মাত্র 50 টাকা করে জমিয়ে পেতে পারেন 35 লাখ! সুযোগ পোস্ট অফিসে - HIGH RETURN INVESTMENT

প্রকল্পের সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক, যেখানে নিয়মিত মাত্র 50 টাকা জমিয়ে 35 লাখ টাকার পুঁজি পেতে পারেন ৷

Gram Suraksha Yojana
মাত্র 50 টাকা জমিয়ে 35 লাখ টাকার পুঁজি পেতে পারেন
Published : August 20, 2025 at 2:21 PM IST

হায়দরাবাদ, 20 অগস্ট: কোনও ঝুঁকি ছাড়াই বিনিয়োগে বড় রিটার্ন পেতে হলে ভারতীয় ডাক বিভাগের একাধিক ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের সাহায্য নিতে পারেন৷ দেশের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মানুষের সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এখনও ভরসা পোস্ট অফিস৷ আজ এই প্রতিবেদনে পোস্ট অফিসের এমনই একটি জীবন বিমা প্রকল্পের সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক, যেখানে নিয়মিত মাত্র 50 টাকা জমিয়ে 35 লাখ টাকার পুঁজি পেতে পারেন৷ প্রকল্পটির নাম হল গ্রাম সুরক্ষা যোজনা (Gram Suraksha Yojana)৷

গ্রাম সুরক্ষা যোজনা আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প হতে পারে। এই স্কিমটি বিশেষভাবে সেইসব লোকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা কম আয়ের সাথেও দীর্ঘমেয়াদী জন্য একটি বড় তহবিল তৈরি করতে চান। এই স্কিমের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিদিন মাত্র 50 টাকা, অর্থাৎ প্রতি মাসে 1500 টাকা বিনিয়োগ করে, মেয়াদপূর্তিতে 35 লক্ষ টাকা পর্যন্ত তহবিল পাওয়া যেতে পারে।

গ্রাম সুরক্ষা প্রকল্পের খুঁটিনাটি

এই স্কিমটি ভারতীয় ডাক বিভাগের গ্রামীণ ডাক জীবন বিমা (RPLI) এর অধীনে পরিচালিত হয়, যা বিশেষভাবে গ্রামীণ এবং মফস্বল এলাকার মানুষের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। এতে, আপনি সর্বনিম্ন 10,000 টাকা এবং সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা কভার পেতে পারেন। এই প্রকল্পের বয়সসীমা অনুযায়ী, 19 বছর থেকে 55 বছরের মধ্যে যে কোনও ভারতীয় নাগরিক এই প্রকল্পের আওতায় বিমা করতে পারেন।

প্রকল্পে ঋণের সুবিধা

গ্রাম সুরক্ষা যোজনায় বিনিয়োগকারীদের প্রিমিয়াম দেওয়ার জন্য অনেক বিকল্প রয়েছে। এই বিমা প্রকল্পে মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রিমিয়াম দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও, বিনিয়োগকারীরা এই প্রকল্পের অধীনে চার বছর পরে ঋণ নিতে পারেন। প্রয়োজনে, এই পলিসিটি তিন বছর পরেও 'সারেন্ডার' করা যেতে পারে৷ তবে, যদি পাঁচ বছরের আগে 'সারেন্ডার' করা হয়, তাহলে এই বিমা প্রকল্পের বোনাসের সুবিধা পাওয়া যাবে না।

প্রকল্পের অন্যান্য সুবিধা

এই স্কিমের মেয়াদ সর্বোচ্চ 80 বছর বয়স পর্যন্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ, বিনিয়োগকারীর বয়স যত কম হবে, তার রিটার্ন তত বেশি হতে পারে। যদি পলিসিধারক স্কিমের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে মারা যান, তাহলে বিমাকৃত অর্থের সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং অর্জিত বোনাস তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে।

কীভাবে 35 লক্ষ টাকা পাবেন?

যদি কোনও ব্যক্তি 19 বছর বয়সে এই বিমা প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন এবং প্রতি মাসে 1500 টাকা (অর্থাৎ দৈনিক 50 টাকা) প্রিমিয়াম দেন, তাহলে বিমা প্রকল্পের সময়কাল শেষ হওয়ার পর, তিনি প্রায় 31 লক্ষ টাকা থেকে 35 লক্ষ টাকা পর্যন্ত রিটার্ন পেতে পারেন। রিটার্নের পরিমাণে এই পার্থক্য পলিসির সময়কাল, নিশ্চিত পরিমাণ, বিনিয়োগকারীর বয়স এবং বোনাসের হারের উপর নির্ভর করে।

