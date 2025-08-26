নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের জন্য যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন তা 27 অগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রফতানিকৃত পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক (25 শতাংশ + 25 শতাংশ) আরোপ করা হবে। ট্রাম্পের শুল্ক ভারতের অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে চলেছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের ফলে ভারত থেকে আমেরিকায় রফতানি হওয়া চিংড়ি, রেডিমেড পোশাক, চামড়া, রত্ন এবং গয়নার মতো শ্রম-নির্ভর খাতের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে 86 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মোট বাণিজ্যের মধ্যে বেশিরভাগ শ্রম-নিবিড় পণ্যের উপরেই 50 শতাংশ হারে শুল্ক প্রযোজ্য হবে। তবে, ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স এবং পেট্রোলিয়ামের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্য এই শুল্কের আওতায় থাকছে না।
সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের খবর অনুযায়ী, মার্কিন সরকারের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা অনুযায়ী, 27 অগস্ট রাত 12টা 01 মিনিট থেকে এই নতুন শুল্ক কার্যকর হবে। বর্তমানে, ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো পণ্যের উপর ইতিমধ্যেই 25 শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, যা এখন রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল এবং সামরিক সরঞ্জাম কেনার নিষেধাজ্ঞার আওতায় জরিমানা বাবদ অতিরিক্ত 25 শতাংশ যুক্ত হবে।
জুলাই মাসে ভারতীয় পণ্যের মার্কিন রফতানি প্রায় 20 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে
ভারতের রফতানিকারকরা এই ভারী শুল্ক আরোপকে "নিয়ন্ত্রণমূলক" বলে উল্লেখ করছেন এবং তাঁদের আশঙ্কা, এর ফলে ভারতীয় পণ্যগুলি মার্কিন বাজারে তাদের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা হারাবে। একই সঙ্গে, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা, কম্বোডিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলি কম শুল্কের সুযোগ নেবে এবং বাজারে আধিপত্য অর্জন করবে। শুল্ক বৃদ্ধির আগে, কিছু কোম্পানি দ্রুত আমেরিকায় পণ্য পাঠাচ্ছে, যার প্রভাব জুলাই মাসের বাণিজ্য পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে। জুলাই মাসে, ভারতের পণ্যের মার্কিন রফতানি প্রায় 20 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রফতানির পাশাপাশি আমদানিও প্রায় 14 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত ভারত থেকে আমেরিকায় পণ্যের রফতানি 21.6 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
উৎপাদন বন্ধ করতে হতে পারে
চামড়া ও জুতো শিল্পের একজন কর্তা জানিয়েছেন যে, বাড়তি মার্কিন শুল্কের ফলে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট পরিনতি না জানা পর্যন্ত অনেক কোম্পানিই কর্মী ছাঁটাই করতে এবং উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারে। গয়না শিল্পের একজন রফতানিকারক জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তম বাজার হওয়ায় কর্মী ছাঁটাই অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতির মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদী রফতানি কৌশল, সুদের ভর্তুকি, ব্যবসা সরলীকরণ, জিএসটি দ্রুত প্রত্যাহার এবং এসইজেড আইনে সংস্কার প্রয়োজন।
বর্ধিত মার্কিন শুল্কের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে টেক্সটাইল খাত
অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল মিথিলেশ ঠাকুর বলেন, 10.3 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানিকারক টেক্সটাইল খাত এই শুল্কের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিল্পটি ইতিমধ্যে আরোপিত 25 শতাংশ শুল্ক সহ্য করতে পারলেও অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক মার্কিন বাজার থেকে ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্পকে কার্যত ব্রাত্য করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক GTRI-এর মতে, নতুন মার্কিন শুল্ক নীতি ভারতের 86.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রফতানির 66 শতাংশকে প্রভাবিত করবে। পোশাক, গয়না, চিংড়ি-সহ 60.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের শ্রম-নিবিড় পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য হবে।
ঝুঁকির মুখে লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজি-রুটি
GTRI-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব বলেন, "এটি ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রের জন্য একটি বড় ধাক্কা, যা শ্রম-নিবিড় খাতের প্রতিযোগিতা এবং কর্মসংস্থান উভয়ের উপরই বিশাল প্রভাব ফেলবে। 2025-26 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের রফতানি প্রায় 49.6 বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে। তিনি বলেন, 30 শতাংশ রফতানিতে কোনও শুল্ক থাকবে না, 4 শতাংশ রফতানিতে 25 শতাংশ শুল্ক এবং 66 শতাংশ রফতানিকৃত পণ্য 50 শতাংশ শুল্কের আওতায় থাকবে। এই খাতগুলির রফতানি 70 শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে, যা মোট রফতানি 43 শতাংশ হ্রাস করবে এবং লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে। এটি মার্কিন বাজারে ভারতের প্রবেশকে দুর্বল করবে এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে এই দেশের অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করবে।