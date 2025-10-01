ETV Bharat / business

ভারতের GDP 6.8% হারে বৃদ্ধি পাবে, কমবে মুদ্রাস্ফীতি ! জানাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি অর্থবছরের জন্য GDP বৃদ্ধির পূর্বাভাস 6.5 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 6.8 শতাংশ করেছে। মার্কিন শুল্কের বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও ঊর্ধ্বমুখী দেশের প্রকৃত জিডিপি ৷

RBI On GDP Growth
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা (ছবি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইউটিউব ভিডিয়ো থেকে নেওয়া হয়েছে)
By PTI

Published : October 1, 2025 at 12:59 PM IST

মুম্বই, 1 অক্টোবর: বিশ্বব্যাপী একাধিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রানীতি কমিটি (RBI MPC Meeting 2025) একটি নিরপেক্ষ মুদ্রানীতির অবস্থান বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার 6.8 শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে মুদ্রানীতি কমিটির তরফে, যা আগে 6.5 শতাংশ অনুমান করা হয়েছিল ৷ অর্থাৎ, মার্কিন শুল্কের বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও ঊর্ধ্বমুখী দেশের প্রকৃত জিডিপি ৷

আগামী দিনে দেশে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জানিয়েছেন যে, ভারতীয় অর্থনীতি ঊর্ধ্বমুখী এবং ভালো বর্ষার কারণে মুদ্রাস্ফীতির হার কমছে। জিএসটি কমানোর ফলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। তবে চড়া মার্কিন শুল্কের কারণে রফতানি নিয়ে এখনও উদ্বেগ রয়ে গিয়েছে।

জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি অর্থবছরের জন্য জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস 6.5 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 6.8 শতাংশ করেছে। এছাড়াও, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জানিয়েছেন যে, জিডিপি বৃদ্ধির প্রথম প্রান্তিকে যে গতি দেখা গিয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার 7 শতাংশ, তৃতীয় প্রান্তিকে 6.4 শতাংশ এবং চতুর্থ প্রান্তিকে 6.2 শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতি থেকে স্বস্তি

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর চলতি আর্থিক বছরের (FY26) খুচরো মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস অগস্টে 3.1 শতাংশ থেকে কমিয়ে 2.6 শতাংশে নামিয়েছেন। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের জন্য মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস 2.1 শতাংশ থেকে কমিয়ে 1.8 শতাংশ, তৃতীয় প্রান্তিকের জন্য 3.1 শতাংশ থেকে কমিয়ে 1.8 শতাংশ এবং চতুর্থ প্রান্তিকের জন্য 4 শতাংশে নামিয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বাভাস, আগামী আর্থিক বছরের (FY27) প্রথম প্রান্তিকে মুদ্রাস্ফীতি 4.5 শতাংশ হতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস

  • দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের (FY26 Q2) মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস 1.8 শতাংশ, যা আগের 2.1 শতাংশ থেকে বেশি।
  • তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (FY26 Q3) মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাসও 1.8 শতাংশ, যা আগের 3.1 শতাংশ থেকে বেশি।
  • চতুর্থ ত্রৈমাসিকের (FY26 Q4) মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস 4 শতাংশ।
  • আগামী আর্থিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে (FY27-এর প্রথম প্রান্তিক) মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস 4.5 শতাংশ রাখা হয়েছে।

রেপো রেট অপরিবর্তিত

এমপিসি বৈঠকের পর, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিরপেক্ষ মুদ্রানীতির অবস্থান বজায় রেখে রেপো রেট 5.50 শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে। এর আগে, আরবিআই অগস্ট এমপিসি বৈঠকে রেপো রেট অপরিবর্তিত রেখেছিল। 2025 সালের শুরু থেকে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রেপো রেট 1 শতাংশ কমিয়েছে, যার মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে 0.25 শতাংশ, এপ্রিলে 0.25 শতাংশ এবং জুনে 0.50 শতাংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

