বোস, নীনা গুপ্তা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী তালিকা দীর্ঘ হতে থাকবে ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন এনএসডি থেকে পাশ করা প্রথম বাঙালি কে ? এবার হয়তো একটু চিন্তায় পড়ে যাবেন ৷ 1980 সালে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে প্রথম বাঙালি যিনি পাস করেছেন তিনি হলেন অভিনেতা অভিজিৎ লাহিড়ী ৷

থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ থেকে ধারাবাহিক, ওটিটি, বলিউড সিনেমা সর্বত্র অগাধ যাতায়াত এই অভিনেতার ৷ আবার কলকাতায় আসলে করার অভিনয়ের মাস্টার ক্লাস ৷ ঝুলিতে 'সি হক্স', 'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়', 'বালিকা বধূ'র মতো ধারাবাহিকে নজর কাড়েন ৷ আবার অভিনয় করেছেন অনিল কাপুরের সঙ্গে 'মাই ওয়াইফস মার্ডার', অজয় দেবগণের সঙ্গে 'ট্যাঙ্গো চার্লি' কিংবা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'বেল বটম', অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে 'দ্য বিগ বুল'-এর মতো সিনেমায় ৷

abhijit-lahiri-the-first-bengali-actor-to-pass-out-from-nsd-talks about filmy career in Bollywood
অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার অভিজিতের (Special Arrangement)

বাঙালি অভিজিৎ কীভাবে মুম্বইয়ের অভিনয় জগতে জাঁকিয়ে বসলেন ?

অভিজিৎ লাহিড়ী বলেন, "আমার বাবা ছিলেন নৃত্যশিল্পী ৷ তিনি উদয় শঙ্কর ডান্সগ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ কিন্তু সাংসারিক চাপের জন্য নাচ ছাড়তে হয় ৷ আমরা দুই ভাই-বোন ৷ বাবা চেয়েছিলেন আমি গান শিখি আর আমার বোন কত্থক নাচ ৷ হৈমন্তী শুক্লার বাবা পণ্ডিত হরিহর শুক্লা ছিলেন আমার গানের গুরু ৷ আমি তাঁর কাছ থেকে ক্ল্যাসিক্যাল গান শিখেছি ৷ রপর নজরুলগীতি শিখেছি সুপ্রকাশ চাকির কাছে ৷ কিন্তু আমি এমন কিছু করতে চাইছিলাম যেখানে এই নাচ-গান-অভিনয়ের মেলবন্ধন ঘটে ৷ এরপরেই আমি থিয়েটার প্রশিক্ষণ নিই ৷"

  • 1973-74- সাল নাগাদ এক ইন্সটিটিউটে থিয়েটারের প্রশিক্ষণ নেন অভিজিৎ ৷ সেখানেই মাইম-অভিনয় কী বিষয় তা নিয়ে শিক্ষালাভ করেন ৷ সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অভিনয়ের স্কলারশিপের কথা জানতে পেরে সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি ৷ পরীক্ষা দেন চান্সও পেয়ে যান ৷ কিন্তু সমস্যা বাঁধে অন্য় জায়গায় ৷ অভিজিতের কোনও মেন্টর ছিলেন না কলকাতায় ৷

অভিনেতা বলেন, "আমি এবং রমাপ্রসাদ বণিক সেই স্কলারশিপ পাই ৷ যেহেতু রমা শম্ভু মিত্রের কাছে ট্রেনিং নিতেন তাই ওকে কলকাতায় রাখা হল ৷ আর আমাকে দিল্লিতে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামায় যেতে হয় ৷ আমি প্রথম বাঙালি এনএসডি থেকে পাস আউট হয়েছি ৷ সেটা 1980 সাল ৷"

