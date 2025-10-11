সুরাপ্রেম ! সেপ্টেম্বরে 100 কোটির রেকর্ড মদ বিক্রি পশ্চিম বর্ধমানে
পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, বাংলা মদ বা দেশি মদের বিক্রিই বেশি হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় । তারপরেই বিদেশি মদ ছাড়া বিয়ারের বিক্রির পরিমাণ প্রায় একই ।
Published : October 11, 2025 at 5:16 PM IST
আসানসোল, 11 অক্টোবর: মদ বিক্রিতে 100 কোটির রেকর্ড পার করল পশ্চিম বর্ধমান জেলা । শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই মদ বিক্রির পরিমাণ 100 কোটি ছাড়িয়েছে । অতীতে যা কোনও দিন হয়নি এই জেলায় ।
জেলা আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমানে সেপ্টেম্বর মাসে মদ বিক্রিতে সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে । সেপ্টেম্বর মাসে আসানসোল-দুর্গাপুরে মদ বিক্রি হয়েছে 102 কোটি টাকার । শুধু তাই নয়, পুজোর চারদিনেই কেবল 32 কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে জেলায় । আর তার ফলে অতীতের সব রেকর্ডকেই ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের মদ বিক্রি ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলার আবগারি দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "এই প্রথম ৷ অতীতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে এক মাসে 100 কোটি টাকার মদ কখনও বিক্রি হয়নি ।"
জেলা আবগারি দফতর সূত্রে মিলেছে মদ বিক্রির পরিসংখ্যান । তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশি মদের বিক্রিই বেশি হয়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় । শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই দেশি মদ বিক্রি হয়েছে 19 লক্ষ 31 হাজার লিটার । বিদেশি মদের বিক্রি তার অর্ধেকের চেয়েও কম । বিদেশি মদ বা হুইস্কি, রাম, ভদকা বিক্রি হয়েছে 6 লক্ষ 66 হাজার লিটার । বিয়ারের বিক্রি অপেক্ষাকৃত বেশি, 6 লক্ষ 65 হাজার লিটার । ফলে হুইস্কি, রাম, ভদকার সঙ্গে বিয়ারের বিক্রিও উল্লেখযোগ্য ।
অনেকের মতে, পুজো এবার এগিয়ে এসেছিল । বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গরমও ছিল প্রচণ্ড । তাছাড়া বিশ্বকর্মা পুজোও ছিল সেপ্টেম্বরে ৷ সেই কারণেই শীতল বিয়ারে চুমুক দিয়ে উৎসবে মজেছিল বেশিরভাগ মানুষ । তবে কাউন্ট্রি স্পিরিট বা বাংলা মদের এই বিরাট চাহিদা জেলায় এর আগে তেমনভাবে দেখা যায়নি । এবার যেন সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে । সামনে দীপাবলিতে এই বিক্রি আরও বেড়ে যাবে বলে মনে করছেন মদ ব্যবসায়ীরা । কারণ, বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানা এলাকায় পুলিশ যতই কড়াকড়ি করুক, বড় বড় জুয়ার আসর বসে দীপাবলিতে । আর তাতে চলে প্রচুর মদ বিক্রি ও বসে পানাহারের আসর । সেই অর্থে দীপাবলিতে এই বিক্রি আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, গত বছরের তুলনায় এবছর দেশি মদ বিক্রি দেড় লক্ষ লিটার বেড়েছে । বিয়ার বিক্রি বেড়েছে 1 লক্ষ 11 হাজার লিটারের বেশি ।