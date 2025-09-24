ETV Bharat / business

ভারতীয় ওষুধ বর্জন করার সামর্থ্য আমেরিকার নেই: ন্যাটকো ফার্মার সিইও

ন্যাটকো ফার্মার সিইও রাজীব নান্নাপানেনির দাবি, জেনেরিক ওষুধ তৈরির যে সব কাঁচামাল ভারত ও চিনে পাওয়া যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেগুলি উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

Indian Generic Drugs
আমেরিকা 92 শতাংশ ভারতীয় জেনেরিক ওষুধ ব্যবহার করে (প্রতীকী ছবি: আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2025 at 10:27 PM IST

হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: ন্যাটকো ফার্মার ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সিইও রাজীব নান্নাপানেনি বিশ্বাস করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত সাম্প্রতিক বাণিজ্য শুল্কের ফলে ভারতীয় ওষুধ খাতে কোনও সমস্যা হবে না। কারণ, আমেরিকা 92 শতাংশ ভারতীয় জেনেরিক ওষুধ ব্যবহার করে।

তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "বিশ্বজুড়েই স্বনির্ভরতার জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর না করার প্রবণতা বেড়েছে। আমেরিকাও এখন স্বনির্ভরতায় জোর দিচ্ছে। কিন্তু, অনেক দেশ দীর্ঘদিন ধরে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করে আসছে।"

ন্যাটকো ফার্মার সিইওর মতে, অন্যান্য খাতের তুলনায় বাণিজ্য শুল্কের কারণে ফার্মা সেক্টরের উপর এর প্রভাব কম। তিনি বলেন, "আমাদের দেশ বিশ্ব বাজারে প্রচুর পরিমাণে জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ভারতীয় জেনেরিক ওষুধের রফতানি বেশি। আমেরিকা এমন পরিস্থিতিতে রয়েছে যেখানে ভারতীয় ওষুধ বর্জন করার সামর্থ্য তাদের নেই। অন্যান্য দেশ থেকে চিংড়ি এবং টেক্সটাইল কেনা যেতে পারে। তবে, ওষুধের ক্ষেত্রে অন্য কোনও উপায় নেই। এই মুহূর্তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এগুলি উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এমনকি জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালও ভারত এবং চিনেই পাওয়া যায়।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 200 শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি সম্পর্কে নান্নাপানেনি জানান, ভবিষ্যৎ অপ্রত্যাশিত এবং বর্তমান পরিস্থিতি ওষুধের ক্ষেত্রে অন্তত ভারতের পক্ষে। কারণ, সেখানে ভারতের একটি বড় বাজার রয়েছে। তিনি বলেন, "ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল ভারত থেকে কিনতে হয়। এই কারণেই ওষুধ আমদানির উপর ভারী শুল্ক আরোপ করা কিছুটা জটিল বিষয়। ভবিষ্যতে কী হবে তা এখনও দেখার বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অনিশ্চিত পরিবেশে, কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। অতএব, এই সময়ে কোনও ব্যবসায়িক সত্তার পক্ষে আমেরিকায় বিনিয়োগ করা এবং উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ নয়।"

Natco Pharma CEO Rajiv Nannapaneni
ন্যাটকো ফার্মার ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সিইও রাজীব নান্নাপানেনি (ইটিভি ভারত)

নতুন জারি করা H-1B ভিসার উপর 1 লক্ষ ডলার ফি আরোপ করা হয়েছে, যা ভারতীয় ছাত্র, কর্মচারী এবং কোম্পানিগুলির ক্ষতি করতে পারে। এই প্রসঙ্গে নান্নাপানেনি জানান, এটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দরকার। কারণ, বিশ্বায়ন বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণির জন্য খুব বেশি উপকারী হয়নি। পশ্চিমে, সুশিক্ষিতদের চাকরি রয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণির জন্য একই ধরণের চাকরির সুযোগ পাওয়া যায়নি। রাজীব নান্নাপানেনি বলেন, "প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বায়নের সাথে তাদের আয়ের মাত্রা আরও হ্রাস পেয়েছে। কোনও ব্যবস্থাই তার চাহিদা স্বীকার না করে এগিয়ে যায়নি। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তগুলিকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত।"

সিইও জানান, ভারতীয় কোম্পানিগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 50 শতাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাই, ভারত মার্কিন বাজার থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না। নান্নাপানেনি বলেন, "আমরা অন্যান্য দেশের সঙ্গেও ব্যবসা করি এবং এখনও তা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। তবে, আমরা আমেরিকাকে উপেক্ষা করতে পারি না। কারণ, এটি বৃহত্তম বাজার। ভারতীয় কোম্পানিগুলি সম্প্রতি প্রচুর ব্যবসা করছে। তার কারণ হল, মার্কিন বাজারে তাদের পণ্যের সম্প্রসারণ। যদিও রাশিয়া এবং চিনে আমাদের কিছু সুযোগ রয়েছে। এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজার নয়।"

বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনকারী ভারতীয় কোম্পানিগুলির কী কৌশল গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে ন্যাটকো ফার্মার সিইওর মত, সামনের পথ হল নতুন বাজারে সম্প্রসারণ করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের দেশগুলিতে বিদ্যমান ব্যবসা আরও বৃদ্ধি করা।

তিনি বলেন, "বিশ্বের প্রায় সব দেশই অন্য দেশের উপর নির্ভরতা কমাতে বেশিরভাগ পণ্য নিজেরাই উৎপাদন করার চেষ্টা করছে। ট্রাম্পের সিদ্ধান্তেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও একই প্রবনতা দেখা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ অনেক দেশই একইভাবে চিন্তা করছে। তাই, এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে আমাদের দেশ এবং আমাদের ব্যবসা উভয়কেই তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে হবে।"

ভারতীয় ওষুধ কোম্পানিগুলির কথা উল্লেখ করে নান্নাপানেনি জানান, তাদের মডেল হল কম খরচে ওষুধ উৎপাদন করা এবং সারা বিশ্বে রফতানি করা। নান্নাপানেনি বলেন, "যদি তারা ভবিষ্যতে এই কাজ চালিয়ে যায়, তাহলে এটা সম্ভব না-ও হতে পারে। আমাদের ভাবা উচিত নয় যে এটিই একমাত্র মডেল যা কাজ করবে। তাই পরিবর্তন আনার প্রয়োজন। আমাদের অন্যান্য দেশে বিনিয়োগ করতে হবে, প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে হবে, কারখানা স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে উৎপাদন ও বিক্রি করতে হবে।"

সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে, ন্যাটকো ফার্মা দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাডকক নামের একটি কোম্পানির অংশীদারিত্ব 2000 কোটি টাকায় কিনেছে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা ব্রাজিল এবং কানাডায় ব্যবসা সম্প্রসারণ করছি। যদি আমরা নতুন কৌশল নিয়ে এগিয়ে না যাই, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।"

তিনি বলেন, আশা করা যায় যে বর্তমান বাণিজ্য শুল্কের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে একটি সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সেই দিকে কিছু লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। যেহেতু উভয় পক্ষ আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাই সমাধানের আশা করার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

  1. ভারতের উপর ট্রাম্পের শুল্কের চাপে মার্কিন বাজারে বাড়বে ওষুধের দাম: ফার্মেক্সিল
  2. এবার ওষুধ আমদানিতে 200% শুল্ক ! ট্রাম্পের পরিকল্পনায় চিন্তিত আমেরিকা
  3. অন্তত 5% সস্তা হচ্ছে প্রায় সমস্ত ওষুধ, সাশ্রয়ী-সহজলভ্য হবে স্বাস্থ্য পরিষেবা

