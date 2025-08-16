আলাস্কা, 16 অগস্ট: আমেরিকা চড়া শুল্ক আরোপের পরেও রাশিয়া থেকে তেল কিনছে ভারত । ভারতের এই বেপরোয়া, নির্ভিক, দৃঢ় অবস্থান ট্রাম্প হজম করতে পারছেন না। শনিবার ট্রাম্প আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে দেখা করেন। বৈঠকের আগে ট্রাম্প একটি চমকে দেওয়ার মতো দাবি করেন৷ পুতিনের সঙ্গে দেখা করার আগে, আলাস্কায় ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন যে, রাশিয়া একটি বড় তেলের ক্রেতা হারিয়েছে। এর পরই তিনি সরাসরি ভারতের নাম উল্লেখ করেন। ট্রাম্পের এই দাবি অনেককেই চমকে দিয়েছে ! কারণ, ভারত এখনও পর্যন্ত রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না বলে কোনও ঘোষণা করেনি।
ভারত-রাশিয়া তেল চুক্তি নিয়ে ট্রাম্পের বড় দাবি
মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ধরনের দাবি এবারই প্রথম নয়। ট্রাম্প অগস্টের শুরুতেও দাবি করেছিলেন যে, ভারত আর রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না। তিনি এটা শুনেছেন। তিনি জানেন না, এটি সত্য না মিথ্যা। তবে, সেই সময় ভারত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে, এরকম কোনও সিদ্ধান্তই হয়নি। ভারত সরকার একটি বিবৃতি জারি করে বলেছিল যে, 'রাশিয়া থেকে আমাদের তেল আমদানি আগের মতোই অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ, ভারত এখনও রাশিয়া থেকে তেল কিনছে।'
এই প্রসঙ্গে হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্যরা অবশ্য মনে করছেন যে, ট্রাম্পের হুমকির কোনও প্রভাবই পড়বে না ভারত-রুশ তেল বাণিজ্যে৷ ভারতের উপর শুল্ক আরোপ রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে থামাতে পারবে না বা ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণকে ঠেকাতে পারবে না৷ শুক্রবার হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্যরা এমনটাই বলেছেন।
ভারত এবং শুল্ক সম্পর্কে ট্রাম্প কী বলেছেন?
আলাস্কায় ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, রাশিয়া ভারতের মতো একটি বড় তেলের ক্রেতা হারিয়েছে। ভারত তার তেলের প্রয়োজনের প্রায় 40 শতাংশ রাশিয়া থেকে কিনছে। চিনও রাশিয়া থেকে প্রচুর তেল কিনছে। ট্রাম্প বলেন, "যদি আমি আরও শুল্ক আরোপ করি, তাহলে তা খুবই বিধ্বংসী হবে।" যদি তাকে তা করতে হয়, তাহলে তা তিনি অবশ্যই করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে ফের শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে না বলেও মনে করছেন তিনি।
ট্রাম্পের মন্ত্রীর শুল্ক নিয়ে বড় বিবৃতি
ভারতের তরফ থেকে এখনও এমন কোনও বিবৃতি আসেনি, যেখানে রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এই দাবি কেবল ট্রাম্পের। যদিও ভারত এখনও রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে। আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকের কয়েকদিন আগে, মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেস্যান্ট বলেছিলেন যে, যদি বৈঠকটি অনিশ্চিত থাকে, তাহলে তিনি ভারতের উপর শুল্ক আরও বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ট্রাম্প এখন বলেছেন, সম্ভবত এর প্রয়োজন নাও হতে পারে।