রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেল নয়া আয়কর বিল, কবে থেকে কার্যকর ? - NEW INCOME TAX ACT 2025

বিরোধীরা প্রশ্ন তুললেও নয়া আয়কর বিল পাস হওয়ার 10 দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । পুরনো আইনের থেকে সহজ, দাবি সরকারের ।

representative of income tax
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 22, 2025 at 11:13 PM IST

3 Min Read

নয়াদিল্লি, 22 অগস্ট: নয়া আয়কর আইনে সম্মতি দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । 1961 সালের পুরনো আয়কর আইনকে প্রতিস্থাপন করবে আয়কর আইন, 2025 । 1961 সালের আয়কর আইনের বদলে এই আইন আনা হয়েছে ৷

নয়া এই আয়কর আইন আগামী আর্থিক বছর থেকে অর্থাৎ, 1 এপ্রিল, 2026 থেকে শুরু হবে । নতুন আয়কর আইন আগের থেকে অনেক সহজ বলে দাবি সরকারের । যেখানে অপ্রয়োজনীয় শব্দের ভার কমবে এবং এটি সহজে বোঝা যাবে ।

আয়কর বিভাগ এক্স পোস্টে লিখেছে, "আয়কর আইন, 2025, 21 অগস্ট, 2025 তারিখে মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়েছে । 1961 সালের আইনের পরিবর্তে একটি যুগান্তকারী সংস্কার । এটি একটি সহজ, স্বচ্ছ এবং সম্মতি-বান্ধব প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার সূচনা করে ।"

নয়া আয়কর আইনের বিশেষত্ব

11 অগস্ট সংসদে পাস হয় আয়কর বিল, 2025 । নতুন আইনে কোনও নতুন করের হার আরোপ করা হয়নি এবং কেবল ভাষা সহজ করা হয়েছে । যা জটিল আয়কর আইন বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল । নতুন আইনে অপ্রয়োজনীয় বিধান এবং পুরাতন ভাষা অপসারণ করা হয়েছে । এছাড়াও 1961 সালের আয়কর আইনের 819টি ধারা থেকে 536টি এবং অধ্যায়ের সংখ্যা 47টি থেকে 23টিতে কমিয়ে আনা হয়েছে ।

নতুন আয়কর আইনে শব্দের সংখ্যা 5.12 লক্ষ থেকে কমিয়ে 2.6 লক্ষ করা হয়েছে । প্রথমবারের মতো, এটি 1961 সালের আইনের স্পষ্টতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিস্থাপন করে 39টি নতুন টেবিল এবং 40টি নতুন সূত্র প্রবর্তন করা হয়েছে ।

নয়া আয়কর আইন নিয়ে বিরোধীদের বক্তব্য

যদিও নতুন আয়কর বিল পাস হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা । সমাজবাদী পার্টির প্রধান ও সাংসদ অখিলেশ যাদব নতুন আয়কর বিল 2025-এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "সংসদে আলোচনা ছাড়াই এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । আয়কর বিলে কিছু নতুন পরিবর্তন আনা হতে চলেছে । নোট বাতিল, জিএসটি-র পরিস্থিতি সকলেই দেখেছেন । এখন আমেরিকাও শুল্ক বৃদ্ধি করছে । চিনের উপর নির্ভরশীল ব্যবসা, আমরা এই সব দেখছি । আমরা দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি ? অমৃত কাল কীভাবে উন্নত ভারত তৈরি হবে, এগুলো বড় প্রশ্ন ।"

নয়া আয়কর আইন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

এর আগে, লোকসভায় নতুন আয়কর বিল পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছিলেন যে, সংশোধিত বিলটি গ্রহণযোগ্য এবং স্বচ্ছতা উন্নত করবে । এটি আইনটিকে বিদ্যমান বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে । নতুন খসড়াটির লক্ষ্য হল সাংসদদের একটি একক, আপডেটেড সংস্করণ প্রদান করা, যা সমস্ত প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে । আপডেটেড আয়কর বিল 2025-এ সংসদীয় নির্বাচন কমিটির 285টি পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

নতুন আইনটির লক্ষ্য, কর প্রক্রিয়া সহজ করা এবং অতীতের ত্রুটিগুলি দূর করা, যা দেশের আয়করের দৃশ্যপটকে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনা তৈরি করবে । গত সপ্তাহে, সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আয়কর বিল, 2025 প্রত্যাহার করে নেয়, যা 13 ফেব্রুয়ারি লোকসভায় উপস্থাপিত হয়েছিল বর্তমান 1961 আয়কর আইনকে প্রতিস্থাপনের জন্য ।

