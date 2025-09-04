নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: দিন দশেক আগেই জানা গিয়েছিল বদলাতে চলেছে জিএসটি কাঠামো। বুধবার সকাল থেকেই জিএসটি (GST) কাউন্সিলিংয়ের বৈঠক ঘিরে কৌতূহল বাড়ছিল ৷ অবশেষে জিএসটি কাউন্সিলের নয়া সিদ্ধান্ত সামনে এসেছে ৷ সেই তালিকায় যেমন বেশকিছু জিনিসের দাম কমেছে, পাশাপাশি দামি হয়েছে কয়েকটি উচ্চ চাহিদাযুক্ত জিনিস ৷ নয়া জিএসটি হারে সফট ড্রিঙ্কসে 40 শতাংশ কর বসানো হয়েছে ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি হার (New GST Rate) কার্যকর হতে চলেছে ৷
এবার থেকে 12 শতাংশ ও 28 শতাংশ হারে জিএসটি থাকছে না। জিএসটিতে শুধুমাত্র 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশের স্ল্যাব থাকবে। তবে বিলাসবহুল পণ্য এবং তামাকজাত পণ্যে 40 শতাংশ জিএসটি থাকবে। তার আওতায় রয়েছে কার্বোনেটেড যুক্ত Coca cola ও Pepsi থেকে শুরু করে জনপ্রিয় ফলের রসের (Fruit Juice) মতো ঠান্ডা পানীয় (Soft Drinks) ৷ তবে অ্যালকোহলযুক্ত ঠান্ডা পানীয় এই তালিকায় নেই ৷
এর পাশাপাশি পান মশলা, কার্বনযুক্ত পানীয়ের দাম বাড়ছে। চিনিযুক্ত বা মিষ্টিজাতীয় পদার্থ কিংবা ফ্লেভারড পণ্যের উপর জিএসটি 28 শতাংশ থেকে বেড়ে 40 শতাংশ করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে সোডা ওয়াটারও রয়েছে ৷ এই পণ্যগুলিকে 28 শতাংশ থেকে জিএসটি করা হচ্ছে 40 শতাংশ। সিগারেট, চুরুট এবং তামাকজাত যাবতীয় পণ্যের উপর 40 শতাংশ হারে জিএসটি নেওয়া হবে।
অন্য়দিকে, ফল থেকে তৈরি পানীয় বা ফলের রস ভিত্তিক পানীয়ের উপর 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে জিএসটি কর হল 5 শতাংশ (কার্বোনেটেড নয় এমন পানীয়) ৷ কার্বোনেটেড নয় এমন পানীয়ের মধ্যে রয়েছে ঠান্ডা জল, লেবুর শরবত, কোল্ড কফি, দুধ, স্পোর্টস ড্রিংকস, স্মুদি, এনার্জি ড্রিংকস এবং পরিশোধিত পানীয় জল।
জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের পর দাম বেড়েছে বিলাসবহুল পণ্য, সিগারেট, গুটখা, ঠান্ডা পানীয়, লটারি, বিলাসবহুল গাড়িরও ৷ অন্যদিকে, জিএসটি শূন্য জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমা, জীবনদায়ী ওষুধে ৷ দাম কমেছে মাখন, ঘি, পনির, চিজ, রুটি, টুথপেস্ট, ব্রাশ, সাইকেল, পেনসিল, এসি, টিভি, ফ্রিজ, 350 সিসির নীচের বাইক, ছোট গাড়ি, চশমা, শ্যাম্পু ও সাবানের ৷ নতুন এই জিএসটিকে বলা হচ্ছে, 'নেক্সট জেন জিএসটি রিফর্ম'।
পুজোর আগে জিএসটি স্ল্যাবে পরিবর্তন হওয়ায় মধ্যবিত্তদের কতটা সুরাহা হবে, তা বুঝতে আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে ৷ তবে আমেরিকার নতুন শুল্ক নীতির মোকাবিলায় এই নয়া জিএসটি হার দেশের অর্থনীতির জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করছেন অনেকেই ।