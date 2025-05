ETV Bharat / business

'ভারতে অ্যাপেল তৈরি করবেন না', কুককে পরামর্শ ট্রাম্পের - PRESIDENT TRUMP ON INDIA TARIFF

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ( ছবি: এএনআই )

Published : May 15, 2025 at 7:20 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 7:28 PM IST

দোহা, 15 মে: মার্কিন পণ্যে শুল্ক আরোপ না করার প্রস্তাব দিয়েছে ভারত ৷ কাতারের রাজধানী দোহায় একটি বাণিজ্য বৈঠকে এমনই দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এই বৈঠকে তিনি আরও জানান, অ্যাপল-কর্তা টিম কুক ভারতে অ্যাপল তৈরি করুন, এটাও তিনি চান না ৷ কারণ, ভারতে শুল্ক অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি ৷ এই প্রসঙ্গে ভারতের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ দোহায় বাণিজ্য বৈঠকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেন, "আমার ও টিম কুকের মধ্যে ছোট্ট একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ আমি ওঁকে বললাম, আপনি আমার বন্ধু ৷ আমার আপনাকে খুব ভালো লাগে ৷ আপনি 500 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে চলেছেন ৷ কিন্তু আমি চাই না, আপনি ভারতকে গড়ে তুলুন ৷ আপনি এটা করতে পারেন, কিন্তু তার জন্য ভারতকে নিয়ে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে ৷ কারণ বিশ্বে সবচেয়ে বেশি শুল্ক আরোপ করে যে দেশগুলি, তার মধ্যে ভারত অন্যতম ৷ তাই ভারতে কোনও কিছু বিক্রি করা খুব শক্ত ৷" কাতারের দোহায় বাণিজ্য বৈঠকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ভিডিয়ো: পিটিআই)

এরপর তিনি ভারত-আমেরিকা পারস্পরিক শুল্ক সম্পর্ক নিয়ে বলেন, "ওরা (ভারত) আমাদের একটা চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল ৷ যেখানে আক্ষরিক অর্থে ওরা কোনও শুল্ক চাপাবে না বলে রাজি হয়েছিল ৷ আমি আবার বলছি, টিম, আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে ৷ আপনি চিনকে তৈরি করেছেন ৷ ঠিক আছে ৷ কিন্তু ভারতকে নিয়ে আপনার এই কৌতূহল আমার একেবারে ভালো লাগছে না ৷ ভারত নিজেই নিজের খেয়াল রাখতে পারবে ৷" এর আগেও শুল্ক প্রসঙ্গে ভারতকে 'টারিফ কিং' থেকে শুরু করে 'বিগ অ্যাবিউসার' বলে উল্লেখ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এহেন দাবির পর ভারতের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ কিন্তু হন্ডুরাসের দূতাবাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফাঁকে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সাংবাদিকদের বলেন, "ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ এগুলি খুব জটিল বোঝাপড়ার বিষয় ৷ যতক্ষণ না সবকিছু ঠিক হচ্ছে, কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে না ৷ যে কোনও বাণিজ্য চুক্তিতে দু'পক্ষের সুযোগ-সুবিধার দিকটি দেখতে হবে ৷ দুই দেশই যেন এর ফায়দা তুলতে পারে সেটা মাথায় রাখতে হয় ৷ বাণিজ্য চুক্তি থেকে আমরা এটাই আশা করি ৷ তাই সেটা না হওয়া পর্যন্ত আগে থাকতে কিছু বলা ঠিক নয় ৷" ট্রাম্পের এমন মন্তব্যের দু'সপ্তাহ আগে টিম কুক জানিয়েছিলেন, তাঁর কোম্পানি ভারত-সহ একাধিক দেশে ত্রৈমাসিক ব্যবসায় রেকর্ড করেছে ৷ মার্চ থেকে জুন- অর্থবর্ষের এই সময়ে আমেরিকায় যত আইফোন বিক্রি হয়েছে বা হচ্ছে, তার অধিকাংশই ভারতে তৈরি ৷ এস অ্যান্ড পি গ্লোবাল-এর বিশ্লেষণ জানাচ্ছে, 2024 সালে 75.9 মিলিয়ন সংখ্যক আপেল আইফোন বিক্রি হয়েছিল আমেরিকায় ৷ চলতি বছরের মার্চে ভারত থেকে 3.1 মিলিয়ন সংখ্যক আইফোন আমেরিকায় রফতানি হয়েছে ৷ 'আমরা ভারত-পাকিস্তানের পারমাণবিক সংঘর্ষ ঠেকিয়েছি,' দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

