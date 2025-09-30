বিদেশি চলচ্চিত্রে 100% মার্কিন শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের ! নিশানায় বলিউড ?

বিদেশি চলচ্চিত্রে 100% মার্কিন শুল্ক আরোপের ঘোষণা ট্রাম্পের ! নিশানায় বলিউড ?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করছেন। ট্রাম্পের অভিযোগ, অন্যান্য দেশ মার্কিন চলচ্চিত্র প্রযোজনার ব্যবসা নষ্ট করছে।
By PTI
Published : September 30, 2025 at 10:44 AM IST
নিউ ইয়র্ক, 30 সেপ্টেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিদেশে নির্মিত সমস্ত চলচ্চিত্রের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করছেন। এর ফলে, আমেরিকায় বিদেশী চলচ্চিত্র প্রদর্শন এখন ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে। ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন যে, অন্যান্য দেশ মার্কিন চলচ্চিত্র প্রযোজনার ব্যবসা নষ্ট করছে। তিনি এটিকে একটি শিশুর কাছ থেকে মিষ্টি চুরি করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ট্রাম্প এর জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির গভর্নরকে দায়ী করেছেন। ট্রাম্প বলেছেন যে, এই অন্তহীন সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বিদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করছেন।
ট্রাম্প কী বললেন?
ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, "আমাদের চলচ্চিত্র প্রযোজনা ব্যবসা অন্যান্য দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চুরি করেছে, ঠিক যেমন একটি শিশুর কাছ থেকে মিষ্টি চুরি করা। ক্যালিফোর্নিয়া, তার দুর্বল এবং অযোগ্য গভর্নরের কারণে, বিশেষ করে কঠোরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে! অতএব, এই দীর্ঘস্থায়ী, কখনও শেষ না হওয়া সমস্যার সমাধানের জন্য, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে নির্মিত সমস্ত চলচ্চিত্রের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করছি। এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমেরিকাকে আবার মহান করুন!"
মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্প বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী। এর প্রধান কেন্দ্র হল হলিউড, ক্যালিফোর্নিয়া। এই শিল্পটি তার ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্র, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের জন্য পরিচিত। বিভিন্ন সূত্র এবং প্রতিবেদন অনুসারে মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্পের (হলিউড) সর্বশেষ পরিসংখ্যান পরিবর্তিত হয়৷ তবে 2025 সালের মধ্যে চলচ্চিত্র এবং ভিডিও প্রযোজনা শিল্পের আকার 38.9 বিলিয়ন ডলার এবং 2023 সালে চলচ্চিত্র এবং বিনোদন বাজারের আকার 103.1 বিলিয়ন ডলার বলে অনুমান করা হয়েছিল।
ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে তাঁর "মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন" নীতির অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যেখানে তিনি মার্কিন শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। চলচ্চিত্রের উপর এই 100 শতাংশ শুল্কের প্রভাব আগামী কয়েক মাস ধরে বিশ্বব্যাপী চলচ্চিত্র বাজারে অনুভূত হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত মার্কিন চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে।
উল্লেখ্য, ট্রাম্প এই বছরের মে মাসে এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি বিদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছিলেন। এপ্রিল মাসে, চিন ঘোষণা করেছিল যে তারা মার্কিন চলচ্চিত্র আমদানির সংখ্যা কমিয়ে আনবে। এরপর ট্রাম্প চিনা পণ্যের উপর শুল্ক 125 শতাংশ করেন।
ট্রাম্প প্রশাসন 1 অক্টোবর, 2025 থেকে ব্র্যান্ডেড এবং পেটেন্ট করা ওষুধ পণ্যের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে এবং যতক্ষণ না কোনও কোম্পানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের ওষুধ উৎপাদন কারখানা তৈরি করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।