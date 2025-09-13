চিটফান্ড ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে ডিজিটাল সংস্কার, GST কমানোর আহ্বান করলেন মার্গদর্শী-র এমডি
চিটফান্ড নেতারা ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ডিজিটাল সংস্কার, জিএসটি কমানো এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছেন৷
Published : September 13, 2025 at 9:42 PM IST
বেঙ্গালুরু, 13 সেপ্টেম্বর: ভারতের প্রাচীনতম আর্থিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি, চিটফান্ড৷ লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে এই চিটফান্ড৷ যারা সহজে ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সাহায্য বা ঋণ নিতে পারেন না, তাদের জন্য চিটফান্ড অত্যন্ত সহায়ক৷ একথা বলেছেন মার্গদর্শী চিটফান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ।
শনিবার বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া চিটফান্ড সামিট 2025-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই ঐতিহ্যবাহী সঞ্চয় ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে, মার্গদর্শী চিটফান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 1982 সালের চিটফান্ড আইনে প্রয়োজনীয় তিনটি প্রধান সংশোধনীর পরামর্শ দেন।
প্রথমত, তিনি বাধ্যতামূলক শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই নিরাপদ ডিজিটাল মাধ্যমে টাকা তোলার অনুমোদনের গুরুত্বের উপর জোর দেন৷ তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান আইন অনুযায়ী, টাকা তোলার সময় কমপক্ষে দু’জন গ্রাহককে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। তিনি বলেন, "আজকের ডিজিটাল যুগে এই প্রয়োজনীয়তা অবাস্তব। যাচাই করা অনলাইন অংশগ্রহণ কার্যক্রম সহজ করবে এবং অপ্রয়োজনীয় বোঝা কমাবে।"
দ্বিতীয়ত, তিনি দাবি না করা পুরস্কারের অর্থের নিয়মের কারণে বিলম্বকে উল্লেখ করেন। বর্তমানে, সমস্ত গ্রাহকের দাবি নিষ্পত্তি হওয়ার পরেই শুধুমাত্র একটি চিটের নিরাপত্তা আমানত প্রকাশ করা হতে পারে। যদি একজন গ্রাহক তাদের পুরস্কার দাবি করতে না পারেন, তাহলে এটি পুরো প্রক্রিয়াটিকে আটকে রাখতে পারে। তিনি কোম্পানিগুলিকে একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে দাবি না করা পুরস্কারের অর্থ রাখার এবং তার সময়মতো নিরাপত্তা আমানত প্রকাশের জন্য রেজিস্ট্রারের কাছে প্রমাণ জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার সুপারিশ করেন।
তৃতীয়ত, তিনি কোম্পানি আইন অনুযায়ী, ব্যালেন্স শিট ফাইলিংয়ের সময়সীমা তিন মাস থেকে বাড়িয়ে ছয় মাস করার দাবি জানান। তিনি উল্লেখ করেন, "এই সহজ পরিবর্তনটি সম্মতির চাপ কমাবে। "
জিএসটি কমানোর এবং কঠোর তদারকির জন্য আবেদন
বর্তমানে চিট ফান্ডগুলিতে 18 শতাংশ জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর) নেওয়া হয়। মার্গদর্শী চিটফান্ড প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলজা কিরণ সরকারের কাছে এই জিএসটি 5 শতাংশে কমিয়ে আনার অথবা এই খাতকে সম্পূর্ণরূপে জিএসটি মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, চিটফান্ডগুলি ভারতজুড়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি অনিবন্ধিত অপারেটরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন৷ তিনি সতর্ক করে জানান, অনিবন্ধিত অপারেটররা জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে এবং গ্রাহকদের সঞ্চয়কে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। তিনি আরও বলেন, "আমরা ছাড় চাইছি না। আমরা কেবল একটি সমান সুযোগ চাই যাতে নিবন্ধিত চিট ফান্ডগুলি ন্যায্য এবং দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে পারে।"
মহীশূর সেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনোজ কুমার (আইএফএস) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরার জন্য শৈলজার প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে একটি নৃত্য পরিবেশনার একটি উপাখ্যান উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি, যেখানে একজন নৃত্যশিল্পী অন্য একজন নৃত্যশিল্পীকে সাহায্য করেছিলেন যিনি প্রায় প্রদীপ ফেলে দিয়েছিলেন৷ এই উদাহরণ দিয়ে মনোজ কুমার চিটফান্ডগুলিকে এমন একটি ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে,ন যা প্রয়োজনের সময় সদস্যদের একে অপরকে সমর্থন করতে সহায়তা করে।
আইএএস অফিসার এসবি শেট্টেন্নাভার একমত হন যে চিটফান্ডগুলি সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক এবং অনিবন্ধিত কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার জন্য বৃহত্তর জনসচেতনতা ও সংস্কারের আহ্বান জানান। তিনি আশ্বাস দেন যে চিটফান্ড আইনে পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হবে।