abhijit-lahiri-the-first-bengali-actor-to-pass-out-from-nsd-talks about filmy career in Bollywood
নাটকের মঞ্চে অভিজিৎ লাহিড়ী (Special Arrangement)
  • এরপর ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে পাস করার পর কলকাতায় ফিরে থিয়েটার নিয়ে কিছু করতে চান অভিজিৎ ৷ সেই মতো কাজেও লেগে পড়েন ৷ কিন্তু সেই পরিশ্রম বিফলে যায় ৷ ডুবে যান ধার-দেনার মধ্যে ৷ কী করবেন ? তখন তিনি যোগ দেন যাত্রাপালায় ৷ দু'বছরের মাথায় যাত্রা জগতে খ্যাতি অর্জন করেন ৷ উত্তম কুমার পুরস্কারও আসে ঝুলিতে ৷ সেই পারিশ্রমিক দিয়ে তিনি ধার শোধ করেন ৷

এরেই মাঝে এনএসডিতে একটা কাজের সুযোগ আসে ৷ থিয়েটার থেকে যেখানে মোটা টাকা উপার্জন হচ্ছিল তা ছেড়ে তিনি এনএসডি-তে পাঁচহাজার টাকার এক কাজে যোগ দেন ৷ তাঁর মতে, "আমি কোনওদিন টাকার পিছনে দৌড়াইনি ৷ আমার থিয়েটার ভালো লাগে যাত্রার তুলনায় ৷ ফলে আমি ফের দিল্লি চলে আসি ৷ ছয় বছর সেখানে কাজ করি ৷ এরপর একটা দক্ষিণে চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব আসে ৷ হায়দরাবাদে যাই ৷ সেখান থেকে ফেরার পর নতুন এক ধারাবাহিক 'ঘাঁও'-তে সুযোগ পাই ৷"

abhijit-lahiri-the-first-bengali-actor-to-pass-out-from-nsd-talks about filmy career in Bollywood
'বালিকা বধূ' ধারাবাহিক (Special Arrangement)
সেই বছর ভাগ্য অনেকটাই প্রসন্ন ছিল অভিজিতের ৷ দিল্লি-মুম্বইয়ে বেশ কিছু নতুন বিনোদনধর্মী চ্যানেল লঞ্চ করে ৷ তারমধ্যে মুম্বইয়ে একটি চ্যানেলে '9 মালাবার হিলস' নামে এক ধারাবাহিক বদলে দেয় অভিনেতা অভিজিতের ভাগ্য ৷ তাঁর কথায়, "সেই ধারাবাহিকে হিরো-হিরোইন ছিল পবণ মালহোত্রা ও রেণুকা সাহানে ৷ সেটা করতে গিয়েই মুম্বই যাই ৷ এই সিরিয়াল ব্যপক জনপ্রিয় হয়৷ অন্যদিকে, মুম্বইয়ে কাজ করতে গিয়ে জানতে পারি মুম্বইয়ের ঠিকামা আর ফোন নম্বর না থাকে তাহলে কাজ পাব না ৷ যদি এই ধারাবাহিক না পেতাম তাহলে মুম্বইয়ে স্থিতু হওয়া হত না ৷"

তবে অভিজিৎ লাহিড়ীর জীবনে সেরা অভিজ্ঞতা দিয়েছে 'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়', 'বালিকা বধূ'র মতো ধারাবাহিক ৷ 'ইয়ে রিস্তা' ধারাবাহিকে হিনা খান অর্থাৎ অক্ষরার দাদুর চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি ৷ এই চরিত্রে প্রায় সাড়ে চার বছর দেখা যায় তাঁকে ৷ এরপর 'বালিকা বধূ'তে অভিজিৎ-কে দেখা যায় নেতিবাচক চরিত্রে ৷ যা বিপুল জনপ্রিয়তা পায় ৷ এই ধারাবাহিকের পাশাপাশি তালিকায় বাড়তে থাকে 'স্বরাগিনী', 'ক্রাইম পেট্রোল', 'সাবধান ইন্ডিয়া', 'কভি সাস কভি বহু'-র মতো ধারাবাহিক ও শো ৷ পাশাপাশি চলতে থাকে সিনেমাও ৷ তবে 2016 সালে পাকাপাকি ভাবে ধারাবাহিক ছেড়ে অভিজিৎ মন দেন সিনেমা জগতে ৷

