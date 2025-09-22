ETV Bharat / business

GST সংস্কারে সঞ্চয় বাড়বে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র সরাসরি উপকৃত হবে: প্রধানমন্ত্রী মোদি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যে আজ থেকে কার্যকর হওয়া নতুন জিএসটি হার প্রতিটি পরিবার এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে স্বস্তি আনবে।

PM Modi On GST Reforms
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: সোমবার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি খোলা চিঠি লিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যে আজ থেকে কার্যকর হওয়া নতুন জিএসটি হার প্রতিটি পরিবার এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে স্বস্তি আনবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, এই সংস্কারগুলি কৃষক, মহিলা, যুবক, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী বা এমএসএমই-এর মতো সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রকে উপকৃত করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, নতুন প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারে মূলত দুটি স্ল্যাব অন্তর্ভুক্ত থাকবে - 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ। খাদ্য, ওষুধ, সাবান, টুথপেস্ট এবং বিমার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখন হয় করমুক্ত থাকবে অথবা সর্বনিম্ন 5 শতাংশ স্ল্যাবে পড়বে। এর পাশাপাশি, যেসব জিনিসপত্র আগে 12 শতাংশ কর স্ল্যাবে ছিল, সেগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে 5 শতাংশ স্ল্যাবে স্থানান্তরিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী এটিকে জিএসটি 2.0 হিসেবে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেন যে কর ব্যবস্থায় এখন একটি সহজ দ্বি-হার কাঠামো, পণ্যের উপর কর কমানো এবং সহজ সম্মতির প্রক্রিয়া থাকবে। তিনি বলেন, "এই সংস্কারগুলি সঞ্চয় বৃদ্ধি করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রকে সরাসরি উপকৃত করবে। এই পরিবর্তন কৃষক, মহিলা, যুবক, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী এবং এমএসএমই-দের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দোকানদার এবং ব্যবসায়ীরা এখন তাদের দোকানে "আগে এবং এখন" লেখা পরিসংখ্যান দেখিয়েছেন, যা সংস্কারের পরে কর হ্রাসের বিষয়টি তুলে ধরেছে। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নতুন জিএসটি হার জনসাধারণ এবং ব্যবসা উভয়ের জন্যই কতটা স্বস্তি এনেছে।

মোদি উল্লেখ করেছেন যে, গত কয়েক বছরে, 25 কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে উঠে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষমতায়নের জন্য বড় বড় আয়কর সংস্কার বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে বার্ষিক 12 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর কর ছাড় দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী দেশীয় পণ্যের প্রতি সমর্থনের জন্যও আবেদন জানান। তিনি দোকানদার এবং ব্যবসায়ীদের জন্য বলেন, "আমাদের পণ্য বিক্রি বা কেনার সময় গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করার আহ্বান জানান - এটি দেশীয়। এটি আমাদের পরিচয়। আমরা যা কিনি তা ভারতে তৈরি হওয়া উচিত এবং আমরা যা বিক্রি করি তা ভারতে তৈরি হওয়া উচিত।"

প্রধানমন্ত্রী মোদি X-এ (আগে টুইটারে) শেয়ার করেছেন যে, দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রগুলি নতুন GST হারের ইতিবাচক এবং ব্যাপক কভারেজ দেখেছে। তিনি বলেন যে "GST সঞ্চয় উৎসব" বাজার এবং বাড়িতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করেছে, যার ফলে প্রতিটি বাড়িতে খরচ কমেছে এবং হাসি ফুটে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, নতুন জিএসটি ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আরও সুবিধাজনক হবে এবং সম্মতি সহজতর করবে। তিনি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেন যে এই সংস্কারগুলি কেবল অর্থনৈতিকভাবেই নয়, সামাজিকভাবেও উপকারী প্রমাণিত হবে।

জিএসটি 2.0 বাস্তবায়নের ফলে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্র সরাসরি উপকৃত হবে। কৃষকদের জন্য কৃষি পণ্য সস্তা হবে, ভোক্তাদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর কর কম হবে এবং এমএসএমই এবং ছোট ব্যবসাগুলি আরও ভালো ব্যবসা করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও, মধ্যবিত্ত শ্রেণি বাজেটে স্বস্তি পাবে, যার ফলে পারিবারিক ব্যয় এবং সঞ্চয় উভয়ই উন্নত হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বার্তা স্পষ্ট - জিএসটি সংস্কার কেবল কর হ্রাসের একটি পদক্ষেপ নয়, বরং এটি দেশের নাগরিকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, স্বনির্ভরতা এবং কল্যাণের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ।

