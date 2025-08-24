নয়াদিল্লি, 24 অগস্ট: ভারত ও চিনের মধ্যে সম্পর্ক ধীরে ধীরে উন্নত হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, 2025-26 অর্থবছরের প্রথম চার মাসে চিনে ভারতের রফতানি 20 শতাংশ বেড়েছে। এই চার মাসে ভারত 5.76 বিলিয়ন ডলার (প্রায় 50,112 কোটি টাকা) মূল্যের পণ্য চিনে পাঠিয়েছে। এই সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের রফতানির তুলনায় অনেক বেশি, যা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য বাধা সত্ত্বেও ক্রমাগত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
চিনে ভারতীয় পণ্যের রফতানি কতটা বেড়েছে ?
2025 সালের মে মাসে রফতানি সর্বোচ্চ 1.63 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা এক বছর আগের একই মাসে 1.32 বিলিয়ন ডলার ছিল। এপ্রিল মাসে, চালান এক বছর আগের 1.25 বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে 1.39 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যেখানে জুন মাসে রফতানি বার্ষিক 17 শতাংশ বেড়ে 1.38 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।
জুলাই মাসে ভারত 1.35 বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রফতানি করেছে, যা এক বছর আগের একই মাসে 1.06 বিলিয়ন ডলার ছিল। এই বৃদ্ধি দুই এশীয় অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতিকে প্রতিফলিত করে। চিনের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিকভাবে উচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে, যা 2025 অর্থবছরে 99.2 বিলিয়ন ডলার ছিল।
চিনে ভারতীয় পণ্যের রফতানি কেন বাড়ছে ?
জ্বালানি, ইলেকট্রনিক্স এবং কৃষিভিত্তিক পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে অর্থবছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে। পেট্রোলিয়াম পণ্যের রফতানি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে 883 মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ইলেকট্রনিক পণ্যের রফতানি তিনগুণ বেড়ে 521 মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। জৈব ও অজৈব রাসায়নিকের রফতানি 16.3 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 335.1 মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে এবং রত্ন ও অলঙ্কারের রফতানি 72.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
চিন ও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি
ভারত চিন থেকে ওষুধ, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেকট্রনিক্স, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য অনেক শিল্প পণ্য আমদানি করেছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রতি মাসে চিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি দেখা গিয়েছে। মার্কিন শুল্ক আরোপের কারণও হতে পারে। এই মাসের শুরুতে, চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর নয়াদিল্লিতে দেখা করেছিলেন। এই সময় তারা দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।