হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: আরও এক নক্ষত্র পতন বলিউডে ৷ নিশ্চই মনে আছে, রাজকুমার হিরানির 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমায় কনফিউজড প্রোফেসারের সেই বিখ্যাত সংলাপ, "কহেনা ক্যায়া চাহতে হো ?..." ৷ প্রবাদপ্রতীম সেই অভিনেতা অচ্যুত পটদার 91 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন ৷
প্রয়াত প্রখ্যাত অভিনেতা
125টিরও বেশি হিন্দি ও মারাঠি ছবিতে এবং 100টিরও বেশি টিভি ধারাবাহিকে অভিনয় করা এই অভিনেতা সোমবার থানেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। খবর, বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যগত জটিলতার কারণে সম্প্রতি তাঁকে থানের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। 19 আগস্ট থানেতে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে।
স্টার প্রবাহের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে অভিনেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকের আবহ বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে ৷ সোশাল মিডিয়ায় অভিনেতার ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, "প্রবীণ অভিনেতা অচ্যুত পটদারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি... প্রতিটি চরিত্রে তাঁর হাসি, সরলতা এবং সততা সর্বদা দর্শক স্মরণ করবে ৷"
অচ্যুত পটদারকে ব্লকবাস্টার ছবি '3 ইডিয়টস' সিনেমায় কলেজ অধ্যাপকের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল ৷ এই একটা সিনেমার চরিত্র তাঁকে যেন ছোট থেকে বড় সকলের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল ৷ আমির খান, শরমন জোশী এবং আর মাধবন অভিনীত এই সিনেমার 'মেশিন কী সংজ্ঞা'র দৃশ্য আলাদা ভাবে জনপ্রিয়তা তৈরি করে তা আজও স্মরনীয় দর্শকদের কাছে ৷ বিশেষ করে অভিনেতার লাইন 'কেহনা ক্যায়া চাহতে হো' সংলাপ ভাইরাল নেটপাড়ায় ৷ শুধু তাই নয়, এই সংলাপ দিয়ে মিমও তৈরি হয়েছে একাধিক ৷
অচ্যুত পটদার 44 বছর বয়সে শোবিজ অর্থাৎ বিনোদন জগতের অংশ হন ৷ জানা যায়, অভিনয়ে যোগ দেওয়ার আগে তিনি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ও ভারতীয় তেল কোম্পানিতে কাজ করেছিলেন। কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর, তিনি মধ্যপ্রদেশের রেওয়াতে অধ্যাপক হিসেবে পদ গ্রহণ করেন ৷ তারপর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। প্রবীণ অভিনেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিনোদন জগতে ৷