রান্নার গ্যাস 500 টাকায় ! আরও 25 লাখ ভর্তুকিযুক্ত LPG সংযোগের অনুমোদন কেন্দ্রের

রান্নার গ্যাস 500 টাকায় ! আরও 25 লাখ ভর্তুকিযুক্ত LPG সংযোগের অনুমোদন কেন্দ্রের
আরও 25 লক্ষ PMUY সংযোগ ইস্যু করার অনুমোদন দিল কেন্দ্র। এর ফলে PMUY সংযোগের মোট গ্রাহক সংখ্যা 10 কোটি 58 লক্ষে পৌঁছে যাবে।
নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: 2025 সালের জুলাই পর্যন্ত, সারা দেশে 10 কোটি 33 লক্ষেরও বেশি PMUY সংযোগ ইস্যু করা হয়েছে, যা এটিকে বিশ্বব্যাপী বৃহত্তম পরিচ্ছন্ন জ্বালানি শক্তি উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। এবার আরও 2.5 মিলিয়ন বা 25 লক্ষ PMUY সংযোগ ইস্যু করার অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে PMUY সংযোগের মোট গ্রাহক সংখ্যা 105.8 মিলিয়ন বা 10 কোটি 58 লক্ষে পৌঁছে যাবে।
কেন্দ্রীয় সরকার 2025-26 অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার (PMUY) আওতায় 25 লক্ষ অতিরিক্ত রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে। এটি মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকে কেন্দ্রের একটি বড় পদক্ষেপ। এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে, PMUY সংযোগের মোট সংখ্যা 10 কোটি 58 লক্ষে পৌঁছে যাবে।
কেন্দ্রীয় সরকার এই 25 লক্ষ সংযোগ দেওয়ার জন্য 676 কোটি টাকা ব্যয় অনুমোদন করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতি সংযোগে 2,050 টাকায় 25 লাখ ডিপোজিট-মুক্ত সংযোগ দেওয়ার জন্য 512.5 কোটি টাকা, প্রতি 14.2 কেজি ডোমেস্টিক LPG সিলিন্ডারে 300 টাকা ভর্তুকি দেওয়ার জন্য 160 কোটি টাকা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ব্যয়, লেনদেন এবং SMS চার্জ, তথ্য, সচেতনতা ও যোগাযোগ কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য 35 কোটি টাকা।
সোমবার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেন, "নবরাত্রির শুরুতে, উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় 25 লক্ষ ডিপোজিট-মুক্ত এলপিজি সংযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তটি দেবী দুর্গার সমান নারীদের সম্মান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ। এটি মা ও বোনদের সম্মান ও ক্ষমতায়নের আমাদের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করবে। উজ্জ্বলা ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, যা রান্নাঘরের রূপান্তর, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং দেশজুড়ে পরিবারের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করছে।"
2016 সালের মে মাসে চালু হওয়া পিএমইউওয়াই প্রাথমিকভাবে 8 কোটি ডিপোজিট-মুক্ত এলপিজি সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, যা 2019 সালের সেপ্টেম্বরে সম্পূর্ণ হয়। বাকি দরিদ্র পরিবারগুলিকে আওতায় আনার জন্য, উজ্জ্বলা 2.0 অগস্ট 2021 সালে চালু করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল 2022 সালের জানুয়ারির মধ্যে 1 কোটি অতিরিক্ত LPG সংযোগ দেওয়া। পরবর্তীকালে, সরকার উজ্জ্বলা 2.0-এর অধীনে 60 লক্ষ অতিরিক্ত সংযোগ অনুমোদন করে, যা 2022 সালের ডিসেম্বরে সম্পূর্ণ হয় এবং আরও 7.5 লক্ষ সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, যা 2024 সালের জুলাইয়ে সম্পূর্ণ হয়। 2025 সালের জুলাই নাগাদ, সারা দেশে 10 কোটি 33 লক্ষেরও বেশি পিএমইউওয়াই সংযোগ জারি করা হয়।