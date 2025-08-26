ETV Bharat / business

বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যে 50 শতাংশ কর, নোটিস জারি ট্রাম্প প্রশাসনের - 50 PC LEVY ON INDIAN PRODUCTS

বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যে 50 শতাংশ শুল্ক বলবৎ করতে চলেছে আমেরিকা। রাশিয়া থেকে তেল কেনায় অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা জানিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

50 pc levy on Indian products
নোটিস জারি ট্রাম্প প্রশাসনের (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2025 at 10:07 AM IST

ওয়াশিংটন, 26 অগস্ট: ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর করল আমেরিকা ৷ বুধবার থেকেই ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক কার্যকর হচ্ছে ৷ এ সংক্রান্ত একটি খসড়া নোটিস জারি করেছে ট্রাম্প প্রশাসন ৷

রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের পণ্যের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা আগেই ঘোষণা করেছিল আমেরিকা। বুধবার থেকে তা কার্যকর হতে চলেছে ৷ এ নিয়ে কোনও নির্দেশিকা এখনও সরকারিভাবে প্রকাশ করা না-হলেও নির্দেশিকার খসড়া ইতিমধ্যে সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ৷ 27 অগস্ট অর্থাৎ বুধবার ভারতীয় সময় সকাল থেকে আমেরিকায় রফতানিকৃত ভারতীয় পণ্যে 50 শতাংশ শুল্ক নেবে ট্রাম্প প্রশাসন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 50 শতাংশ শুল্ক-জরিমানার হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে সোমবারই ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তার আবহে সোমবার গুজরাতে মোদি জানান, আমাদের উপর চাপ বাড়তে পারে কিন্তু ভারত কারও চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না।

মোদি বলেন, "দেশের কৃষক ও গবাদি পশুপালকদের স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ছোট দোকানদার, কৃষক, গবাদি পশুপালকদের বলব, আমি মহাত্মা গান্ধির ভূমি থেকে বলছি। আমার দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষক, গবাদি পশুপালক যাই হোক না কেন, আপনাদের স্বার্থ মোদির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার সরকার কখনওই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষক, গবাদি পশুপালকদের কোনও ক্ষতি করতে দেবে না। যতই চাপ আসুক না কেন, ভারত কারও চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না।"

ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক নির্দেশিকা তৈরি করেছে ট্রাম্প প্রশাসনের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দফতর। মার্কিন শুল্ক এবং সীমান্ত সুরক্ষা বিভাগের নির্দেশিকা অনুসারে, 27 অগস্ট আমেরিকায় রাত 12টা 1মিনিট থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে। ভারতীয় সময় অনুসারে, বুধবার সকাল 9টা 31 মিনিট থেকে অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর করছে ট্রাম্প প্রশাসন।

এর আগে 30 জুলাই, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ট্রাম্প ট্রুথ সোশালে পোস্টে জানিয়েছিলেন, মনে রাখবেন, ভারত আমাদের বন্ধু হলেও, আমরা বছরের পর বছর তাদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে খুব কম ব্যবসা করেছি ৷ কারণ তাদের শুল্ক অনেক বেশি ৷

পাশাপাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও জানিয়েছিলেন, ভারত রাশিয়া থেকে সামরিক সরঞ্জামের একটি বিশাল অংশ কিনেছে এবং চিন ও ভারত রাশিয়ার বড় ক্রেতা ৷ এমন এক সময়ে যখন সবাই চায়, রাশিয়া ইউক্রেনে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করুক ৷ তাই ভারতকে 25 শতাংশ শুল্ক এবং উপরোক্ত জরিমানা দিতে হবে ৷ যা 1 আগস্ট থেকে শুরু হবে।

শিল্প সংগঠন FICCI এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতীয় পণ্যের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে হতাশা প্রকাশ করে জানায়, এই পদক্ষেপ দুর্ভাগ্যজনক ৷ এর স্পষ্ট প্রভাব ভারতের রপ্তানির উপর পড়বে।

