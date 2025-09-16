ETV Bharat / business

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

জিএসটি 5-18 শতাংশ থেকে 0-5 শতাংশ কমানোর ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। নতুন দাম 22 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে৷

Mother Dairy Price Drop
22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : September 16, 2025 at 3:42 PM IST

নয়াদিল্লি, 16 সেপ্টেম্বর: মাদার ডেয়ারি তাদের দুগ্ধ ও খাদ্যপণ্যের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিএসটি 2.0-এ কেন্দ্রীয় সরকারে আনা পরিবর্তনের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । নতুন দাম 22 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে৷

ইউএইচটি দুধ, পনির, ঘি, মাখন, পনির এবং মিল্কশেকের মতো মাদার ডেয়ারির পণ্যের দাম কমছে। জিএসটি 5-18 শতাংশ থেকে 0-5 শতাংশ কমানোর ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 1 লিটার ইউএইচটি দুধ (টেট্রা প্যাক) এখন 75 টাকায় পাওয়া যাবে, যা আগে 77 টাকা ছিল। পাশাপাশি, 500 গ্রাম মাখনের দাম 305 টাকা থেকে কমে 285 টাকা হয়েছে।

মাদার ডেয়ারির আইসক্রিম এবং সাফলের প্রক্রিয়াজাত খাবারও এবার সস্তা হবে। চকো ভ্যানিলা কোন এবং কেসার পিস্তা কুলফির মতো আইসক্রিম 5-10 টাকা সস্তা হয়েছে। একই সঙ্গে, হিমায়িত ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আলু টিক্কি এবং প্যাকেটজাত নারকেল জলের মতো সফল পণ্যের দাম 5 টাকা থেকে 15 টাকা কমতে চলেছে। চকো ভ্যানিলা কোনের (100 মিলি) দাম 30 টাকা থেকে কমে 25 টাকা এবং স্ট্রবেরি ক্রাশ টাবের (1 লিটার) দাম 330 টাকা থেকে কমে 300 টাকা হয়েছে। জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ডের (এনডিডিবি) সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান মাদার ডেয়ারি জানিয়েছে, পনিরের (200 গ্রাম) দাম 95 টাকা থেকে কমিয়ে 92 টাকা, ঘি কার্টন প্যাক (1 লিটার) 675 টাকা থেকে কমিয়ে 645 টাকা এবং মাখন 100 গ্রাম 62 টাকা থেকে কমিয়ে 58 টাকা করা হবে।

পলি প্যাক দুধের (ফুল ক্রিম মিল্ক, টোনড মিল্ক, গরুর দুধ ইত্যাদি) উপর জিএসটি সবসময় প্রযোজ্য ছিল না। অতএব, এর দামে কোনও পরিবর্তন হবে না। এটি আগের মতো দামেই পাওয়া যাবে।

মাদার ডেয়ারির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনীশ বান্দলিশ বলেন, "দুগ্ধজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যের উপর জিএসটি কমানো একটি ভালো পদক্ষেপ। এর ফলে পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষ নিরাপদ এবং ভালো মানের প্যাকেজজাত পণ্য কিনতে উৎসাহিত হবে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা 22 সেপ্টেম্বর, 2025 থেকে গ্রাহকদের এই কর ছাড়ের 100 শতাংশ সুবিধা দেব। আমরা এই সংস্কারের চেতনাকে সম্মান করি।" মনীশ বান্দলিশ জানান, এই পরিবর্তনের পর কোম্পানির সমস্ত পণ্য হয় জিএসটি মুক্ত হয়ে গিয়েছে অথবা কমপক্ষে 5 শতাংশ জিএসটির আওতায় চলে এসেছে।

