GST সংস্কারে মুক্তি মিলবে মুদ্রাস্ফীতি থেকেও ! রিপোর্ট SBI রিসার্চের

জিএসটি কাউন্সিলের 56তম বৈঠকে চার-স্তরের কর কাঠামো সরিয়ে দ্বি-স্তরের কর কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে আগামী অর্থবর্ষে খুচরো মূল্যস্ফীতি কমতে পারে।

SBI Report On GST Reforms
GST সংস্কারে মুক্তি মিলবে মুদ্রাস্ফীতি থেকেও (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : September 6, 2025 at 10:32 AM IST

2 Min Read

নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: জিএসটি হারে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে চলেছে, যার ফলে সাধারণ গৃহস্থালী পণ্য ও পরিষেবার উপর কর কমবে । এসবিআই রিসার্চের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন জিএসটি নিয়ম বাস্তবায়নের পর দেশে মুদ্রাস্ফীতি কমে যাবে। এর ফলে আগামী আর্থিক বছরে (2025-26) খুচরো মূল্যস্ফীতি 0.65 থেকে 0.75 শতাংশ কমতে পারে।

জিএসটি কাউন্সিলের 56তম বৈঠকে, পুরনো চার-স্তরের কর কাঠামো (5 শতাংশ, 12 শতাংশ, 18 শতাংশ, 28 শতাংশ) সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দ্বি-স্তরের কর কাঠামো (5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ) অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও, কিছু বিলাসবহুল পণ্য ও পরিষেবার জন্য 40 শতাংশ একটি বিশেষ কর হার নির্ধারণ করা হয়েছে, যার অধীনে অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সস্তা হয়েছে এবং কিছু জিনিসপত্র সম্পূর্ণ করমুক্ত হয়েছে।

নতুন হার কবে থেকে প্রযোজ্য হবে?

তামাক এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য বাদে নতুন করের হার 22 সেপ্টেম্বর 2025 থেকে কার্যকর হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে 453টি পণ্যের জিএসটি হার পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে 413টি পণ্যের উপর কর হ্রাস করা হয়েছে, যেখানে মাত্র 40টি পণ্যের উপর কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রায় 295টি প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর জিএসটি 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ বা 0 শতাংশ বা করমুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে গ্রাহকরা বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের উপর 60 শতাংশ সুবিধা পাবেন, যার ফলে উপভোক্তা মূল্য সূচক ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি 0.25 থেকে 0.30 শতাংশ কমে যেতে পারে।

খুচরো মুদ্রাস্ফীতির উপর কী প্রভাব পড়বে?

এছাড়াও, পরিষেবার উপর জিএসটি হার যুক্ত করার ফলে অন্যান্য পণ্য ও পরিষেবার খুচরো মূল্যস্ফীতি 0.40 থেকে 0.45 শতাংশ কমবে বলে এসবিআই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এতে গ্রাহকরা 50 শতাংশ সুবিধা পাবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামগ্রিকভাবে, 2026-27 অর্থবছরে খুচরো মূল্যস্ফীতি 0.65 থেকে 0.75 শতাংশ কমে আসতে পারে।

GST এর গড় হার কত?

জিএসটি কাউন্সিলের হার যৌক্তিকীকরণের কারণে, 2019 সালের সেপ্টেম্বরে গড় জিএসটি হার 14.4 শতাংশ থেকে কমে 11.6 শতাংশ হয়েছে। নতুন পরিবর্তনের পর, এখন এটি আরও কমিয়ে 9.5 শতাংশ করা হতে পারে। নতুন জিএসটি নিয়মগুলি প্রয়োজনীয় পণ্য এবং পরিষেবাগুলিকে সস্তা করবে, যা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করবে এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

  1. GST সংস্কারে কোন কোন জিনিস সস্তা হচ্ছে, কোনগুলির দাম বাড়ছে ? রইল সম্পূর্ণ তালিকা
  2. GST-মুক্ত হল 33টি জরুরি জীবনদায়ী ওষুধ, রইল সম্পূর্ণ তালিকা

SBI REPORT ON GST REFORMSGST REFORMSজিএসটি সংস্কারIMPACT OF GST REFORMS

