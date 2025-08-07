নিউ ইয়র্ক, 7 অগস্ট: হুমকি দিয়েছিলেন আগেই ৷ এবার করে দেখালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ রাশিয়া থেকে তেল কেনার 'জরিমানা' বাবদ অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপালেন ভারতীয় পণের উপর ৷ এর ফলে ভারতীয় পণের উপর চাপানো মোট মার্কিন শুল্কের পরিমাণ দাঁড়াল 50 শতাংশে ৷ ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেছে দিল্লি ৷ বিদেশ মন্ত্রক ভারতের উপর 50 শতাংশ মার্কিন শুল্ক চাপানোকে 'অন্যায়, অন্যায্য, অযৌক্তিক' বলে ব্যাখ্যা করেছে ৷
ভারতের উপর 50 শতাংশ চাপানোর প্রসঙ্গে বুধবার আমেরিকার একজন প্রাক্তন বাণিজ্য কর্তা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বিপাক্ষিক বিরোধের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, "প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ ভারতীয় পণ্যের রফতানি বন্ধ করে দেবে ।"
এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউট (ASPI) এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রাক্তন ডেপুটি ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়েন্ডি কাটলারও পরামর্শ দিয়েছেন যে, দিল্লি এবং ওয়াশিংটনের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগতভাবে তাদের মতপার্থক্যগুলির সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে কাটলার বলেন, "দুঃখের বিষয় হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বিরোধ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে ৷ প্রেসিডেন্ট এখন অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিচ্ছেন। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশিরভাগ ভারতীয় রফতানি মূলত বন্ধ হয়ে যাবে।" তাঁর পর্যবেক্ষণ, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এই পরিবর্তন দ্রুত ঘটেছে এবং কোনও পক্ষই একে অপরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হতে পারে না।
প্রাক্তন ডেপুটি ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ আরও বলেন, "বেইজিং সম্ভবত এই উন্নয়নগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য এখনই মার্জিত পদক্ষেপ নিতে পারে। মার্কিন ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগতভাবে এই দুই রাষ্ট্রের মত পার্থক্যগুলি সমাধানের চেষ্টা করার সময় এসেছে।"
বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ভারত সরকার রাশিয়া থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তেল আমদানি করছে। এই পরিস্থিতিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা ভারতীয় পণ্যের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক প্রযোজ্য হবে।"
তবে, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতেও এই শুল্ক থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হবে ৷ যেমন, যদি পণ্যগুলি ইতিমধ্যেই সমুদ্রপথে রফতানির জন্য যাত্রা করে থাকে, অথবা যদি তারা একটি নির্দিষ্ট তারিখের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে থাকে তাহলে এই নতুন হারের শুল্ক থেকে ছাড় পেতে পারে।