সমাজ পরিবর্তনে তথা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পতিতারা কোন অবদান রেখেছেন, ভূমিকা কী ছিল, তা প্রায় সময়েই ধরা পড়েছে সিনেমার পর্দায় ৷

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে 'পতিতা'দের ভূমিকা (পোস্টার)
হায়দরাবাদ, 14 অগস্ট: ব্রিটিশ পরাধীনতার শিকল ভেঙে ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেন সেই সকল বীর বিপ্লবীরা যাঁরা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন ৷ ইতিহাস মনে রেখেছে সেই সকল মহাজ্ঞানী-গুণীদের যাঁরা দেশ স্বাধীনে নেপথ্যের কারিগর হয়ে উঠেছিলেন ৷ কিন্তু ইতিহাস কী তাঁদের ভুলে গিয়েছ যাঁরা ঘরের ধন বিপ্লবীদের জন্য লুটিয়ে দিয়েছিলেন ? যাঁরা প্রাণের ভয় না করে ঘুপচি অন্ধকার ঘরে ঠাঁয় দিয়েছিলেন অসহায়, অসুস্থ কোনও রাজনীতিক ও দেশসেবককে ৷ তাঁরা নানাভাবে জনসমাজে পরিচিত ৷ কেউ বলেন, দেহপসারিণী, কারোর কাছে তাঁরা হলেন গণিকা, নগরবধু আবার কারোর কাছে রক্ষিতা, জারিণী, বিজর্জরা ইত্যাদি ।

আসলে স্বাধীনতার আবহে সামাজিক আন্দোলনে এই গণিকা বা পতিতাদের ভূমিকা যে ছিল তা 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত'-এ মানদা দেবীর লেখনী থেকেই বোঝা যায় ৷ তারপরেও সমাজে তাঁরা ব্রাত্য ৷ মানদী দেবীর লেখা অনুযায়ী, "আমার মত পাপরতা, পতিতা নারীর পদতলে যে সকল পুরুষ তাহাদের মান, মর্যাদা, অর্থসম্পত্তি, দেহমন বিক্রয় করেছে... তাদের সমাজ মাথায় তুলে রেখেছে, তারা কবি ও সাহিত্যিক বলিয়া প্রশংসিত, রাজনীতিক ও দেশসেবক বলিয়া বিখ্যাত, ধনী ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া সন্মানিত। এমন কি অনেক ঋষি মোহস্তও গুরুগিরি ফলাইয়া সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা সমাজ জানিয়া শুনিয়া নীরব।"

কথাতেই আছে, সিনেমা সমাজের আয়না ৷ যে আয়নাতে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় থেকে সঞ্জয় লীলা বনশালি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন স্বাধীনতা আন্দোলন তথা দেশভাগের আগে-পরে পতিতাদের অবদান-ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ৷ উদাহরণস্বরূপ সমাজ পেয়েছে 'হীরামাণ্ডি'র মতো ওয়েবসিরিজ, 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি', 'রাজকাহিনী'-র মতো সিনেমা ৷

রাজকাহিনী (Rajkahini) (2015)

1947 সালে দেশভাগের কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে রাজকাহিনী সিনেমা ৷ পরিচালক সৃজিতের চোখ দিয়ে দর্শক দেখতে পান, এক অন্যরকম কাহিনি ৷ যেখানে উঠে আসে র‍্যাডক্লিফ রেখা এ উপমহাদেশকে বিভক্ত করে। এ উপমহাদেশের সংস্কৃতি ও মানুষকেও সে রেখা ভাগ করে ফেলে। সেই রেখাটি ভাগ করতে চায় একটি বাড়িকে, যে বাড়ির বাসিন্দা পতিতারা। এই বিভাজনের বিরুদ্ধে তাদের কর্তৃী বেগম জানের (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) নেতৃত্বে তারা এই অবিচারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে । বেগমজানের চরিত্রে নজর কাড়েন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ৷ এছাড়াও জয়া আহসান, লিলি চক্রবর্তী, পার্ণো মিত্র, প্রিয়াঙ্কা সরকার, সায়নী ঘোষ, সুদীপ্তা চক্রবর্তীর অভিনয় ছিল তুখোড় ৷ এই সিনেমার হিন্দি ভার্সনে মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেন বিদ্যা বালান ৷

হীরামান্ডি: দ্য ডায়মন্ড বাজার (Heeramandi-The Diamond Bazaar) (2024)

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে লাহোরের এক বিখ্যাত স্থান হীরামান্ডিকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে এই সিরিজের কাহিনি ৷ এই ওয়েব সিরিজে তিনটি প্রজন্মের গণিকাদের জীবন, তাদের প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। সঞ্জয় লীলা বানসালি এই সিরিজের পরিচালক ৷ মুখ্য চরিত্রে দেখা যায়, মনীষা কৈরালা, সোনাক্ষী সিনহা, রিচা চাড্ডা, সানজিদা শেখের মতো অভিনেত্রীদের ৷

মঙ্গল পান্ডে:দ্য রাইজিং (Mangal Pandey: The Rising) (2005)

কেতন মেহতা পরিচালিত এই সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন আমির খান ৷ বায়ো-হিস্টোরিক্যাল অ্যাকশন-ড্রামায় উঠে আসে ভারতীয় বিপ্লবী মঙ্গল পান্ডের জীবনী ৷ যিনি 1857 সালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে রুকে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ তাঁর এই যুদ্ধকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধও বলা হয় ৷ এই সিনেমায় রানি মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রটা ছিল এক পতিতার ৷ তাঁর চরিত্রের নাম ছিল হীরা ৷ সিনেমায় দেখা যায়, কীভাবে মঙ্গল পান্ডে পতিতা হীরাকে ইংরেজের ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে৷

গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি (Gangubai Kathiawadi) (2022)

ভালোবেসে প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলেন ৷ চোখে স্বপ্ন ছিল হিরোইন হবেন ৷ সালটা 1923, মাত্র 16 বছর বয়সে তার প্রেমিক তথা স্বামী গাঙ্গুবাঈকে ঠেলে দেয় পতিতাবৃত্তিতে ৷ 1933 সালে, মাত্র 25 বছর বয়সে সেই গাঙ্গু হয়ে ওঠেন মুম্বইয়ের কামাঠিপুরার ম্যাডাম ৷ হুসেইন জায়দির লেখা মাফিয়া কুইনস অফ মুম্বই থেকে জানা যায় গাঙ্গুবাঈ হরজীবনদাসের জীবন ৷ যে চরিত্র সিনেমার পর্দায় আলোড়িত করেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট ৷ এই সিনেমায় দেশ স্বাধীনতার কথা না এলেও জ্বল জ্বল করেছে পতিতালয়ে থাকা সেই সকল নারীদের অধিকারবোধ ও সম্মান নিয়ে লড়াইয়ের কথা ৷ যা সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বড় নজর তৈরি করেছিল ৷

এছাড়াও বেশ কিছু আর্টিকেল থেকে জানা যায়, কলকাতায় 1907 সালে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী যুবকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন বারবনিতারা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় 1921 সালে কলকাতার বারবনিতারা আন্দোলনের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে নেমেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় সোনাগাছি অঞ্চলের বারবনিতাদের নিয়ে সভা করেছিলেন। 1924 সালে বারবনিতারা তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাস । হয়তো খোঁজ নিলেই জানা যাবে বিছিন্নভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমন অনেক গণিকা আছেন যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন বা করে গিয়েছেন।

