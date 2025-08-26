ETV Bharat / business

উচ্চহারে মার্কিন শুল্কের জের, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ 3 রফতানি ইউনিটে বন্ধ উৎপাদন - IMPACT OF TRUMP TARIFFS ON INDIA

আগামিকাল থেকে ভারত থেকে আমেরিকায় রফতানি করা বেশিরভাগ পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে।

Impact of Trump Tariffs On India
ভারতের গুরুত্বপূর্ণ 3 রফতানি ইউনিটে বন্ধ উৎপাদন (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : August 26, 2025 at 6:13 PM IST

3 Min Read

নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: মার্কিন কাস্টমস এবং সীমান্ত সুরক্ষা (CBP) বিভাগ ভারত থেকে আমদানির উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের জন্য একটি খসড়া নোটিশ জারি করেছে। এই নোটিশ অনুযায়ী, 27 অগস্ট, আগামিকাল সকাল 9টা 31 মিনিট নাগাদ (ভারতীয় সময়) থেকে ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা বেশিরভাগ পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত 30 জুলাই, 2025 তারিখে ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছিলেন। এবার ওই বাড়তি মার্কিন শুল্ক চাপের জেরে তিরুপুর, নয়ডা, সুরাতের রফতানি ইউনিটগুলি তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। এই তথ্য দিয়েছে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO)।

মঙ্গলবার শীর্ষ রফতানিকারক সংস্থা FIEO ভারতীয় পণ্যের উপর উচ্চ হারে মার্কিন শুল্ক নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বলেছে যে, তিরুপুর, নয়ডা এবং সুরাতের টেক্সটাইল এবং পোশাক নির্মাতারা এই উচ্চ শুল্কের কারণে ব্যয় প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার অবনতির ফলে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। 27 অগস্ট, আগামিকাল সকাল 9টা 31 মিনিট নাগাদ (ভারতীয় সময়) থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক বেড়ে 50 শতাংশ হয়ে যাবে।

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO)-এর সভাপতি এসসি রালহান জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপের ফলে ভারতীয় পণ্যের বৃহত্তম বাজারে রফতানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। তিনি এই পরিস্থিতিকে একটি বিপর্যয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রগামী প্রায় 55 শতাংশ চালান (47-48 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের) এখন 30-35 শতাংশ মূল্য নির্ধারণের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, যা চিন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ফিলিপিন এবং অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির প্রতিযোগীদের তুলনায় তাদের পিছিয়ে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, "ভারতীয় উৎপাদিত পণ্যের উপর মার্কিন সরকারের অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের উপর FIEO গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অনেক রফতানি বিভাগের উপর মোট শুল্ক 50 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা 27 অগস্ট, 2025 থেকে কার্যকর হবে। তিরুপুর, নয়ডা এবং সুরাতের টেক্সটাইল এবং পোশাক প্রস্তুতকারকরা ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধির চাপে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। টেক্সটাইল এবং পোশাক বিভাগে 50 শতাংশ মার্কিন শুল্ক আরোপের ফলে ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে।"

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO)-এর সভাপতি জানান, চামড়া, চিংড়ি, সেরামিক, রাসায়নিক, হস্তশিল্প এবং কার্পেটের মতো শ্রম-নিবিড় রফতানি খাতগুলি প্রতিযোগিতামূলকতার তীব্র ক্ষতির মুখোমুখি হবে। বিশেষ করে ইউরোপীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এবং মেক্সিকোর উৎপাদকদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল। এই খাতগুলিতে দেরি, অর্ডার বাতিল এবং নেতিবাচক খরচের অসুবিধাগুলি ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে।

হাজার হাজার মানুষের জীবিকা রক্ষা, বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগ জোরদার করা এবং এই অস্থির সময় অতিক্রম করার জন্য রফতানিকারক, শিল্প সংস্থা এবং সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে দ্রুত, সমন্বিত পদক্ষেপের জন্য FIEO আবেদন করেছে।

  1. বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যে 50 শতাংশ কর, নোটিস জারি ট্রাম্প প্রশাসনের
  2. মার্কিন শুল্ক-চাপে বাড়ছে চিনের সঙ্গে বাণিজ্য, চার মাসে 20% রফতানি বৃদ্ধি ভারতের

নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: মার্কিন কাস্টমস এবং সীমান্ত সুরক্ষা (CBP) বিভাগ ভারত থেকে আমদানির উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের জন্য একটি খসড়া নোটিশ জারি করেছে। এই নোটিশ অনুযায়ী, 27 অগস্ট, আগামিকাল সকাল 9টা 31 মিনিট নাগাদ (ভারতীয় সময়) থেকে ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি করা বেশিরভাগ পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত 30 জুলাই, 2025 তারিখে ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছিলেন। এবার ওই বাড়তি মার্কিন শুল্ক চাপের জেরে তিরুপুর, নয়ডা, সুরাতের রফতানি ইউনিটগুলি তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। এই তথ্য দিয়েছে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO)।

মঙ্গলবার শীর্ষ রফতানিকারক সংস্থা FIEO ভারতীয় পণ্যের উপর উচ্চ হারে মার্কিন শুল্ক নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং বলেছে যে, তিরুপুর, নয়ডা এবং সুরাতের টেক্সটাইল এবং পোশাক নির্মাতারা এই উচ্চ শুল্কের কারণে ব্যয় প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার অবনতির ফলে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। 27 অগস্ট, আগামিকাল সকাল 9টা 31 মিনিট নাগাদ (ভারতীয় সময়) থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক বেড়ে 50 শতাংশ হয়ে যাবে।

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO)-এর সভাপতি এসসি রালহান জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপের ফলে ভারতীয় পণ্যের বৃহত্তম বাজারে রফতানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। তিনি এই পরিস্থিতিকে একটি বিপর্যয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রফতানিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রগামী প্রায় 55 শতাংশ চালান (47-48 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের) এখন 30-35 শতাংশ মূল্য নির্ধারণের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, যা চিন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ফিলিপিন এবং অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির প্রতিযোগীদের তুলনায় তাদের পিছিয়ে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, "ভারতীয় উৎপাদিত পণ্যের উপর মার্কিন সরকারের অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের উপর FIEO গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। অনেক রফতানি বিভাগের উপর মোট শুল্ক 50 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা 27 অগস্ট, 2025 থেকে কার্যকর হবে। তিরুপুর, নয়ডা এবং সুরাতের টেক্সটাইল এবং পোশাক প্রস্তুতকারকরা ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধির চাপে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। টেক্সটাইল এবং পোশাক বিভাগে 50 শতাংশ মার্কিন শুল্ক আরোপের ফলে ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে।"

ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনস (FIEO)-এর সভাপতি জানান, চামড়া, চিংড়ি, সেরামিক, রাসায়নিক, হস্তশিল্প এবং কার্পেটের মতো শ্রম-নিবিড় রফতানি খাতগুলি প্রতিযোগিতামূলকতার তীব্র ক্ষতির মুখোমুখি হবে। বিশেষ করে ইউরোপীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এবং মেক্সিকোর উৎপাদকদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল। এই খাতগুলিতে দেরি, অর্ডার বাতিল এবং নেতিবাচক খরচের অসুবিধাগুলি ব্যাপকভাবে দেখা দিচ্ছে।

হাজার হাজার মানুষের জীবিকা রক্ষা, বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগ জোরদার করা এবং এই অস্থির সময় অতিক্রম করার জন্য রফতানিকারক, শিল্প সংস্থা এবং সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে দ্রুত, সমন্বিত পদক্ষেপের জন্য FIEO আবেদন করেছে।

  1. বুধবার থেকে ভারতীয় পণ্যে 50 শতাংশ কর, নোটিস জারি ট্রাম্প প্রশাসনের
  2. মার্কিন শুল্ক-চাপে বাড়ছে চিনের সঙ্গে বাণিজ্য, চার মাসে 20% রফতানি বৃদ্ধি ভারতের

For All Latest Updates

TAGGED:

US TARIFFS ON INDIAভারতের উপর মার্কিন শুল্কFIEOINDIAN EXPORT TO USAIMPACT OF TRUMP TARIFFS ON INDIA

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.