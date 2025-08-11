ETV Bharat / business

মার্কিন শুক্ল বৃদ্ধির পাল্টা! সিফুড রফতানির নতুন বাজার অনুসন্ধানে প্রস্তুতি শুরু ভারতের - US TARIFF HIKE ON INDIAN EXPORT

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং অন্যান্য বাজারে পৌঁছানোর আগে ভারতীয় পণ্যের মূল্য সংযোজন এবং প্যাকেজিং আরও উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

Indian Seafood Export
সিফুড রফতানির নতুন বাজার অনুসন্ধান শুরু ভারতের (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : August 11, 2025 at 5:15 PM IST

নয়াদিল্লি 11 অগস্ট: সোমবার কেন্দ্রীয় সরকার সামুদ্রিক খাবার রফতানিকারকদের উচ্চ মার্কিন শুল্কের বর্তমান চ্যালেঞ্জ "সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা" করতে এবং চিংড়ি এবং অন্যান্য মাছের জাতের পণ্য সরবরাহের জন্য বিকল্প বাজার অনুসন্ধান করতে বলেছে।

এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং বলেন, "ভারতের সামুদ্রিক খাবার রফতানির জন্য বিকল্প বাজার পাওয়া যাচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আরও অনেক দেশ ভারতীয় সামুদ্রিক খাবার রফতানির জন্য উপলব্ধ। আমরা তাদের (রফতানিকারকদের) বর্তমান চ্যালেঞ্জ দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে বলেছি। বিকল্প বাজার পাওয়া যাবে... যেখানে ইচ্ছাশক্তি থাকে, সেখানে উপায়ও থাকে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অন্যান্য বাজারে পৌঁছানোর আগে পণ্যের মূল্য সংযোজন এবং প্যাকেজিং আরও উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। রাজীব রঞ্জন সিং রফতানিকারকদের মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকেজিং সুবিধাগুলি আরও উন্নত এবং মজবুত করার জন্য মৎস্য শিল্পের পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের সুবিধা নেওয়ার আহ্বান জানান।

রফতানি সংক্রান্ত উদ্বেগ মোকাবিলায়, মেরিন প্রোডাক্ট এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (MPEDA)-কে চারটি প্রধান উৎপাদনকারী রাজ্যের রফতানিকারকদের সঙ্গে দেখা করতে এবং নতুন বাজারের জন্য তাদের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, MPEDA নির্দিষ্ট মাছের জাত সনাক্তকরণ, মূল্য সংযোজন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকিং পরিকাঠামো আধুনিকীকরণে রফতানিকারকদের সহায়তা করবে।

সোমবার 50 জনেরও বেশি ব্যক্তিগত রফতানিকারক এবং প্রধান মাছ উৎপাদনকারী রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠক প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী বলেন, "আমাদের এই বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। কিছু ইতিবাচক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।" মন্ত্রী 16তম অর্থ কমিশনের সময় রফতানিকারকরা প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (PMMSY)-তে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।

