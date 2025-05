ETV Bharat / business

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে 17000 কোটি টাকার, পাকিস্তানের হাল কী? - FOREX RESERVES OF INDIA

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে। ( ছবি: এএনআই )

May 10, 2025

নয়াদিল্লি, 10 মে: টানা 8 সপ্তাহ পর কমেছে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। যদি আমরা পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই, তাহলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 17 হাজার কোটি টাকা কমেছে। এর আগে, 8 সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 49 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কতটা কমেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে কতটা বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে: শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, 2 মে শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 2.065 বিলিয়ন মার্কিন ডলার কমে 686.064 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। আগের প্রতিবেদন সপ্তাহে, মোট রিজার্ভ 1.983 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে 688.129 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ বিষয় হল, 28 ফেব্রুয়ারি শেষ হওয়া সপ্তাহের পর ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ কমেছে। এর আগে, টানা 8 সপ্তাহ ধরে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 49.43 বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। 2024 সালের সেপ্টেম্বরের শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বকালের সর্বোচ্চ 704.885 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছুঁয়েছিল। ভারতের সোনার রিজার্ভ কমেছে:

পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলা সংঘাতের মধ্যে পাকিস্তানের জন্য একটি বড় স্বস্তির খবর এসেছে। অর্থাৎ, পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। চিনা সংবাদমাধ্যম সিনহুয়া জানিয়েছে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তানের (এসবিপি) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 118 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 2 মে শেষ হওয়া সপ্তাহে এসবিপি'র মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল প্রায় 10.33 বিলিয়ন ডলার। এসবিপি জানিয়েছে যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে থাকা নিট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় 5.15 বিলিয়ন ডলার। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান জানিয়েছে, দক্ষিণ এশীয় দেশটির মোট তরল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় 15.48 বিলিয়ন ডলার। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাংলাদেশের চেয়ে 26 গুণ, পাকিস্তানের চেয়ে 42 গুণ বেশি

Last Updated : May 10, 2025 at 5:13 PM IST