নয়া GST হারে জিনিসপত্র কিনতে না পারলে কোথায় অভিযোগ ? রইল হদিশ

আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের টোল-ফ্রি নম্বরে GST সংস্কারের পরে নতুন হারে জিনিসপত্র, বিলিং এবং ছাড় সম্পর্কে আপনি আপনার অভিযোগ জমা দিতে পারেন।

GST, IGRAM
নয়া GST হারে জিনিসপত্র না পেলে কী করবেন? (ছবি: আইএএনএস)
নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: শারদীয়া নবরাত্রি শুরু হচ্ছে 22 সেপ্টেম্বর, 2025। এই দিন থেকে নতুন জিএসটি হার কার্যকর হবে, যার ফলে শ্যাম্পু, সাবান, শিশুর পণ্য, জীবন ও স্বাস্থ্য বিমা এবং আরও অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সস্তা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে এক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফলস্বরূপ, জিএসটি-সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের করার জন্য একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। জিএসটি সংস্কারের পরে নতুন হার, বিলিং এবং ছাড় সম্পর্কে আপনি আপনার অভিযোগ জমা দিতে পারেন।

নতুন ব্যবস্থার অধীনে, জাতীয় গ্রাহক হেল্পলাইনের (https://consumerhelpline.gov.in) ইন্টিগ্রেটেড গ্রিভান্স রিড্রেসাল মেকানিজম (IGRAM) পোর্টালে GST-সম্পর্কিত অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য একটি পৃথক বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। এতে অটোমোবাইল, ব্যাঙ্কিং, FMCG এবং ই-কমার্সের মতো ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন উপ-বিভাগও রয়েছে।

আপনি টোল-ফ্রি নম্বর 1915, এনসিএইচ অ্যাপ, ওয়েব পোর্টাল, হোয়াটসঅ্যাপ, এসএমএস, ইমেল, অথবা উমঙ্গ অ্যাপের মাধ্যমেও আপনার অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন। এই পরিষেবাটি হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, বাংলা, গুজরাতি এবং অসমিয়া-সহ 17টি আঞ্চলিক ভাষায় পাওয়া যাবে। আপনার অভিযোগ দায়ের করার পরে, আপনাকে একটি অনন্য ডকেট নম্বর প্রদান করা হবে, যা আপনাকে আপনার অভিযোগের অগ্রগতি ট্র্যাক করার অনুমতি দেবে। সময়মত সমাধান নিশ্চিত করার জন্য, তথ্যটি সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ড (সিবিআইসি) এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে ভাগ করা হবে।

শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, অভিযোগ জানানোর পোর্টালটি চালু হওয়ার ফলে গ্রাহকরা জিএসটি হার হ্রাসের ফলে পণ্যগুলি উপকৃত হচ্ছে কিনা বা কোথায় সম্মতি ঘটছে তা সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। এটি খুচরো পর্যায়ে কর সংস্কারের আরও কার্যকর বাস্তবায়নকে সক্ষম করবে।

এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকার আরেকটি পোর্টাল চালু করেছে যেখানে আপনি GST বাস্তবায়নের আগে এবং পরে দামের তুলনা করতে পারবেন। এটি আপনাকে প্রতিটি পণ্যের উপর কতটা সাশ্রয় করবে তার একটি ধারণা দেবে। আরও তথ্যের জন্য আপনি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তৈরি ওয়েবসাইট http: savingwithgst.in দেখতে পারেন । এই পোর্টালে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, যেমন খাদ্য সামগ্রী, গৃহস্থালী সামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স, স্ন্যাকস এবং আরও অনেক কিছু।

  GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম
  মাদার ডেয়ারির পর এবার Amul, দুধ-ঘি-সহ 700 পণ্যের দাম কমাচ্ছে সংস্থা
