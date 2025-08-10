নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: মার্কিন শুল্কের কারণে দেশের চিংড়ি রফতানি শিল্প মারাত্মক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সিফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (SEAI) এই শিল্পের জন্য সরকারের কাছে জরুরি আর্থিক সহায়তা চেয়েছে।
অ্যাসোসিয়েশন বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং জানিয়েছে যে মার্কিন শুল্কের কারণে শিল্পটি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশন সরকারের কাছে সস্তা ঋণের মাধ্যমে কার্যকরী মূলধন 30 শতাংশ বৃদ্ধি, সুদ ভর্তুকি দিয়ে ক্ষতিপূরণ এবং প্যাকেজিং-পূর্ব এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য 240 দিনের ঋণ পরিশোধে ছাড়ের আবেদন করেছে।
SEAI-এর সাধারণ সম্পাদক কেএন রাঘবন কী বললেন?
SEAI-এর সাধারণ সম্পাদক কেএন রাঘবন জানান, প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের চিংড়ি রফতানি মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি আরও জানান, আমেরিকা প্রতিশোধমূলক শুল্ক 25 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 50 শতাংশ করেছে। ভারত 2024 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 2.8 বিলিয়ন ডলার মূল্যের চিংড়ি রফতানি করেছে এবং চলতি বছরে এই পর্যন্ত 50 কোটি ডলার মূল্যের চিংড়ি রফতানি করেছে।
রাঘবন বলেন, "নতুন শুল্কের ফলে ভারতীয় সামুদ্রিক খাবার চিন, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম সস্তা হয়ে পড়েছে। কারণ, চিন, ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডে মার্কিন শুল্ক মাত্র 20-30 শতাংশ।"
তিনি সতর্ক করে দিয়ে জানান যে, ভারতের উপর 50 শতাংশ হারে মার্কিন শুল্ক চাপার পর এই এশিয়ার প্রতিযোগীরা তাদের দাম কমিয়ে মার্কিন বাজারের বড় অংশ দখল করবে। অন্যদিকে, ভারতীয় রফতানিকারকরা বর্তমান চালানগুলিকে ফের রফতানি করতে পারবে না। কারণ, এতে চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য অতিরিক্ত 40 শতাংশ জরিমানা করা হবে।
রাঘবন বলেন, "একমাত্র উপায় হল পাঁচটি নতুন বাজার আবিষ্কার করা। তবে তাতে সময় লাগবে। যেমন, সম্প্রতি ব্রিটেনের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে এর বাস্তবায়নে সময় লাগবে।"
শুল্ক বৃদ্ধি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম কৃষি রফতানি খাতের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করবে যতদিন না ভারত তার বিকল্প বাজার গড়ে তুলতে পারছে। উপকূলীয় রাজ্যগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।