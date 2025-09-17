19 বছর পর মহালয়ার দিনে গানে গানে অনুষ্ঠান মাতাবেন আরতি মুখোপাধ্যায়

19 বছর পর মহালয়ার দিনে গানে গানে অনুষ্ঠান মাতাবেন আরতি মুখোপাধ্যায়
উনিশ বছর পর এই শহরে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়।
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার ভোর মানেই আদি অনন্তকাল ধরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। আর তা শেষ হলেই আমজনতার চোখ টেলিভিশনের পর্দায়। তবে, শহর কলকাতায় এবার ঘটতে চলেছে অন্যকিছু। শহরবাসী পাবে লাইভ অনুষ্ঠানের স্বাদ। কলকাতা পৌরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'জাগো দুর্গা' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। মহাজাতি সদনে, আগামী 21 সেপ্টেম্বর, বিকেল 5:30 মিনিট থেকে শুরু হবে এই অনুষ্ঠান।
এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রাপ্তি মহালয়ার পুন্য তিথিতে প্রায় উনিশ বছর পর অনুষ্ঠান করবেন আরতি মুখোপাধ্যায়। তাঁর কণ্ঠের বাংলা আধুনিক থেকে ছায়াছবির গান আম বাঙালির হৃদয়জুড়ে থাকে। যা ম্লান হয়নি কখনও। 'যদি আকাশ হত আঁখি' থেকে 'এই মোম জোছনায়' কিংবা 'আমি মিস ক্যালকাটা' হোক বা 'দো নয়না অউর এক কাহানি' আজও উজ্জ্বল শ্রোতার মনে। কবীর সুমন জানান, " এইদিনে আমরা বাংলা আধুনিক গান গাইব। আমি আমার তৈরি বাংলা গান গাইব, থাকবেন আরও অনেক শিল্পীরা।"
আছে আরও চমক। একই মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কবির সুমন, স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত, সৈকত মিত্র, দেব চৌধুরী প্রমুখ। থাকছেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী দেবাশিস বসু, মৌনীতা চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় বাবুতাই ঘোষ।