ETV Bharat / business

এবার ওষুধ আমদানিতে 200% শুল্ক ! ট্রাম্পের পরিকল্পনায় চিন্তিত আমেরিকা - US TARIFF ON IMPORTED DRUGS

হোয়াইট হাউসের পরামর্শ, উচ্চ হারে শুল্ক বাস্তবায়নের জন্য অন্তত দেড় বছর সময় দেওয়া উচিত। শুল্ক বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেক কোম্পানি ইতিমধ্যেই আমদানি, ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

Trump Tariff On Imported Drugs
ওষুধ আমদানিতে 200% শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা ট্রাম্পের (ইটিভি ভারত)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 3, 2025 at 8:04 AM IST

3 Min Read

ওয়াশিংটন, 3 সেপ্টেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছেন, যা আমেরিকার নাগরিকদের জন্য ক্রমশ বড় সমস্যা হয়ে উঠছে। একদিকে, মার্কিন আদালত ট্রাম্পের শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করেছে, অন্যদিকে, ট্রাম্প তাঁর পদক্ষেপ থেকে পিছু হটতেও প্রস্তুত নন। এখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের নজর বিদেশ থেকে আমদানি করা ওষুধের উপর।

সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন আমদানিকৃত ওষুধের উপর ভারী শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা নিয়েছে। কিছু ওষুধের উপর এই শুল্কের হার 200 শতাংশ পর্যন্ত হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অটো এবং স্টিলের পরে ওষুধ খাতে শুল্কের হার বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। এর ফলে সরাসরি সেইসব ওষুধের উপর প্রভাব পড়বে যেগুলির উপর এখনও পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়নি। এর অর্থ হল, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকার সাধারণ নাগরিকজীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

কেন চিন্তিত আমেরিকার নাগরিকরা?

  1. বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে ওষুধের উপর ভারী শুল্কের ফলে এর সরবরাহ শৃঙ্খল ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অন্যদিকে বাজারে ওষুধের ঘাটতির ঝুঁকি বাড়বে। ট্রাম্প প্রশাসন তাদের পদক্ষেপের সমর্থনে 1962 সালের বাণিজ্য সম্প্রসারণ আইনের 232 ধারা ব্যবহার করছে। ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ওষুধের ঘাটতি এড়াতে দেশীয় পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে কোভিড-19-এর মতো পরিস্থিতি ফের না দেখতে হয়।
  2. সম্প্রতি মার্কিন-ইউরোপ বাণিজ্য সিদ্ধান্তে, ওষুধ-সহ কিছু ইউরোপীয় পণ্যের উপর 15 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এর পরেও, বিদেশ থেকে আমদানি করা ওষুধের উপর ট্রাম্প প্রশাসন আরও শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদিও এ ক্ষেত্রে হোয়াইট হাউস পরামর্শ দিয়েছে যে, উচ্চ হারে শুল্ক বাস্তবায়নের জন্য অন্তত দেড় বছর সময় দেওয়া উচিত। শুল্ক বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেক কোম্পানি ইতিমধ্যেই আমদানি এবং ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।
  3. বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পূর্ণ-পরিষেবা ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ এবং মূলধন বাজার গবেষণা সংস্থা জেফরিজ-এর বিশ্লেষক ডেভিড উইন্ডেল সতর্ক করে বলেছেন যে, ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত 2026 বা 2027 সালের আগে বাস্তবায়িত না-ও হতে পারে। এর স্বল্পমেয়াদী প্রভাবে ওষুধের ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যদিও দীর্ঘমেয়াদে এর সরাসরি প্রভাব পড়বে ওষুধের দাম এবং তার সরবরাহের উপর।
  4. আর্থিক পরিষেবা সংস্থা আইএনজির স্বাস্থ্য-পরিষেবা বিষয়ক অর্থনীতিবিদ ডিডেরিক স্ট্যাডিগ সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন যে, শুল্ক আরোপের ফলে উপভোক্তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন৷ কারণ, তাঁরা মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সরাসরি অনুভব করবেন। যারা সরাসরি প্রেসক্রিপশনের জন্য অর্থ প্রদান করেন, তাদের উপর এটি সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে এবং পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করতে পারে। এমনকি ওষুধের উপর শুল্কের 25 শতাংশ বৃদ্ধিও এর মজুদ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের দাম 10-14 শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে।

আরও পড়ুন:

