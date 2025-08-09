Essay Contest 2025

রেলযাত্রায় রাউন্ড ট্রিপের টিকিটে মিলবে 20% ছাড় ! কখন, কীভাবে পাবেন ? - INDIAN RAILWAYS ROUND TRIP PACKAGE

ভিড় সামাল দিতে এবং নিরাপদ ভ্রমণের জন্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব একটি বড় সিদ্ধান্তের ঘোষণা করেছেন।

রেলযাত্রায় রাউন্ড ট্রিপের টিকিটে মিলবে 20% ছাড় (প্রতীকী ছবি: এএনআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 9:03 PM IST

নয়াদিল্লি, 9 অগষ্ট: দেশজুড়ে যখনই উৎসব আসে, প্রায় প্রতিটি রেল স্টেশনেই প্রচুর ভিড় দেখা যায়। হাজার হাজার কিলোমিটার দাঁড়িয়ে যাত্রা করতে হয় মানুষকে। এই ভিড় সামাল দিতে এবং নিরাপদ ভ্রমণের জন্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব একটি বড় সিদ্ধান্তের ঘোষণা করেছেন। সেই ঘোষণা অনুযায়ী, আসা-যাওয়া উভয়ের জন্যই একসঙ্গে টিকিট বুক করলে 20 শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে রেলযাত্রীদের। এই বিষয়ে রেলমন্ত্রক "রাউন্ড ট্রিপ প্যাকেজ" শুরু করেছে।

উৎসবের মরশুমে ট্রেনে ভিড় এবং টিকিটের জন্য ভিড় এড়াতে, ভারতীয় রেলওয়ে একটি নতুন স্কিম শুরু করেছে। এর নাম হল রাউন্ড ট্রিপ প্যাকেজ ফর ফেস্টিভ্যাল রাশ। এই স্কিমের লক্ষ্য হল বিভিন্ন দিনে ভিড় ভাগ করে যাত্রীদের উভয় ট্রিপের জন্য কম দামে টিকিট দেওয়া, যাতে যাত্রা আরামদায়ক এবং সাশ্রয়ী মূল্যের হয়।

রেলের মতে, এই স্কিমের অধীনে যদি কোনও যাত্রী গন্তব্যে যাওয়া এবং ফেরার জন্য দুটি টিকিটই একসঙ্গে বুক করেন, তাহলে ফেরার টিকিটের মূল ভাড়ার উপর 20 শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে।

এই ছাড় শুধুমাত্র সেইসব যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য যারা একই নাম এবং বিবরণ দিয়ে টিকিট এবং রিটার্ন টিকিট বুক করবেন। উভয় টিকিট একই শ্রেণীর এবং একই দুই স্টেশনের মধ্যে (OD পেয়ার) হতে হবে। টিকিট: 13 অক্টোবর থেকে 26 অক্টোবর 2025 সালের মধ্যে জন্য হতে হবে। অন্যদিকে, রিটার্ন টিকিট 17 নভেম্বর থেকে 1 ডিসেম্বর 2025 সালের মধ্যে ভ্রমণের জন্য হতে হবে।

কোন বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার?

এই নতুন স্কিম অনুযায়ী, প্রথমে টিকিট বুক করতে হবে এবং তারপরে কানেক্টিং জার্নি ফিচার ব্যবহার করে রিটার্ন টিকিট বুক করা হবে। রিটার্ন টিকিট বুক করার সময় অগ্রিম রিজার্ভেশন পিরিয়ড (ARP) নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। শর্ত হল উভয় পক্ষের টিকিট শুধু নিশ্চিত হতে হবে। টিকিটে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। কোনও ফেরতের সুবিধা থাকবে না। রিটার্ন টিকিট বুক করার সময় অন্য কোনও ছাড়, ভাউচার, পাস, PTO বা রেল ভ্রমণ কুপন প্রযোজ্য হবে না।

এই স্কিমটি বিশেষ ট্রেন (ট্রেন অন ডিমান্ড)-সহ সমস্ত শ্রেণী এবং সকল ট্রেনের জন্য প্রযোজ্য। ফ্লেক্সি ফেয়ার-সহ ট্রেনগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না। উভয় টিকিট একই মাধ্যমে বুক করতে হবে - হয় অনলাইন (ইন্টারনেট) অথবা রিজার্ভেশন কাউন্টার থেকে। চার্ট তৈরির সময় ভাড়ার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকলে, যাত্রীদের কাছ থেকে কোনও অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হবে না।

