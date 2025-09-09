ধুঁকতে থাকা চা শিল্পের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ মার্কিন শুল্ক, মত টি-বোর্ড প্রাক্তন চেয়ারম্যানের
অসমে চায়ের উৎপাদন বাড়লেও চাহিদা বাড়ছে না। উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে অসমের চা রফতানিও নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধার সম্মুখীন হয়েছে।
Published : September 9, 2025 at 6:53 PM IST
জোড়হাট, 9 সেপ্টেম্বর: অসমের শতাব্দী প্রাচীন চা শিল্প, যা একসময় ভারতীয় কৃষি-নির্ভর শিল্পের গর্ব ছিল এবং জাতীয় অর্থনীতিতে যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল, এখন সেই শিল্প প্রবল সংকটের মুখোমুখি। বাজারে অনিয়ন্ত্রিত বিদেশী চা পাতার আমদানি, নিলামের দাম কমে যাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ নীতিগত দ্বন্দ্বের কারণে ভারতের চা চাষীরা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা, ব্যাপক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছেন।
উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে অসমের চা রফতানিও নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধার সম্মুখীন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ভারতীয় চা আমদানির উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, যা ভারতের প্রিমিয়াম চা শিল্পের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও ভারতীয় চা রফতানির মাত্র 6.8 শতাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়, তবুও আমেরিকার বাজার লাভজনক এবং বিশ্বব্যাপী প্রবণতা নির্ধারণে প্রভাবশালী।
চা শিল্পে ট্রাম্পের শুল্ক নীতির প্রভাব
ভারতের টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রভাত বেজবারুয়া বলেছেন, "400 টাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা একটি চা প্যাকেট খুচরো বাজারে 1,800 টাকায় বিক্রি হয়। যদি 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়, তাহলে সেই মার্জিনগুলি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং আমাদের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাও নষ্ট হয়ে যাবে।"
তিনি উল্লেখ করেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক নীতির তাৎক্ষণিক প্রভাব সীমিত হলেও, বর্তমান মার্কিন পদক্ষেপগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও ক্ষতিকারক প্রমাণিত হতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, নেপাল, কেনিয়া এবং শ্রীলঙ্কা থেকে চা বিপুল পরিমাণে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করেছে। যদিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতা চা শিল্পে নতুন নয়। এই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ এবং চাষীরা উভয়ই নিয়ন্ত্রণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি শুল্ক প্রয়োগের অভাব নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, যা সবই দেশীয় উৎপাদনকে অস্থিতিশীল করে তুলছে।
ইটিভি ভারতকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কম দামের বিদেশী চায়ের অনিয়ন্ত্রিত আগমন সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন। তিনি বলেন, "ভারতে প্রবেশের আগে নেপালের চা কখনও কোনও মান যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে যায়নি। আমরা জানি না এতে কী কী উপাদান আছে। যদিও কেনিয়া এবং শ্রীলঙ্কার চা রাসায়নিকভাবে নিম্নমানের নয়, তবুও অসমের চায়ের সঙ্গে এগুলিকে মেশানো হচ্ছে যা আমাদের রফতানির মান এবং সুনামকে নষ্ট করে দিচ্ছে।"
ব্যাপক ক্ষতির মুখে ছোট চা চাষিরা
তবে, বাইরে পাঠানোর পরিবর্তে, এই চাগুলি দেশীয় বাজারে বিক্রি হচ্ছে, যা স্থানীয় উৎপাদকদের ক্ষতি করছে এবং দাম কমিয়ে দিচ্ছে। প্রভাত বেজবারুয়া বলেছেন, "এটি কেবল অনৈতিকই নয়; এটি অবৈধ। বাজার এই চায়ে ভরে যাচ্ছে এবং আমাদের চা চাষীদের অন্যায্য প্রতিযোগিতায় বাধ্য করছে।"
