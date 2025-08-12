নয়াদিল্লি, 12 অগস্ট: মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, ওষুধ ও ইলেকট্রনিক্সের মতো খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রফতানির উপর এখনও পর্যন্ত কোনও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়নি। লোকসভায় লিখিত জবাবে, বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ বলেছেন যে, ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করা কিছু পণ্যের উপর 25 শতাংশ হারে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, যা 7 অগস্ট থেকে কার্যকর হয়েছে।
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, অনুমান করা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের মোট পণ্য রফতানির প্রায় 55 শতাংশ এই পারস্পরিক শুল্কের আওতায় পড়ে। তিনি আরও বলেন, 27 অগস্ট থেকে ভারত থেকে রফতানি করা কিছু পণ্যের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
তিনি বলেন, "ওষুধ এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রফতানির উপর এখনও কোনও অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়নি। সরকার কৃষক, শ্রমিক, উদ্যোক্তা, রফতানিকারক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং শিল্পের সকল বিভাগের কল্যাণ রক্ষা এবং প্রচারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।"
তিনি আরও বলেন, ভারত আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BTA) নিয়ে আলোচনায় জড়িত, যার লক্ষ্য শুল্ক স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য পূর্বাভাসের মাধ্যমে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করা। 2025 সালের মার্চ মাস থেকে এই আলোচনা চলছে। এখন পর্যন্ত পাঁচ দফা আলোচনা হয়েছে। এই সংক্রান্ত শেষ বৈঠকটি হয়েছিল 14-18 জুলাই ওয়াশিংটনে। ষষ্ঠ দফা আলোচনার জন্য, মার্কিন প্রতিনিধি দল 24 অগস্ট ভারতে আসবে।
আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের জন্য একটি বিরাট বাজার। তাই ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক আরোপের ফলে যেমন এদেশের রফতানি, বাণিজ্য কিছুটা ধাক্কা খাবে, তেমনই মার্কিন মুলুকে মুদ্রাস্ফিতির আশঙ্কাও বাড়বে। কারণ, ভারত, চিনের মতো একাধিক দেশের পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির ফলে আমেরিকার বাজারে আমদানি করা অধিকাংশ জিনিসের দাম বেড়ে যাবে।
ভারতে ওষুধ শিল্পের জন্য রফতানি উন্নয়ন কাউন্সিল ফার্মেক্সিল (Pharmexcil) জুলাই মাসের শেষের দিকে জানিয়েছিল, অগস্ট থেকে ভারত থেকে আসা সমস্ত পণ্যের উপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 25 শতাংশ শুল্ক এবং অনির্দিষ্ট জরিমানা আরোপের ফলে আমেরিকায় প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম বৃদ্ধি পাবে, যা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদে সেখানকার উপভোক্তা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার ক্ষতি করবে।
ফার্মেক্সিলের চেয়ারম্যান নমিত জোশী সেই সময় এক বিবৃতিতে বলেন, "অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) এবং কম দামের জেনেরিকের জন্য মার্কিন বাজার ভারতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ৷ ভারতের থেকে পাওয়া পরিমাণ, গুণমান এবং সাশ্রয়ী মূল্যের উপযুক্ত বিকল্প উৎস খুঁজে বের করা কঠিন হবে।"
ফার্মেক্সিলের চেয়ারম্যান আরও বলেন, "ভারত দীর্ঘদিন ধরে সাশ্রয়ী মূল্যের, উচ্চমানের ওষুধের জন্য বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলের ভিত্তি ৷ বিশেষ করে ভারতের সাশ্রয়ী মূল্যের, উচ্চমানের জেনেরিক ওষুধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধের চাহিদার প্রায় 47 শতাংশ সরবরাহ করে।"
তাঁর মতে, ওষুধ উৎপাদন এবং অ্যাক্টিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (API) উৎপাদনশীল অন্যান্য দেশে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উৎসে নির্ভরশীল হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্তত 3-5 বছর সময় লাগবে। ফলে বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, ওষুধের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কায় ভারতের ওষুধের উপর এখনই অতিরিক্ত শুল্ক চাপাচ্ছেন না ট্রাম্প। একই কারণে, ভারত থেকে রফতানি হওয়া ইলেকট্রনিক্স পণের উপরেও আপাতত বাড়তি শুল্ক চাপাচ্ছে না আমেরিকা।