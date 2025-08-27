নয়াদিল্লি, 27 অগস্ট: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমে ভারতের উপর 25 শতাংশ প্রাথমিক শুল্ক (বেস ট্যারিফ) আরোপ করেন এবং তারপর রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য জরিমানা হিসেবে 25 শতাংশ, অর্থাৎ মোট 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। আজ সকাল 9টা 15 মিনিট, অর্থাৎ 27 অগস্ট 2025 থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর মোট 50 শতাংশ মার্কিন শুল্ক কার্যকর হয়েছে। কিন্তু, ভারতের পণ্যের উপর 50 শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করে ট্রাম্প মার্কিন অর্থনীতির উপরেই চাপ বাড়িয়েছেন বলে জানাচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট।
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপ আমেরিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এবং এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি স্লথ হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও, এই চড়া শুল্কের ফলে আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেলে তা মার্কিন জিডিপিকেও বড় ধাক্কা দিতে পারে।
আমেরিকার জন্য নতুন শুল্কনীতির আত্মঘাতী প্রভাব
স্টেট ব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে প্রকাশিত ব্যাখ্যা ও অনুমান অনুযায়ী, নতুন শুল্কের কারণে মার্কিন জিডিপি বৃদ্ধির হার 40-50 বেসিস পয়েন্ট হ্রাস পেতে পারে। এছাড়াও, দুর্বল মার্কিন ডলার এবং ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতিও আমেরিকায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।
এর প্রভাব স্পষ্টতই আমেরিকার যেসব খাত সম্পূর্ণরূপে আমদানির উপর নির্ভরশীল, যেমন ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল এবং ভোগ্যপণ্য, সেগুলিতে ইতিমধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে। এসবিআই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, 2026 সালে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা 2 শতাংশ। তবে এই হার তার চেয়ে অনেক বেশি হতে চলেছে। এর মূল কারণ শুল্কের প্রভাব বলে জানা গিয়েছে।
45 বিলিয়ন ডলারের রফতানিতে বড় প্রভাব
প্রায় 45 বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চড়া শুল্ক আরোপ করেছে। এর ফলে মার্কিন বাজারে পোশাক, রত্ন ও অলংকার ইত্যাদি শ্রমঘন খাতের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। তবে ওষুধ, ইস্পাত এবং স্মার্টফোনকে এই শুল্কের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।
এসবিআই রিপোর্টে সতর্ক করা হয়েছে, যদি ভারতের 44 বিলিয়ন ডলারের রফতানির উপর এই 50 শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য থাকে, তাহলে নয়াদিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের বাণিজ্য ঘাটতি আরও বাড়তে পারে। তবে, রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে বাণিজ্য আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রফতানি বাড়ানো যেতে পারে।