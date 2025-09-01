নয়াদিল্লি, 1 সেপ্টেম্বর: এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম আবারও কমেছে। এবার দাম 51.50 টাকা কমানো হয়েছে। তেল বিপণন সংস্থাগুলি জনগণের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রান্নার গ্যাসের দাম কমিয়েছে। তবে, শুধুমাত্র 19 কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দামই কমানো হয়েছে। তেল বিপণন সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম সংশোধন করেছে এবং 19 কেজি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 51.50 টাকা কমিয়েছে।
দাম কমার পর এখন দিল্লিতে 19 কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের খুচরো মূল্য 1580 টাকা হল। তবে, বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানো হলেও 14.2 কেজির ঘরোয়া ব্যবহারের সিলিন্ডারের বা ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। গত মাসেও বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানো হয়েছিল।
টানা ষষ্ঠবার কমেছে 19 কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম
মার্চ মাস বাদে চলতি বছরে মোট 8 বার কমেছে 19 কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৷ এপ্রিল থেকে এই নিয়ে টানা ষষ্ঠবার কমলো বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৷ জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কোন মাসে কতটা কমেছে দেখে নেওয়া যাক...
2025 সালের কোন মাসে 19 কেজির গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কত কমেছে/বেড়েছে ?
- জানুয়ারিতে 19 কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 14.50 টাকা কমানো হয়েছিল
- ফেব্রুয়ারিতে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 7 টাকা কমানো হয়েছিল
- মার্চে 19 কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 6 টাকা বৃদ্ধি পায়
- এপ্রিলে 19 কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 41 টাকা কমানো হয়
- মে মাসে 14 টাকা কমানো হয়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম
- জুনে 19 কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 24 টাকা হ্রাস করা হয়
- জুলাই মাসে 58.50 টাকা কমানো হয়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম
- অগস্টে 19 কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ফের 33.50 টাকা কমানো হয়েছিল
- সেপ্টেম্বরে 51.50 টাকা কমানো হয়েছে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম
কলকাতায় এখন রান্নার গ্যাসের দাম কত?
ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা, মুম্বই এবং চেন্নাইতে বাণিজ্যিক এলপিজির দাম যথাক্রমে 1684 টাকা, 1531.50 টাকা এবং 1738 টাকা হয়েছে। এদিকে, 8 এপ্রিল থেকে 14.2 কেজির ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। দিল্লিতে, একটি 14.2 কেজির সিলিন্ডারের দাম 853 টাকা, চেন্নাই, কলকাতা এবং মুম্বইতে ডোমেস্টিক সিলিন্ডারের দাম 868.50 টাকা, 879 টাকা এবং 852.50 টাকা।
প্রতি মাসেই দাম পরিবর্তিত হয়
উল্লেখ্য যে, সরকারি তেল কোম্পানিগুলি, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL), এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL), প্রতি মাসের প্রথম দিনে বিমান টারবাইন জ্বালানি (ATF) এবং LPG-এর দাম সংশোধন করে। এই সংশোধনগুলি গড় আন্তর্জাতিক নির্ধারিত জ্বালানির দাম এবং বৈদেশিক মুদ্রার হারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে স্থির করা হয়।