abhijit-lahiri-the-first-bengali-actor-to-pass-out-from-nsd-talks about filmy career in Bollywood
'ইয়ে রিস্তা ক্যায়া কহেলাতা হ্যায়' ধারাবাহিকের দৃশ্য (Special Arrangement)

অভিজিতের কথায়, "আমি কখনও হিরো হতে চাইনি ৷ চেয়েছিলাম প্রফেশনাল থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করে তা চালাতে ৷ যে জন্য আমি প্রায় 6 বছর কলকাতায় পরে ছিলাম এনএসডি থেকে বেরোনোর পর ৷ কিন্তু যখন পারিনি তখন বেঁচে থাকার জন্য অভিনয়ের পথ বেছে নিই ৷ দুটো বাংলা সিনেমাও করলাম ৷ 'আমি সুভাষ বলছি' সিনেমার প্রযোজক ছিল কলকাতার ভেঙ্কটেশ কিন্তু পরিচালক ছিলেন মুম্বইয়ের ৷ মিঠুন চক্রবর্তীর বিপরীতে নেতিবাচক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি-সম্মান পাই ৷"

abhijit-lahiri-the-first-bengali-actor-to-pass-out-from-nsd-talks about filmy career in Bollywood
শুটিংয়ের ফাঁকে (Special Arrangement)

অভিজিতের প্রথম সিনেমা ছিল পরিচালক হনশল মেহেতার 'জয়তে' ৷ কিন্তু সেই সিনেমা মুক্তির মুখ দেখেনি ৷ তবে দমে যাওয়ার পাত্র তিনি ছিলেন না ৷ 2000 সালে 'ছল' নামে এক সিনেমায় অভিনয় করেন তিনি ৷ এরপর একে একে অমিতাভ বচ্চন ও ধর্মেন্দ্র অভিনীত 'হাম কৌন হ্যায়' সিনেমায় সুযোগ পান ৷ কাজ করেন অনিল কাপুরের সঙ্গে 'মাই ওয়াইফস মার্ডার' সিনেমায় ৷ সিনেমাটি পরিচালনা করেন জিজি ফিলিপ ৷ মুক্তি পায় 2005 সালে ৷ সিনেমায় অনিলের শ্বশুরের চরিত্রে অভিনয় করেন অভিজিৎ ৷

abhijit-lahiri-the-first-bengali-actor-to-pass-out-from-nsd-talks about filmy career in Bollywood
মনোজ বাজপেয়ীর সঙ্গে কোর্টরুম ড্রামা (Special Arrangement)

তাঁর কথায়, "অনিল কাপুরের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা মজাদার ৷ অনিল আমার জামাইয়ের চরিত্রে ছিল এই সিনেমায় ৷ আমাদের দু'জনের সঙ্গে অনেক দৃশ্য ছিল ৷ রিহার্সাল করেছি একসঙ্গে ৷ প্রচুর মজা করেছি ৷ তবে অজয় দেবগণের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা অন্যরকম ৷ 'ট্যাঙ্গো চার্লি' সিনেমায় একটা দৃশ্য ছিল যেটা বাংলায় করতে হয়েছিল ৷ যেখানে নকশালরা আমাকে ধরে নিয়ে এসে গুলি করে মারছে ৷ সেই পুরো দৃশ্যটা আমাকে লেখার দায়িত্ব দেন পরিচালক মণি শঙ্কর ৷ আমি হিন্ট শুনে পুরো দৃশ্যটা লিখি ৷ তারপর শুটিং হয় ৷ সেই কাজ অজয়ের ভীষণ ভালো লেগেছিল ৷ প্রশংসা করেছিল খুব ৷"

