লেহ (লাদাখ), 19 অগস্ট: খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে প্রায় 120জন ক্রু মেম্বারদের ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে ৷ বলিউড সিনেমার শুটিং সেটে বিপাকে কলাকুশলীরা ৷ রবিবার অর্থাৎ 17 অগস্ট রাতে ঘটনাটি ঘটে ৷ সোমবার তা জানাজানি হয় ৷ বর্তমানে কেমন আছেন অসুস্থ কলাকুশলীরা ?
লেহ-র শুটিং স্পটে এমন কাণ্ড ঘটতেই চিন্তায় পড়ে যান সকলে ৷ অসুস্থ কর্মীদের দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় এসএনএম হাসপাতালে ৷ সেখানকার সুপারইনটেনডেন্ট জানিয়েছেন, "এমারজেন্সিতে প্রায় 120জনকে ভর্তি করা হয় ৷ তবে দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় ৷ ভর্তি হওয়া ক্রু মেম্বারদের মধ্যে অনেকের অবস্থা স্থিতিশীল ৷ তাঁদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ বাকি 5 জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৷"
কী কী লক্ষণ নিয়ে ক্রুম মেম্বাররা হাসপাতালে এসেছিলেন ? চিকিৎসক জানান, "কিছু জনের ডিহাইডেশ্রন ধরা পড়ে ৷ আর কিছুজন পেটে মারাত্মক ব্যথা নিয়ে ভর্তি হন ৷ তার সঙ্গে ছিল বমি ও মাথা যন্ত্রণা ও গ্যাসের সমস্যা ৷ প্রত্যেকেরই যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে চিকিৎসা করা হয়েছে ৷ প্রশাসনের তরফেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়েছে ৷" চিকিৎসকের কথায়, "পুরো ঘটনাটি ঘটেছে বলিউডের এক সিনেমার সেটে ৷ সেখানে যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা খেয়েই ডায়েরিয়া ও বমির মতো সমস্যা দেখা দেয় ৷ ইতিমধ্যেই খাবারের নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে ৷"
ক্রুদের মেম্বারদের একজন জানিয়েছেন, হাসপাতালে পরিষেবা যথেষ্ট ভালো ছিল ৷ প্রায় 100 জনের বেশি সদস্য হাসাপাতালে ভর্তি হয় ৷ চিকিৎসক ও নার্সরা প্রত্যেকেই খুব ভালো সেবা শ্রুশ্রূষা করেছেন ৷ লেহ পুলিশ সূত্রে খবর, সেটের প্রায় 600 জন সদস্য সেই খাবার গ্রহণ করে ৷ রাতের খাবার খাওয়ার পরেই অনেকের পেটে ব্যথা শুরু হয় ৷ পাশাপাশি বমিও করতে থাকেন ৷ তৎক্ষনাৎ তাঁদের এসএনএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷
অফিসিয়ালি সিনেমার প্রযোজক, পরিচালক কে ছিলেন বা কোনও বলিউড তারকা উপস্থিত ছিলেন কি না, তা প্রকাশ করা হয়নি ৷ সূত্রের খবর, রণবীর সিং, সারা আলি খান অভিনীত স্পাই-থ্রিলার 'ধুরন্ধর' সিনেমার শুটিং সেট ছিল এটি ৷ জানা গিয়েছে, লেহ-র পাথ্থর সাহিব এলাকায় এই সিনেমার শুটিং চলছিল ৷ রণবীর সিংয়ের থ্রিলার 'ধুরন্ধর'-এর প্রথম লুক 6 জুলাই প্রকাশিত হয় ৷ 'উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' খ্যাত আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমা 5 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ৷ বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত 'ধুরন্ধর'এ দেখা যাবে সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, অক্ষয় খান্না এবং অর্জুন রামপালকে।