ছোট চা চাষিরা, যারা সম্পূর্ণরূপে কাঁচা সবুজ পাতা বিক্রির উপর নির্ভরশীল, তাদের রুজিতে এর প্রভাব ভয়াবহ। গত মরশুমে কাঁচা পাতার দাম তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে অনেকের পক্ষেই লাভের মুখ দেখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অসমের এমনই একজন ক্ষুদ্র চা চাষি বলেন, "আমরা বেশি উৎপাদন করছি, কিন্তু আয় কম করছি। বাজার পরিপূর্ণ, এবং ক্রেতারা আমদানি করা চা ব্যবহার করছেন বলে আমরা আমাদের দাম কমাতে বাধ্য হচ্ছি।"
এই অর্থনৈতিক চাপ অসমের চা চাষীদের মরিয়া পদক্ষেপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এবং অনেকেই এখন আশঙ্কা করছেন যে অবিলম্বে নীতিগত সহায়তা না পেলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে অসমের ক্ষুদ্র চা শিল্পের একটি বড় অংশ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে না।
রাসায়নিক সার নিয়ন্ত্রণ জরুরি
চা শিল্পে আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হল নিষিদ্ধ বা পুরনো কৃষি-রাসায়নিকের সম্ভাব্য পুনঃপ্রবর্তন। কিছু অংশীদার পুরনো কীটনাশক এবং রাসায়নিকগুলিকে চাষে ফিরিয়ে আনার জন্য তদবির করছেন বলে জানা গিয়েছে । এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেন টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। তিনি সতর্ক করে বলেন, "আমরা যদি আবার এই পুরনো রাসায়নিক ব্যবহার শুরু করি, তাহলে আমাদের চা রফতানি বাজারে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে এবং তার ক্ষতি হবে অপূরণীয়।"
আন্তর্জাতিক ক্রেতারা, বিশেষ করে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায়, কঠোর ভাবে রাসায়নিক অবশিষ্টাংশের মান বজায় রাখে। এই নিয়ম ভাঙলে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে, যা চা রফতানিকারক হিসেবে ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
একটি কেন্দ্রীভূত, একক ডিজিটাল নিলাম প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন
অসমের চা নিলাম কেন্দ্রগুলিতে অবিক্রীত মজুদের সম্পূর্ণ আধিক্য এখনও দেখা যায়নি। তবে চায়ের দামগুলি চাহিদা হ্রাসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। লিফ গ্রেড চা-এর দাম প্রতি কেজিতে প্রায় 40 টাকা কমেছে। ডাস্ট গ্রেড চা-এর দাম প্রতি কেজিতে প্রায় 19 টাকা কমেছে। সরকারি নির্দেশিকা ব্যবস্থাটিকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রভাত বেজবারুয়ার মতে, চাহিদার অভাব থাকলেও কিছু নির্দিষ্ট গ্রেডের চা এখন বাধ্যতামূলকভাবে নিলামে তোলা হয়, যার ফলে চাহিদা কমে যায় এবং মজুদ মাল অবিক্রীতই থেকে যায়।
অদক্ষতা এবং মূল্য নির্ধারণের অস্থিরতার মোকাবিলায়, টি বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমস্ত ভারতীয় চা-এর জন্য একটি কেন্দ্রীভূত, একক ডিজিটাল নিলাম প্ল্যাটফর্ম তৈরির পক্ষে জোরালোভাবে সওয়াল করেছেন। তিনি বলেন, "একটি একক প্ল্যাটফর্ম সমস্ত ক্রেতাকে এক বাজারে আনবে, স্বচ্ছতা আরও বাড়াবে এবং উৎপাদকদের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করবে। এই মুহূর্তে, ভাঙা ব্যবস্থা সকলের ক্ষতি করছে।"
উৎপাদন বাড়লেও চাহিদা বাড়ছে না
বাজারের সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে অসমের চা উৎপাদন। এ বছর এই অঞ্চলের চা উৎপাদন রেকর্ড সর্বোচ্চে পৌঁছেছে। আশা করা হচ্ছে যে গত বছরের 1400 মিলিয়ন কেজি উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে, যা ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ বাজারে অতিরিক্ত জোগান তৈরি করবে। প্রভাত বেজবারুয়া বলেন, "উৎপাদন প্রায় 10 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু ব্যবহার বৃদ্ধি পায়নি। এই ভারসাম্যহীনতা চায়ের সামগ্রিকভাবে দাম কমিয়ে দিচ্ছে।"