নয়াদিল্লি, 27 অগস্ট: ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত আজ (27 অগস্ট) থেকে কার্যকর হয়েছে। এর ফলে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কের উপর বড় প্রভাব পড়বে এবং ভারতের অনেক প্রধান রফতানিকারক শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে GTRI প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তবের মতে, ভারতের বিশাল অভ্যন্তরীণ চাহিদা এই ক্ষতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে।
গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (GTRI) এর প্রতিষ্ঠাতার মতে, ভারত তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে মার্কিন বাণিজ্যের ক্ষতি কিছুটা হলেও পূরণ করা যেতে পারে। জিটিআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব উল্লেখ করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ভারতের কাছে দুটি বিকল্প রয়েছে। তিনি বলেন, "আমাদের কাছে দুটি বড় বিকল্প আছে। প্রথম বৃহত্তর বিকল্প হল স্থানীয় বাজার। আমাদের রফতানি ভারতীয় অর্থনীতির মাত্র 20 শতাংশ এবং দেশের বাজার অনেক বড়। এটি ভারতীয় বাজার দেশের উৎপাদনের 80 শতাংশ কাজে লাগায় করে এবং বাজার চাহিদা আরও বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। কারণ, ভারতীয় অর্থনীতি বার্ষিক 6 থেকে 7 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদা অনায়াসে এই ধাক্কা কিছুটা সামলে দিতে পারে।"
অজয় শ্রীবাস্তবের মতে, এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্বিতীয় 'দুর্দান্ত বিকল্প'টি হল ভারত যেসব পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করতে পারবে না,তার কিছু অংশ অন্য দেশে রফতানি জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান করা। তিনি বলেন, "আর এর জন্য, সরকার ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দ্রুত এফটিএ করার চেষ্টা করছে। আমরা ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। তাই এটি দ্রুত বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে। পেরু এবং অন্যান্য দেশের মতো আরও কয়েকটি এফটিএ অপেক্ষায় রয়েছে।"
জিটিআরআই আশা করছে যে, ভারত কয়েক মাসের মধ্যেই মার্কিন শুল্কের প্রতিকূল প্রভাব অনেকাংশে কমিয়ে আনবে। GTRI প্রতিষ্ঠাতার মতে, হিরে, রত্ন, অলংকার, বস্ত্র, পোশাক এবং চিংড়ির মতো শ্রম-নিবিড় খাতগুলি মার্কিন বাজারের উপর উচ্চ নির্ভরতা এবং কম শুল্কযুক্ত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হবে। অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলি ভারতীয় রফতানির বেশিরভাগ বাজার দখল করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সটাইল এবং পোশাকের বাজারে ভারতের নিকটতম প্রতিযোগী হল চিন, বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনাম। এই সমস্ত দেশ ভারতের তুলনায় কম শুল্কের সম্মুখীন হয়েছে।