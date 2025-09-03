ETV Bharat / business

আজ থেকে শুরু GST কাউন্সিলের বৈঠক, নজরে কর ব্যবস্থার সরলীকরণ

জিএসটি কাউন্সিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এখন দেশে কেবল দুটি কর স্ল্যাব 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ প্রযোজ্য হবে।

Published : September 3, 2025 at 10:05 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 12:59 PM IST

নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: আজ থেকে শুরু হচ্ছে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক, যা দুই দিন ধরে চলবে এবং 4 সেপ্টেম্বর শেষ হবে। এই বৈঠকটি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সমগ্র দেশের নজর এখন এর উপর রয়েছে। এই বৈঠকটিকে বিশেষ বলে মনে করা হচ্ছে কারণ জিএসটির কর কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার চারটি করের স্ল্যাব কমিয়ে দুটি করার জন্য একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদি এটি ঘটে, তাহলে 2017 জিএসটি বাস্তবায়নের পর এটি হবে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। এর ফলে ব্যবসায় স্বচ্ছতা আসার পাশাপাশি সাধারণ মানুষও অনেক বিষয়ে স্বস্তি পাবেন।

12 শতাংশ এবং 28 শতাংশ স্ল্যাব তুলে দেওয়া হবে

জিএসটি কাউন্সিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এখন দেশে কেবল দুটি কর স্ল্যাব 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ প্রযোজ্য হবে। বর্তমান 12 শতাংশ এবং 28 শতাংশ স্ল্যাব বাতিল করা হতে পারে। কর ব্যবস্থাকে আরও সহজ এবং স্বচ্ছ করার জন্য এটি একটি দৃঢ় পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

জিএসটি কাউন্সিলের এক্স-অফিসিও সচিব কর্তৃক গত মাসে জারি করা একটি সার্কুলারে 3-4 সেপ্টেম্বরের বৈঠকের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। একই সঙ্গে, রাজস্ব সচিবের নোটিশ অনুযায়ী, এই বৈঠকের আগে 2 সেপ্টেম্বর রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্যেও আলোচনা হয়েছিল।

তামাক, সিগারেটের মতো পণ্যের জন্য আলাদা 40 শতাংশ স্ল্যাব

বৈঠকে একটি বিশেষ প্রস্তাব হল, তামাক, সিগারেট, গুটখা এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক (ক্ষতিকারক) পণ্যের জন্য আলাদাভাবে 40 শতাংশ অতিরিক্ত কর নির্ধারণ করা উচিত। এর উদ্দেশ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এই পণ্যগুলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করাও। বিলাসবহুল গাড়ি, উচ্চমানের ইলেকট্রনিক্স এবং কিছু বিশেষ পরিষেবাও এই বিভাগের আওতায় আসতে পারে। এ থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত রাজস্ব সমাজকল্যাণ প্রকল্পে ব্যবহার করা হতে পারে।

এই পরিবর্তন সাধারণ মানুষের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

অর্থ ও নীতি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে জিএসটিতে এই কাঠামোগত পরিবর্তন বাজারে ভোগ বৃদ্ধি করবে। একদিকে, ব্যবসায়ী শ্রেণীর জন্য কর মেনে চলা সহজ হবে, অন্যদিকে কিছু পণ্য গ্রাহকদের জন্য সস্তাও হতে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক আয়ুশ নাম্বিয়ারের মতে, জিএসটির আগে ভারতের কর ব্যবস্থা জটিল এবং অবিন্যস্ত ছিল। প্রতিটি রাজ্যের আলাদা আলাদা নিয়ম ছিল, যা ব্যবসায় বাধা তৈরি করেছিল। জিএসটি সমগ্র দেশকে একটি বাজার হিসেবে সংযুক্ত করার জন্য কাজ করেছে এবং এখন এই পরিবর্তন সেই দিকে আরেকটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হবে।

