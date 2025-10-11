ETV Bharat / business

ফের বাণিজ্য যুদ্ধে ট্রাম্প, চিনা পণ্যে অতিরিক্ত 100% শুল্ক আরোপের ঘোষণা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষোভ এখন চিনের বিরুদ্ধে। ট্রাম্প চিনা পণ্যের উপর 100 শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছেন।

Donald Trump
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এএনআই)
author img

By AP (Associated Press)

Published : October 11, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
ওয়াশিংটন, 11 অক্টোবর: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 1 নভেম্বর বা তারও আগে থেকে চিনের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন। ট্রুথ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে এই তথ্য দিয়ে তিনি বলেছেন, এই শুল্ক বর্তমানে চিনের উপর আরোপিত অন্যান্য শুল্কের সঙ্গে অতিরিক্ত শুল্ক হিসাবে কার্যকর হবে। এর সঙ্গে, ট্রাম্প আরও বলেছেন যে আমেরিকা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সফ্টওয়্যার রফতানি নিষিদ্ধ করবে।

ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের পর, বিশ্বের দুটি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ চরমে পৌঁছেছে। ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধি এবং সফ্টওয়্যার রফতানি নিয়ন্ত্রণের ঘোষণাটি চিনের বিরল মাটির খনিজ পদার্থের উপর রফতানি সীমা আরোপের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় এসেছে, যা 1 নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

ট্রাম্প বলেন, বেইজিংয়ের ব্যতিক্রমী আক্রমণাত্মক পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায়, অতিরিক্ত শুল্ক, সেইসঙ্গে যেকোনও গুরুত্বপূর্ণ সফ্টওয়্যারের উপর মার্কিন রফতানি নিয়ন্ত্রণ 1 নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। ট্রাম্প সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ-এ বলেন, "এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে চিন এমন পদক্ষেপ নিতে পারে ৷ কিন্তু, তারা নিয়েছে, বাকিটা ইতিহাস।"

বিশ্ব বাজারে চরম অস্থিরতার আশঙ্কা

বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে ইতিমধ্যেই ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হলে, বিশ্ব বাজারে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ট্রুথ সোশ্যাল-এ একটি পোস্টে চিনের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু করেছেন। তিনি লিখেছেন যে চিন অস্বাভাবিকভাবে আক্রমণাত্মক বাণিজ্য অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং এর প্রভাব সমস্ত দেশের উপর পড়বে। ট্রাম্প দাবি করেছেন যে চিন তার বেশিরভাগ পণ্যের উপর রফতানি নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা করছে, যার ফলে বিশ্ব বাজারে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে। এরই পাল্টা জবাবে ট্রাম্প চিনের উপর অতিরিক্ত 100 শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন ৷

সফ্টওয়্যার রফতানির উপর নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা

ট্রাম্প আরও ঘোষণা করেছেন যে 1 নভেম্বর থেকে আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ সফ্টওয়্যারের উপর রফতানি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। এর অর্থ হল চিনের কাছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ডেটা সুরক্ষা, সামরিক প্রযুক্তি বা শিল্প সফ্টওয়্যার বিক্রি সীমিত করা হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই পদক্ষেপ চিনা প্রযুক্তি কোম্পানি, বৈদ্যুতিক যানবাহন নির্মাতা এবং প্রতিরক্ষা শিল্পের উপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এটিকে আমেরিকার প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বজায় রাখার দিকে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

