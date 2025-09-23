ETV Bharat / business

রেলের সঙ্গে উবারের অংশীদারিত্ব, পরিষেবা শুরু হচ্ছে হাওড়া-আমেদাবাদ স্টেশনে

উবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ কেন্দ্রগুলিতে যাত্রী সংযোগ উন্নত করা।

Howrah Station
ভারতের বৃহত্তম এবং পূর্ব ভারতে প্রবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, হাওড়া স্টেশন (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : September 23, 2025 at 5:27 PM IST

নয়াদিল্লি ও কলকাতা: অনলাইন ক্যাব পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা উবার হাওড়া এবং আহমেদাবাদ স্টেশনে পরিষেবা দেওয়ার জন্য ভারতীয় রেলওয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধেছে। উবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ কেন্দ্রগুলিতে যাত্রী সংযোগ উন্নত করা। এটি উবারের বহুমুখী পরিবহণ উন্নত করার এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে মানুষের যাতায়াত সহজ করার প্রচেষ্টার একটি অংশ।

সংস্থার তরফে বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, "আমেদাবাদ এবং হাওড়া রেল স্টেশনে ভারতীয় রেলওয়ের সঙ্গে আমাদের একচেটিয়া সহযোগিতা নগরিক গতিশীল পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে এবং লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য নির্ভরযোগ্য সংযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"

সংস্থার এক কর্তা বলেন, "প্রধান গণপরিবহণ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে উবারের প্রযুক্তিকে একত্রিভূত করার মাধ্যমে, আমরা একটি নিরবচ্ছিন্ন, বহুমুখী পরিবহণ ইকোসিস্টেম তৈরির দিকে কাজ করছি যা শহরজুড়ে মানুষের যাতায়াতকে আরও সহজ করে তুলবে।"

উল্লেখ্য, ভারতের বৃহত্তম এবং পূর্ব ভারতে প্রবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন প্রতিদিন 10 লক্ষেরও বেশি যাত্রীকে পরিষেবা দেয়। হাওড়া স্টেশন দেশের ব্যস্ততম পরিবহণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি।

পাশাপাশি, ভারতের সপ্তম বৃহত্তম স্টেশন হিসেবে স্থান পাওয়া আমেদাবাদ রেলওয়ে স্টেশন বর্তমানে দৈনিক 1.2 লক্ষেরও বেশি যাত্রীকে পরিষেবা প্রদান করে, যার ধারণক্ষমতা 2053 সালের মধ্যে প্রতিদিন 3 লক্ষেরও বেশি যাত্রীতে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনলাইন ক্যাব পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা মতে, ভারতীয় রেল আর উবারের এই অংশিদারিত্ব ভারতের রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ করে তুলবে। যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য, উবার স্টেশন পরিকাঠামোর সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত ডেডিকেটেড পার্কিং এলাকা থেকে কাজ করবে, যা যাত্রী এবং চালক উভয়ের জন্যই স্টেশনগুলিতে মসৃণ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শিয়ালদহ থেকে নিউ টাউন পর্যন্ত শাটেল বাস পরিষেবা চালু করছিল উবার ৷ পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা কমানোর জন্য এই রুটে বাস পরিষেবা চালু করা হয় ৷ সেই সময় উবার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি মউ অনুযায়ী, কলকাতা দেশের প্রথম শহর যেখানে উবার শাটেল পরিষেবা চালু করে। অস্থায়ী মেট্রো সাসপেনশনের ফলে তৈরি পরিবহণ সংক্রান্ত সমস্যা কমানোর জন্য একটি অতিরিক্ত রুটে উবার শাটেল বাস পরিষেবা সাময়িকভাবে চালু করা হয় ৷

