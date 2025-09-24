প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলার ক্ষেত্রে এই ভুল করলে দিতে হবে জরিমানা, জানুন নিয়ম

প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলার ক্ষেত্রে এই ভুল করলে দিতে হবে জরিমানা, জানুন নিয়ম
EPFO স্পষ্ট জানিয়েছে যে, যদি কোনও সদস্য অসত্য কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ব্যবহার করেন, তাহলে তাদের মোটা টাকা জরিমানা করা হতে পারে।
Published : September 24, 2025 at 6:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 সেপ্টেম্বর: যদি আপনি বাড়ি কেনা বা চিকিৎসার মতো জরুরি কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ডের (EPF) টাকা তোলার কথা ভাবছেন, তাহলে এই খবরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। EPFO স্পষ্ট সতর্কবার্তা জারি করেছে যে যদি কোনও সদস্য অসত্য কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ব্যবহার করেন, তাহলে তাদের মোটা টাকা জরিমানা করা হতে পারে এবং EPFO সেই টাকাও আদায় করতে পারে।
EPFO কেন কঠোর হচ্ছে?
EPFO তাদের নতুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, EPFO 3.0 চালু করতে চলেছে, যা PF পরিষেবাগুলিকে দ্রুত, সহজ এবং আরও ডিজিটাল নির্ভর করে তুলবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলা এখন ATM বা UPI-এর মাধ্যমে করা যাবে। তবে, এই বৈশিষ্ট্যের ফলে লোকেরা চিন্তা-ভাবনা না করেই বারবার টাকা তুলতে পারে। এটি প্রতিরোধ করার জন্য, EPFO সময়োপযোগী সতর্কতা জারি করেছে যে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার অপব্যবহার সহ্য করা হবে না।
টাকা তোলার ক্ষেত্রে বৈধ কারণগুলি কী কী?
EPFO-এর নিয়ম অনুযায়ী, আপনি আপনার PF ব্যালেন্সের আংশিক বা সম্পূর্ণ টাকা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে তুলতে পারবেন। যেমন, অবসর, চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর দুই মাসের বেশি সময় ধরে বেকারত্ব, বাড়ি কেনা, বাড়ির নির্মাণ বা সংস্কার, গৃহঋণ পরিশোধ, চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, অথবা সন্তানদের শিক্ষা বা বিয়ের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলা যেতে পারে।
সদস্যরা এই উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে পারবেন এবং এর জন্য আর কোনও ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজন হবে না। তবে শর্ত হল, ওই টাকা অবশ্যই উল্লেখিত উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে।
Withdrawing PF for wrong reasons can led to Recovery under EPF Scheme 1952.— EPFO (@socialepfo) September 22, 2025
Protect your future, use PF only for the right needs. Your PF is your lifelong safety shield!#EPFO #EPFOwithYou #HumHainNa #ईपीएफओ@PMOIndia @narendramodi @LabourMinistry @MIB_India @mansukhmandviya… pic.twitter.com/HMxUpWFair
ইপিএফও সোশ্যাল মিডিয়ায় স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, 1952 সালের ইপিএফ স্কিম অনুযায়ী অনুপযুক্ত উদ্দেশ্যে টাকা তুললে ওই টাকা ফিরিয়ে নেওয়া হতে পারে। শুধুমাত্র প্রকৃত প্রয়োজনে আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ব্যবহার করে আপনার ভবিষ্যত রক্ষা করুন। কারণ, আপনার পিএফ আপনার আজীবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
ভুল কারণে টাকা প্রত্যাহারের জন্য মোটা জরিমানা
যদি কোনও সদস্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলেন এবং অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, তাহলে এটি 1952 সালের ইপিএফ স্কিম লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে। এই নিয়ম 68বি(11) অনুযায়ী, যদি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার অপব্যবহার করা হয়, তাহলে ইপিএফও জরিমানা, সুদ-সহ অর্থ আদায় করতে পারে। এছাড়াও, সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ওই সদস্যকে আর কোনও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তোলার অনুমতি দেওয়া হবে না।
EPFO 3.0 কী এবং এর সঙ্গে কী কী পরিবর্তন হবে?
EPFO 3.0 হল একটি নতুন ডিজিটাল সিস্টেম যা PF-সম্পর্কিত পরিষেবাগুলিকে দ্রুত এবং আরও স্বচ্ছ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ATM থেকে টাকা তোলা, UPI-এর মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর, সহজ ট্র্যাকিং এবং নথিবিহীন টাকা তোলার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি কার্যকর করবে।