  1. ভারতের উপর 50% শুল্কের জের; ধাক্কা খাবে মার্কিন GDP, বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি
  2. মার্কিন শুল্কের ধাক্কা রফতানিতে, ভারতকে বাঁচাবে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা: GTRI
  3. ট্রাম্প আরোপিত বহু শুল্কই বেআইনি, জানাল মার্কিন আদালত

ওয়াশিংটন, 3 সেপ্টেম্বর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছেন, যা আমেরিকার নাগরিকদের জন্য ক্রমশ বড় সমস্যা হয়ে উঠছে। একদিকে, মার্কিন আদালত ট্রাম্পের শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করেছে, অন্যদিকে, ট্রাম্প তাঁর পদক্ষেপ থেকে পিছু হটতেও প্রস্তুত নন। এখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের নজর বিদেশ থেকে আমদানি করা ওষুধের উপর।

সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন আমদানিকৃত ওষুধের উপর ভারী শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা নিয়েছে। কিছু ওষুধের উপর এই শুল্কের হার 200 শতাংশ পর্যন্ত হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অটো এবং স্টিলের পরে ওষুধ খাতে শুল্কের হার বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। এর ফলে সরাসরি সেইসব ওষুধের উপর প্রভাব পড়বে যেগুলির উপর এখনও পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়নি। এর অর্থ হল, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকার সাধারণ নাগরিকজীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

কেন চিন্তিত আমেরিকার নাগরিকরা?

  1. বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে ওষুধের উপর ভারী শুল্কের ফলে এর সরবরাহ শৃঙ্খল ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অন্যদিকে বাজারে ওষুধের ঘাটতির ঝুঁকি বাড়বে। ট্রাম্প প্রশাসন তাদের পদক্ষেপের সমর্থনে 1962 সালের বাণিজ্য সম্প্রসারণ আইনের 232 ধারা ব্যবহার করছে। ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ওষুধের ঘাটতি এড়াতে দেশীয় পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে কোভিড-19-এর মতো পরিস্থিতি ফের না দেখতে হয়।
  2. সম্প্রতি মার্কিন-ইউরোপ বাণিজ্য সিদ্ধান্তে, ওষুধ-সহ কিছু ইউরোপীয় পণ্যের উপর 15 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এর পরেও, বিদেশ থেকে আমদানি করা ওষুধের উপর ট্রাম্প প্রশাসন আরও শুল্ক আরোপের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদিও এ ক্ষেত্রে হোয়াইট হাউস পরামর্শ দিয়েছে যে, উচ্চ হারে শুল্ক বাস্তবায়নের জন্য অন্তত দেড় বছর সময় দেওয়া উচিত। শুল্ক বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেক কোম্পানি ইতিমধ্যেই আমদানি এবং ওষুধের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।
  3. বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় পূর্ণ-পরিষেবা ব্যাঙ্কিং বিনিয়োগ এবং মূলধন বাজার গবেষণা সংস্থা জেফরিজ-এর বিশ্লেষক ডেভিড উইন্ডেল সতর্ক করে বলেছেন যে, ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত 2026 বা 2027 সালের আগে বাস্তবায়িত না-ও হতে পারে। এর স্বল্পমেয়াদী প্রভাবে ওষুধের ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যদিও দীর্ঘমেয়াদে এর সরাসরি প্রভাব পড়বে ওষুধের দাম এবং তার সরবরাহের উপর।
  4. আর্থিক পরিষেবা সংস্থা আইএনজির স্বাস্থ্য-পরিষেবা বিষয়ক অর্থনীতিবিদ ডিডেরিক স্ট্যাডিগ সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন যে, শুল্ক আরোপের ফলে উপভোক্তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন৷ কারণ, তাঁরা মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সরাসরি অনুভব করবেন। যারা সরাসরি প্রেসক্রিপশনের জন্য অর্থ প্রদান করেন, তাদের উপর এটি সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে এবং পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি করতে পারে। এমনকি ওষুধের উপর শুল্কের 25 শতাংশ বৃদ্ধিও এর মজুদ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের দাম 10-14 শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে।

আরও পড়ুন:

  1. ভারতের উপর 50% শুল্কের জের; ধাক্কা খাবে মার্কিন GDP, বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি
  2. মার্কিন শুল্কের ধাক্কা রফতানিতে, ভারতকে বাঁচাবে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা: GTRI
  3. ট্রাম্প আরোপিত বহু শুল্কই বেআইনি, জানাল মার্কিন আদালত

For All Latest Updates

TAGGED:

IMPORTED DRUGSUS TARIFFTARIFF ON IMPORTED DRUGSUS TARIFF ON IMPORTED DRUGS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.