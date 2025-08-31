ETV Bharat / business

ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে: RBI গভর্নর - RBI ON INDIAN ECONOMY

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা দাবি করেছেন যে ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। তিনি ইন্দোরে একটি অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন।

RBI Governor Sanjay Malhotra
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা (ছবি: পিটিআই)
author img

By PTI

Published : August 31, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read

ইন্দোর, 31 অগস্ট: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা শনিবার বলেছেন যে ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। তিনি দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। তার এই বক্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে যখন দেশে চলমান শুল্ক চাপ সত্ত্বেও, চলতি আর্থিক বছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে ভারতের GDP 7.8 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারী শুল্ক আরোপের আগে পাঁচটি প্রান্তিকের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ।

এই প্রকল্পটি 11 বছর আগে শুরু হয়েছিল

ইন্দোরের রাঙ্গওয়াসা গ্রামে একটি সরকারি ব্যাঙ্কের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অভিযান 'স্যাচুরেশন ক্যাম্প'-এ ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 11 বছর আগে ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতায় জন ধন যোজনা চালু করেছিল, যার ফলে সমগ্র দেশের উন্নয়ন হয়েছে।

তিনি বলেন, "আজ ভারত বিশ্বের 5টি উন্নত দেশের মধ্যে গণ্য এবং খুব শীঘ্রই দেশটি তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।" রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর বলেন, দেশের অগ্রগতির এই যাত্রায় সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য, এই প্রকল্পের আওতায় 55 কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের সঞ্চয়, পেনশন, বীমা, ঋণ এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (এসবিআই) চেয়ারম্যান সিএস শেট্টিও উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা তার 11 বছর পূর্ণ করেছে। এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে এই যোজনা মানুষকে তাদের ভাগ্য নিজেরাই লেখার ক্ষমতা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে যখন শেষ ব্যক্তিটি আর্থিকভাবে সংযুক্ত থাকে, তখন পুরো দেশ একসঙ্গে এগিয়ে যায়। এই যোজনাটি 2014 সালের 28 অগস্ট শুরু হয়েছিল।

জন ধন যোজনা কী?

জন ধন যোজনা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল দেশের দরিদ্র শ্রেণির মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং তাদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা। এতে ন্যূনতম ব্যালেন্স বজায় রাখার প্রয়োজন নেই। এর সঙ্গে ওভারড্রাফ্টের সুবিধাও পাওয়া যায়। এতে অ্যাকাউন্টধারীকে বীমার সুবিধাও দেওয়া হয় এবং কোনও কারণে তার মৃত্যু হলে পরিবারের সদস্যরা নমিনির সুবিধা পান। এর অধীনে অ্যাকাউন্ট খুলতে আপনাকে ব্যাঙ্কে গিয়ে আবেদন করতে হবে। সেখান থেকে আপনাকে জন ধন যোজনার ফর্মটি নিতে হবে এবং পূরণ করতে হবে।

ইন্দোর, 31 অগস্ট: ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের (RBI) গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা শনিবার বলেছেন যে ভারত শীঘ্রই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। তিনি দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। তার এই বক্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে যখন দেশে চলমান শুল্ক চাপ সত্ত্বেও, চলতি আর্থিক বছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে ভারতের GDP 7.8 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারী শুল্ক আরোপের আগে পাঁচটি প্রান্তিকের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ।

এই প্রকল্পটি 11 বছর আগে শুরু হয়েছিল

ইন্দোরের রাঙ্গওয়াসা গ্রামে একটি সরকারি ব্যাঙ্কের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অভিযান 'স্যাচুরেশন ক্যাম্প'-এ ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 11 বছর আগে ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতায় জন ধন যোজনা চালু করেছিল, যার ফলে সমগ্র দেশের উন্নয়ন হয়েছে।

তিনি বলেন, "আজ ভারত বিশ্বের 5টি উন্নত দেশের মধ্যে গণ্য এবং খুব শীঘ্রই দেশটি তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে।" রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর বলেন, দেশের অগ্রগতির এই যাত্রায় সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য, এই প্রকল্পের আওতায় 55 কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের সঞ্চয়, পেনশন, বীমা, ঋণ এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (এসবিআই) চেয়ারম্যান সিএস শেট্টিও উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি, প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা তার 11 বছর পূর্ণ করেছে। এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে এই যোজনা মানুষকে তাদের ভাগ্য নিজেরাই লেখার ক্ষমতা দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে যখন শেষ ব্যক্তিটি আর্থিকভাবে সংযুক্ত থাকে, তখন পুরো দেশ একসঙ্গে এগিয়ে যায়। এই যোজনাটি 2014 সালের 28 অগস্ট শুরু হয়েছিল।

জন ধন যোজনা কী?

জন ধন যোজনা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল দেশের দরিদ্র শ্রেণির মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং তাদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা। এতে ন্যূনতম ব্যালেন্স বজায় রাখার প্রয়োজন নেই। এর সঙ্গে ওভারড্রাফ্টের সুবিধাও পাওয়া যায়। এতে অ্যাকাউন্টধারীকে বীমার সুবিধাও দেওয়া হয় এবং কোনও কারণে তার মৃত্যু হলে পরিবারের সদস্যরা নমিনির সুবিধা পান। এর অধীনে অ্যাকাউন্ট খুলতে আপনাকে ব্যাঙ্কে গিয়ে আবেদন করতে হবে। সেখান থেকে আপনাকে জন ধন যোজনার ফর্মটি নিতে হবে এবং পূরণ করতে হবে।

For All Latest Updates

TAGGED:

RBI GOVERNOR SANJAY MALHOTRARBI GOVERNORGDPরিজার্ভ ব্যাঙ্কRBI ON INDIAN ECONOMY

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.