মূল্যবৃদ্ধি থেকে স্বস্তি! 8 বছরের সর্বনিম্ন স্তরে দেশের খুচরো মুদ্রাস্ফীতি

সেপ্টেম্বরে ভারতের খুচরো মূল্যস্ফীতির হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও নীচে নেমে এসেছে ৷ 2017 সালের জুনের পর থেকে এটাই দেশের সর্বনিম্ন মুদ্রাস্ফীতির নজির ৷

Retail Inflation Of India
8 বছরের সর্বনিম্ন স্তরে দেশের খুচরো মুদ্রাস্ফীতি (ইটিভি ভারত)
PTI

October 13, 2025

নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: খাদ্যপণ্যের দাম ক্রমাগত হ্রাসের কারণে, সেপ্টেম্বরে ভারতের খুচরো মূল্যস্ফীতি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 2-6 শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার নীচে নেমে 1.54 শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা অগস্টে ছিল 2.07 শতাংশ। এটি 2017 সালের জুনের পর থেকে মুদ্রাস্ফীতির সর্বনিম্ন স্তর। এর অর্থ হল আট বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে কেবল 2025 সালের সেপ্টেম্বরে।

সোমবার প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর মাসে দেশে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্স (CPI)-এর উপর ভিত্তি করে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি অগস্টে 2.07 শতাংশ থেকে কমে 2025 সালের সেপ্টেম্বরে 1.54 শতাংশ হয়েছে। 1.54 শতাংশ এই হার গত 8 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরগুলির মধ্যে একটি৷ এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় মাসে 2 শতাংশের নীচে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি।

খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার কেন কমেছে?

জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (এনএসও) জানিয়েছে যে, এই তীব্র পতন মূলত অনুকূল ভিত্তি প্রভাব এবং খাদ্যের দাম হ্রাসের কারণে হয়েছে। খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি (-)2.28 শতাংশ: 2025 সালের সেপ্টেম্বরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নেতিবাচক (-)2.28 শতাংশ ছিল, যা ইঙ্গিত দেয় যে খাদ্যদ্রব্য আগের বছরের তুলনায় সস্তা হয়েছে। অগস্টে এটি ছিল (-)0.64 শতাংশ।

দাম পতনের ব্যাপক প্রভাব

জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের (এনএসও) মতে, শাকসবজি, ডাল ও পণ্য, তেল ও চর্বি, ফলমূল, শস্য ও পণ্য, ডিম এমনকি জ্বালানি ও আলোর মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের দাম কমেছে। তুলনামূলকভাবে, 2024 সালের সেপ্টেম্বরে কনজিউমার প্রাইজ ইনডেক্স (CPI)-ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল 5.49 শতাংশ, যা দেখায় যে গত এক বছরে দেশের মূল্যবৃদ্ধির গতি কীভাবে স্লথ হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জন্য বড় স্বস্তি, মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস কমানো হল

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। সম্প্রতি, অক্টোবরে দ্বি-মাসিক মুদ্রানীতি পর্যালোচনার সময়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 2025-26 অর্থবছরের জন্য মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস কমিয়ে 2.6 শতাংশ করেছে, যা অগস্টে 3.1 শতাংশ ছিল।

সস্তা ঋণের পথ পরিষ্কার হবে

খরিফ ফসলের বপন বেশি, জলাশয়ে পর্যাপ্ত জলস্তর এবং খাদ্যশস্যের ভালো মজুদ, এসবই ভবিষ্যতে খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে অবদান রাখবে। বিশ্লেষকদের বিশ্বাস, মুদ্রাস্ফীতির এই উল্লেখযোগ্য হ্রাস ভবিষ্যতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে রেপো রেট কমানোর জন্য আরও সুযোগ করে দিতে পারে, যা দেশের অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করবে। এই বছরের শুরু থেকে আরবিআই 100 বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমিয়েছে। অর্থনীতিবিদরা ডিসেম্বরের বৈঠকে সুদের হার আরও 25 বেসিস পয়েন্ট কমানোর আশা করছেন।

GST কমানোর প্রভাব

পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) শিথিল করার ফলে আগামী মাসগুলিতে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এই মাসের শুরুতে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উন্নত সরবরাহ এবং হ্রাস পাওয়া ব্যয়ের চাপের কথা উল্লেখ করে 2026 অর্থবছরের জন্য মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস 3.1 শতাংশ থেকে কমিয়ে 2.6 শতাংশ করেছে। তবে, মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যান তার চেয়েও কম এসেছে।

