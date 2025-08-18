ETV Bharat / business

কেন্দ্র-রাজ্যের সমান GST অংশীদারিত্ব ! মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে যোগ দেবেন সীতারামন - SITHARAMAN ON GST REFORMS

সূত্রের খবর, জিএসটি হার সরলীকরণের বিষয়ে মন্ত্রীদের গোষ্ঠীর (GoM) দুই দিনের বৈঠক 20-21 অগস্ট নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে।

Finance Minister Nirmala Sitharaman
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন (ছবি: আইএএনএস)
By PTI

Published : August 18, 2025 at 8:43 PM IST

নয়াদিল্লি, 18 অগস্ট: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন 20 অগস্ট রাজ্য মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেবেন। এই বৈঠকে কেন্দ্র জিএসটির একটি ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব দিতে চলেছে। এর ফলে করের হার কমবে এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত পণ্যের দাম কমবে। সূত্রের খবর, জিএসটি হার সরলীকরণের বিষয়ে মন্ত্রীদের গোষ্ঠীর (GoM) দুই দিনের বৈঠক 20-21 অগস্ট নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঠকে জিএসটি সংস্কারের জন্য কেন্দ্রের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হবে। এর আওতায়, পণ্য ও পরিষেবা করের (GST) মধ্যে কর স্ল্যাবের সংখ্যা দুটিতে কমিয়ে আনা হবে এবং সেই দুটি হবে 5 ও 18 শতাংশ ৷ কিছু নির্বাচিত পণ্যের জন্য 40 শতাংশের একটি বিশেষ হার প্রস্তাব করা হবে।

সূত্রের খবর, GST 2.0 এর লক্ষ্য হল GST সংস্কারের পিছনে কেন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। যদিও কেন্দ্র GoM-এর সদস্য নয়, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতি এবং তার ভাষণ GoM-কে কেন্দ্রের প্রস্তাবের পিছনের ধারণা এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জিএসটি সংস্কারগুলি এমন এক সময়ে আসছে যখন জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেসের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য হার যুক্তিসঙ্গত করার পরিকল্পনা চলছে। এর পাশাপাশি, একটি মন্ত্রী গোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা প্রিমিয়ামের হারে পরিবর্তন আনার কথা বিবেচনা করছে। জিএসটি কাউন্সিল এর আগে তিনটি বিষয়ে তিনটি পৃথক মন্ত্রী গোষ্ঠী গঠন করেছিল।

প্রস্তাবিত নতুন জিএসটি ব্যবস্থা

প্রস্তাবিত নতুন জিএসটি ব্যবস্থা, যা করের হার 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশের দুটি স্ল্যাবে কমিয়ে আনে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে এবং শুল্ক ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করবে। জিএসটি কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তাবিত দুই-স্ল্যাব ব্যবস্থা অনুমোদিত হলে, এটি পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) ব্যবস্থার বিদ্যমান চারটি স্ল্যাব প্রতিস্থাপন করবে। এর সঙ্গে সঙ্গে, 12 শতাংশ এবং 28 শতাংশ স্ল্যাব বিলুপ্ত হবে।

কোন কোন জিনিস সস্তা হবে?

5 শতাংশ জিএসটি-র পরে যেসব জিনিসপত্রের দাম কমবে: চুলের তেল, টুথপেস্ট, সাবান, টুথ পাউডার, প্রক্রিয়াজাত খাবার, হিমায়িত সবজি, কনডেন্সড মিল্ক, স্ন্যাকস, কম্পিউটার, মোবাইল, গিজার, প্রেসার কুকার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, জলের ফিল্টার, আয়রন, সাইকেল, বাসনপত্র, বারবিকিউ, জ্যামিতি বাক্স, গ্লোব, মানচিত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি, এইচআইভি ডায়াগনস্টিক কিট, বেশিরভাগ টিকা এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধ।

18 শতাংশ (আগে 28 শতাংশ) জিএসটিতে সস্তা যে সব জিনিসপত্রের দাম: এসি, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, টিভি, মোটরসাইকেলের সিট, গাড়ি, বিমা, প্লাস্টিক পণ্য, রেজার, প্রিন্টার, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, চিনির সিরাপ, প্রোটিন কনসেন্ট্রেট এবং টেম্পারড গ্লাস।

99 শতাংশ জিনিসপত্র সস্তা হবে

বর্তমানে, 5 শতাংশ শ্রেণির মধ্যে থাকা পণ্যের উপর জিএসটি হারে কোনও পরিবর্তন হবে না। 12 শতাংশ জিএসটি ধার্য করা 99 শতাংশ পণ্যের উপর এখন 5 শতাংশ জিএসটি ধার্য করা হবে। বাকি 1 শতাংশ 18 শতাংশ জিএসটি শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অর্থাৎ এখন এই শ্রেণির প্রায় 99 শতাংশ পণ্য সস্তা হয়ে যাবে।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর দেওয়া তথ্য অনুয়ায়ী, যে পণ্যের উপর 18 শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলিতে কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। একইভাবে, যে 90 শতাংশ পণ্যের উপর 28 শতাংশ হারে জিএসটি আরোপ করা হয়েছিল, তার উপর নতুন হার অনুযায়ী 18 শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হবে। অর্থাৎ, 90 শতাংশ পণ্য সস্তা হয়ে যাবে।

জিএসটিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সমান অংশীদারিত্ব থাকবে

কেন্দ্রের প্রস্তাবিত মধ্যবিত্ত-বান্ধব 'পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি'-এর দুই স্তরের কাঠামোর রাজস্ব প্রভাব নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে, সরকারি সূত্রগুলি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, কেন্দ্র রাজ্যগুলির সঙ্গে রাজস্ব ভাগাভাগিতে সমান অংশীদারিত্ব এবং এর প্রস্তাবের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান খরচ থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমান পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) ব্যবস্থার অধীনে অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বিভাজ্য কর খাতে কেন্দ্রের আয়ের 41 শতাংশ রাজ্যগুলিকে বরাদ্দ করা হয়।

একটি সরকারি সূত্র জানিয়েছে, "জিএসটিতে কী সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং কী সংগ্রহ করা হবে, তা নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির সমান উদ্বেগ রয়েছে। জিএসটি কাউন্সিলের সদস্য হওয়ায়, উভয়ই সমান অংশীদার।" বর্তমানে, পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) একটি চার-স্তরের কাঠামো যার কর হার যথাক্রমে 5 শতাংশ, 12 শতাংশ, 18 শতাংশ এবং 28 শতাংশ। খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উপর শূন্য অথবা 5 শতাংশ কর আরোপ করা হয়৷ এখানে বিলাসবহুল এবং ক্ষতিকারক পণ্যের উপর 28 শতাংশ কর আরোপ করা হয়।

