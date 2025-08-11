হায়দরাবাদ, 11 অগস্ট: ফের একবার আমির খানের (Aamir Khan) ব্যক্তিগত জীবন খবরের শিরোনামে ৷ নেপথ্যের কারণ ভাই ফয়জল খান (Faisal Khan) ৷ আমিরের কারণেই নষ্ট হয়েছে কেরিয়ার ৷ এমনকী, তাঁকে দীর্ঘ সময় ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল ৷ সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন ফয়জল ৷ তারপর থেকেই নানা গুঞ্জন ঘুরে বেড়াচ্ছে বিটাউনের চারিদিকে ৷ এরপরেই রবিবারই বিবৃতি আসে আমির খান ও পরিবারের তরফে ৷ তিনি সংবাদমাধ্যমকে অনুরোধ জানান, যেন তাঁদের পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে 'গসিপ' না করা হয় ৷
আমির, জিনাত তাহির হোসেন, জুনায়েদ খান, রীনা দত্ত, ফারহাত দত্ত, রাজীব দত্ত, কিরণ রাও, সন্তোষ হেগড়ে, সেহের হেগড়ে, মনসুর খান, নুজহাত খান, ইমরান খান, টিনা ফনসেকা, জেইন মেরি খান এবং পাবলো খান সম্মিলিতভাবে এই বিবৃতি জারি করেছেন।
কী বলা হয়েছে বিবৃতিতে ?
সেখানে পরিবারের বিবৃতি হিসাবে উঠে এসেছে, " আমরা সংবাদমাধ্যমের কাছে আমাদের পারিবারিক বিষয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখার জন্য জন্য অনুরোধ করছি ৷ ব্যক্তিগত বিষয়কে লোভনীয়, প্রদাহজনক এবং ক্ষতিকারক গসিপে পরিণত করা থেকে বিরত থাকুন।" এমনকী, ভাই ফয়জলের এমন মন্তব্যে মা জিনাত এবং বোন নিখাত কষ্ট পেয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে ৷
সেখানে বলা হয়েছে, "ফয়জলের মা জিনাত তাহির হুসেন, বোন নিখাত হেগড়ে এবং ভাই আমিরকে যেভাবে বেদনাদায়ক এবং বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে আমরা মর্মাহত। এটা প্রথমবার নয় যে তিনি পরিবারের মান সম্মানে এইভাবে কাদা ছিটিয়েছেন ৷ তাই আমরা পরিবারের তরফে আমাদের একতা-সংহতি পুনর্ব্যক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করি।"
ফয়জল সাক্ষাৎকারে অভিযোগ করেন যে বছরের পর বছর ধরে আমির তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে ৷ তাঁকে এক বছর ধরে একটি বাড়িতে আটকে রেখেছিলেন আমির ৷ ফয়জল দাবি করেছেন যে তিনি স্কিজোফ্রেনিয়ায় (schizophrenia) ভুগছেন। আসলে 'স্কিজোফ্রেনিয়া' একটি জটিল মানসিক রোগ ৷ যা ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং আচরণের উপর প্রভাব ফেলে। এর কারণে মানুষ বাস্তবতাকে ভুলভাবে উপলব্ধি করতে পারে ৷ যে কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপন কঠিন হয়ে পড়ে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই হ্যালুসিনেশন (অলীক কিছু দেখা বা শোনা) এবং ডিলিউশন (অলীক বিশ্বাস) অনুভব করেন।
এমনকী, ফয়জল জানান তাঁর মানসিক রোগের কারণে তিনি 20 দিন হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন৷ বিবৃতিতে, পরিবার জানিয়েছে যে ফয়জলের বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে এবং চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "এটা জানানো গুরুত্বপূর্ণ যে ফয়জলের ব্যাপারে প্রতিটি সিদ্ধান্ত পারিবারিকভাবে, একাধিক চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে, সম্মিলিতভাবে নেওয়া হয়েছে ৷ ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং তাঁর মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা যায় যাতে তার উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে। আমাদের পরিবার এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷ ফলে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা বিরত রয়েছি।
58 বছর বয়সী ফয়জলকে দেখা গিয়েছিল 2000 সালে মুক্তি পাওয়া 'মেলা' সিনেমায় ৷ এই সিনেমায় আমির ও টুইঙ্কল খান্নাকে মুখ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছিল ৷ এছাড়াও ফায়জল অভিনয় করেছেন 'বর্ডার হিন্দুস্তান কা' ও 'বস্তি' সিনেমায় ৷ যা মুক্তি পায় 2003 সালে ৷