বাঙালি অভিনেতা যেখানে 25 বছরের বেশি সময় ধরে বিনোদন জগতে কাজ করে চলেছেন সেখানে অভিজিৎ লাহিড়ী বাংলা পরিচালকের থেকে ডাক না পাওয়ায় কিছুটা অবশ্যই ক্ষুন্ন ৷ অভিনেতার কথায়, "বাংলার পরিচালকরা কাজে না নিলে আমি কী করতে পারি ! আমি বাঙালি তাই কাজে নিচ্ছে না ৷ নন-বেঙ্গলিদের এনে কাজ করাবে কিন্তু আমায় ডাকবে না ৷ এখানে অনেক গ্রুপ আছে আমি কোনও গ্রুপে নেই ৷ যাওয়ার চেষ্টাও করি না ৷ আর আমি তেল দিতে পারি না ৷ না কোনও পার্টিতে গিয়ে কাজ চাইতে পারি ৷"

abhijit-lahiri-the-first-bengali-actor-to-pass-out-from-nsd-talks about filmy career in Bollywood
অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিজিৎ (Special Arrangement)

তিনি জানান, অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'বেল বটম' সিনেমায় অডিশন দিতে হয়নি, মনোজ বাজপেয়ীর সঙ্গে 'সির্ফ এক বান্দা কাফি হ্যায়' সিনেমায় অডিশন দিতে হয়নি ৷ 'দ্য তাজ স্টোরি' পরেশ রাওয়ালের সঙ্গে কাজ করছেন সেখানেও কোনও অডিশন দিতে হয়নি ৷ কারণ পরিচালকরা তাঁর আগের কাজ দেখেছেন ৷ তারপরেও যদি বাংলার কোনও পরিচালক না ডাকেন বা অডিশন না নেন কোনও সিনেমার জন্য তাহলে কী করা যাবে ৷ বাংলাতেই ব্রাত্য থেকে যেতে হয় বাঙালি অভিনেতাদের ৷ অথচ এমন অনেক বাঙালি অভিনেতা আছেন যাঁরা মুম্বই ও বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে চুটিয়ে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন ৷

abhijit-lahiri-the-first-bengali-actor-to-pass-out-from-nsd-talks about filmy career in Bollywood
'বালিকা বধূ'র দৃশ্য (Special Arrangement)

অভিনেতা থেকে নেতা হওয়ার পথ এখন অনেক মসৃণ ৷ শিল্পের অন্দরে রাজনীতি ঢুকে যাওয়ার প্রসঙ্গে অভিজিৎ বলেন, "রাজনীতিতে সুবিধার জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যবহার করা হয় ৷ তাঁরাও যাচ্ছেন টাকার লোভে ৷ এনএসডির মতো সরকারি জায়গাও রাজনীতির কেন্দ্রে চলে গিয়েছে ৷ সরকার থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে এই ধরনের নাটক করতে হবে ৷ নিজস্ব স্বাধীনতা ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা হারিয়ে ফেলেছে ৷ এর থেকে খারাপ আর কী হতে পারে ৷ সেখানে আমাদের কিছু করার নেই ৷ হাত-পা বাঁধা ৷ যারা সত্যিকারের অভিনয় নিয়ে থাকতে চায় তাঁরা রাজনীতি থেকে দূরেই থাকেন ৷" বর্তমানে কলকাতা, পুণে, মুম্বই-সহ একাধিক জায়গায় অভিনয়ের ওয়ার্কশপ নিয়ে ব্যস্ত অভিজিৎ লাহিড়ী ৷ অনলাইনেও তিনি অভিনয়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন ৷

abhijit-lahiri-the-first-bengali-actor-to-pass-out-from-nsd-talks about filmy career in Bollywood
অভিনয়ের ওয়ার্কশপ (Special Arrangement)

