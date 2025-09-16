ETV Bharat / business

বাণিজ্য আলোচনায় মুখোমুখি ভারত-আমেরিকা, শুল্ক সমস্যার সমাধান সূত্র মিলবে?

কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য বিভাগের বিশেষ সচিব জানিয়েছেন, এই বৈঠকটিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের একাধিক বিষয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা হবে।

India US Trade Talks
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। (ছবি: এএনআই)
PTI

September 16, 2025

নয়াদিল্লি, 16 সেপ্টেম্বর: ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রফতানিকারকদের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করা উচ্চ শুল্কের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য একটি পূর্বপ্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার জন্য সহকারী মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চ মার্কিন দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন৷ অন্যদিকে বাণিজ্য বিভাগের বিশেষ সচিব রাজেশ আগরওয়াল ভারতের প্রধান আলোচক। লিঞ্চ ভারতীয় প্রতিনিধির সঙ্গে একদিনের আলোচনার জন্য সোমবার গভীর রাতে ভারতে পৌঁছেছেন।

এবারের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! কারণ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভারতের উপর চড়া শুল্ক আরোপের পর এটিই প্রথম ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি আলোচনা। উল্লেখ্য, 27 অগস্ট ট্রাম্প প্রশাসন রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করে। এর আওতায় ভারতীয় পণ্যের উপর 50 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল, যার মধ্যে 25 শতাংশ শুল্ক কেবল রাশিয়ার তেলের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। এই কারণে, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (BTA) নিয়ে ষষ্ঠ দফার আলোচনা স্থগিত করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বাণিজ্য বিভাগের বিশেষ সচিব রাজেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন যে এই বৈঠকটি বিটিএ-র বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক আলোচনা নয়, তবে অবশ্যই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিষয় নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আলোচনা হবে। মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন ব্রেন্ডন লিঞ্চ, যিনি পূর্বে ভারতের জন্য মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি ছিলেন।

রাজেশ আগরওয়াল জানান যে এই কথোপকথনটি আনুষ্ঠানিক আলোচনার অংশ নয়, তবে এটি আলোচনার 'ধারাবাহিকতা' হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য হল বাণিজ্য সম্পর্কিত দুই দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা এবং বাণিজ্য চুক্তি করার পথ নির্ধারণ করা।

গত কয়েক সপ্তাহে, আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ কিন্তু ওই বৈঠকে কোনও সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়া যায়নি। কিছু সময়ের জন্য ওই বৈঠকের পরিবেশ অনুকূল ছিল না৷ কারণ, আমেরিকা রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতকে চাপ দিচ্ছিল। আমেরিকার যুক্তি হল যে, এই অর্থ ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে তহবিল সরবরাহ করে। অন্যদিকে, ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তারা তাদের জ্বালানি চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।

