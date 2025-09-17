ETV Bharat / entertainment

19 বছর পর মহালয়ার দিনে গানে গানে অনুষ্ঠান মাতাবেন আরতি মুখোপাধ্যায়

উনিশ বছর পর এই শহরে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়।

আরতি মুখোপাধ্যায় (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 5:23 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 5:29 PM IST

কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার ভোর মানেই আদি অনন্তকাল ধরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। আর তা শেষ হলেই আমজনতার চোখ টেলিভিশনের পর্দায়। তবে, শহর কলকাতায় এবার ঘটতে চলেছে অন্যকিছু। শহরবাসী পাবে লাইভ অনুষ্ঠানের স্বাদ। কলকাতা পৌরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'জাগো দুর্গা' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। মহাজাতি সদনে, আগামী 21 সেপ্টেম্বর, বিকেল 5:30 মিনিট থেকে শুরু হবে এই অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রাপ্তি মহালয়ার পুন্য তিথিতে প্রায় উনিশ বছর পর অনুষ্ঠান করবেন আরতি মুখোপাধ্যায়। তাঁর কণ্ঠের বাংলা আধুনিক থেকে ছায়াছবির গান আম বাঙালির হৃদয়জুড়ে থাকে। যা ম্লান হয়নি কখনও। 'যদি আকাশ হত আঁখি' থেকে 'এই মোম জোছনায়' কিংবা 'আমি মিস ক্যালকাটা' হোক বা 'দো নয়না অউর এক কাহানি' আজও উজ্জ্বল শ্রোতার মনে। কবীর সুমন জানান, " এইদিনে আমরা বাংলা আধুনিক গান গাইব। আমি আমার তৈরি বাংলা গান গাইব, থাকবেন আরও অনেক শিল্পীরা।"

গানের আসর মাতাবেন লেজেন্ডারি গায়িকা (Special Arrangement)

অন্যদিকে, মহালয়ার অনুষ্ঠানে প্রায় উনিশ বছর পর সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, "এই শহর আমার প্রাণের শহর, গানের শহর, মহালয়ার পুন্য দিনে গান গাইতে আসছি সত্যি খুব ভালো লাগছে।" এদিন মহালয়ার ভোরে অনুরাগীদের কোন গানে মন ভরাবেন তিনি তা চমক হিসেবে রাখা হয়েছে।
আছে আরও চমক। একই মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কবির সুমন, স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত, সৈকত মিত্র, দেব চৌধুরী প্রমুখ। থাকছেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী দেবাশিস বসু, মৌনীতা চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় বাবুতাই ঘোষ।

