উদ্ভাবন-চালিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, অর্থনীতিতে উন্নয়নের নতুন দিশায় নোবেল জয় 3 পথিকৃতের

উদ্ভাবন-চালিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, অর্থনীতিতে উন্নয়নের নতুন দিশায় নোবেল জয় 3 পথিকৃতের
রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস জানিয়েছে, জোয়েল মোকির, ফিলিপ অ্যাঘিয়ন এবং পিটার হাউইট এবছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।
স্টকহোম, 13 অক্টোবর: রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস অর্থনীতিতে এই বছরের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের নাম ঘোষণা করেছে। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি জানিয়েছে, জোয়েল মোকির, ফিলিপ অ্যাঘিয়ন এবং পিটার হাউইট 2025 সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য যৌথ ভাবে মনোনীত হয়েছেন। গত সপ্তাহে চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শান্তি এবং সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।
অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে উদ্ভাবনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা
জোয়েল মোকির, ফিলিপ অ্যাঘিয়ন এবং পিটার হাউইটকে 'উদ্ভাবন-চালিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি'-র ব্যাখ্যা করার জন্য" এই পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে। পুরষ্কারের অর্ধেক মোকিরকে "প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মাধ্যমে স্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত চিহ্নিত করার জন্য" এবং বাকি অর্ধেক 'সৃজনশীল ধ্বংসের মাধ্যমে স্থায়ী উন্নয়নের তত্ত্ব'-এর জন্য যৌথভাবে ফিলিপ অ্যাঘিয়ন এবং পিটার হাউইটকে দেওয়া হবে।
অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ীরা
জোয়েল মোকির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির গবেষক-অধ্যাপক। ফিলিপ অ্যাঘিয়ন ফ্রান্সের কলেজ ডি ফ্রান্স এবং ইনসিড এবং যুক্তরাজ্যের লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর গবেষক। পিটার হাউইট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির গবেষক-অধ্যাপক। স্থায়ী উন্নয়নের শর্ত চিহ্নিত করার জন্য তাঁকে অর্থনীতিতে 2025 সালের নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে।
নোবেল কমিটি বিজয়ীদের সম্পর্কে কী বলেছে?
অর্থনীতি বিজ্ঞান পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান হাসলার বলেন, "বিজয়ীদের কাজ প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে হালকাভাবে নেওয়া যায় না। আমাদের অবশ্যই সৃজনশীল ধ্বংসের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলি বজায় রাখতে হবে যাতে আমরা আবার স্থবিরতার মধ্যে না পড়ি।"
অর্থনীতিতে নোবেল পুরষ্কার সম্পর্কে দু-চার কথা
- অর্থনীতিতে নোবেল পুরষ্কার এখনও পর্যন্ত 99 জন গবেষককে দেওয়া হয়েছে
- অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার বিষয়টি 1968 সালে কমিটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়
- 1969 সাল থেকে অর্থনীতিতে এই পুরস্কার 56 বার দেওয়া হয়েছে
- অর্থনীতিতে পুরষ্কার প্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন 46 বছর বয়সী এস্থার ডুফলো
- অর্থনীতিতে নোবেল পুরষ্কার পাওয়া সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন লিওনিড হারউইচ, যার বয়স ছিল 90 বছর
নোবেল পুরস্কার আলফ্রেড নোবেলের স্মরণে দেওয়া হয়, যিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন এবং পাঁচটি বিভাগে নোবেল পুরস্কার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই পুরষ্কারটি এমন ব্যক্তিদের সম্মানিত করে যারা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সাহিত্যকর্ম বা শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানব সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা বা শারীরবিদ্যা, সাহিত্য, শান্তি এবং অর্থনীতিতে অসামান্য সাফল্যকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দেয় এই পুরষ্কার।
