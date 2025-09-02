ETV Bharat / business

দেশীয় বিক্রি বৃদ্ধির জের, অগস্টে GST রাজস্ব বাড়ল 6.5% - GST REVENUE RISED IN AUGUST

অগস্ট মাসে নিট জিএসটি রাজস্ব 10.7 শতাংশ বেড়ে 1.25 লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে ৷ শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ বিক্রি এবং ক্রমহ্রাসমান রিফান্ড আদায়ে অতিরিক্ত সহায়ক হয়েছে।

GST Revenue In August
অগস্টে GST রাজস্ব বাড়ল 6.5% (ছবি: আইএএনএস)
author img

By PTI

Published : September 2, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read

নয়াদিল্লি, 2 সেপ্টেম্বর: অগস্ট মাসে পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) থেকে ভারতের নিট রাজস্ব 10.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তিন মাসের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম। একই সময়ে, এই মাসে মোট কর আদায়ের বৃদ্ধি আগের মাসের 7.5 শতাংশ থেকে কমে 6.5 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অগস্ট মাসে করদাতাদের দেওয়া রিফান্ড প্রায় 20 শতাংশ কমেছে।

জুলাই মাসে করা লেনদেনের উপর GST থেকে কর আদায় অগস্ট মাসে প্রায় 1.86 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা আগের মাসের তুলনায় 4.8 শতাংশ কম। তবে, জুন এবং জুলাই মাসে রিফান্ডের উচ্চ বৃদ্ধির পরে (জুন মাসে 28.4 শতাংশ এবং জুলাই মাসে 66.8 শতাংশ) অগস্ট মাসে রিফান্ড কম হওয়ার কারণে, কর আদায়ের উপর প্রভাব 1 শতাংশ ছিল এবং জুলাই মাসে 1.68 লক্ষ কোটি টাকা থেকে কমে অগস্টে প্রায় 1.67 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

অগস্ট মাসে মোট দেশীয় রাজস্ব 9.6 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

অগস্ট মাসে মোট দেশীয় রাজস্ব 9.6 শতাংশ বেড়ে 1.37 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আমদানি কর 1.2 শতাংশ কমে 49,354 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। জিএসটি রিফান্ড বার্ষিক 20 শতাংশ কমে 19,359 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

নিট জিএসটি রাজস্ব 10.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

2025 সালের অগস্ট মাসে নিট জিএসটি রাজস্ব ছিল 1.67 লক্ষ কোটি টাকা, যা বার্ষিক ভিত্তিতে 10.7 শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিফলন। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সমন্বয়ে গঠিত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের দুই দিন আগে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। কাউন্সিল হার জুড়ে দেওয়া এবং করের স্ল্যাবের সংখ্যা হ্রাস করার বিষয়ে আলোচনা করবে।

জুলাই মাসে নেট জিএসটি রাজস্ব 1.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জুন মাসে 3.3 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অগস্ট মাসে অভ্যন্তরীণ লেনদেন থেকে নিট রাজস্ব 13.5 শতাংশ বেড়ে 1.25 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, যেখানে মোট দেশীয় সংগ্রহ 9.6 শতাংশ বেড়ে 1.36 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য ফেরত 21.4 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

অগস্ট মাসে আমদানি থেকে মোট রাজস্ব 1.2 শতাংশ কমেছে৷ কিন্তু রফতানিকারকদের জিএসটি ফেরত প্রায় 18 শতাংশ কমেছে। এর ফলে আমদানি থেকে মোট রাজস্ব 3 শতাংশের ইতিবাচক বৃদ্ধি হয়েছে।

ICRA-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ অদিতি নায়ার বলেন, "2025 সালের জুলাই মাসে পণ্য আমদানির তীব্র বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আমদানির উপর সমন্বিত GST (IGST) আদায়ের সংকোচন আশ্চর্যজনক, যা 2025 সালের অগস্টের তথ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ।"

নয়াদিল্লি, 2 সেপ্টেম্বর: অগস্ট মাসে পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) থেকে ভারতের নিট রাজস্ব 10.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা তিন মাসের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম। একই সময়ে, এই মাসে মোট কর আদায়ের বৃদ্ধি আগের মাসের 7.5 শতাংশ থেকে কমে 6.5 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অগস্ট মাসে করদাতাদের দেওয়া রিফান্ড প্রায় 20 শতাংশ কমেছে।

জুলাই মাসে করা লেনদেনের উপর GST থেকে কর আদায় অগস্ট মাসে প্রায় 1.86 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা আগের মাসের তুলনায় 4.8 শতাংশ কম। তবে, জুন এবং জুলাই মাসে রিফান্ডের উচ্চ বৃদ্ধির পরে (জুন মাসে 28.4 শতাংশ এবং জুলাই মাসে 66.8 শতাংশ) অগস্ট মাসে রিফান্ড কম হওয়ার কারণে, কর আদায়ের উপর প্রভাব 1 শতাংশ ছিল এবং জুলাই মাসে 1.68 লক্ষ কোটি টাকা থেকে কমে অগস্টে প্রায় 1.67 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

অগস্ট মাসে মোট দেশীয় রাজস্ব 9.6 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

অগস্ট মাসে মোট দেশীয় রাজস্ব 9.6 শতাংশ বেড়ে 1.37 লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আমদানি কর 1.2 শতাংশ কমে 49,354 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। জিএসটি রিফান্ড বার্ষিক 20 শতাংশ কমে 19,359 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

নিট জিএসটি রাজস্ব 10.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

2025 সালের অগস্ট মাসে নিট জিএসটি রাজস্ব ছিল 1.67 লক্ষ কোটি টাকা, যা বার্ষিক ভিত্তিতে 10.7 শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিফলন। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সমন্বয়ে গঠিত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের দুই দিন আগে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। কাউন্সিল হার জুড়ে দেওয়া এবং করের স্ল্যাবের সংখ্যা হ্রাস করার বিষয়ে আলোচনা করবে।

জুলাই মাসে নেট জিএসটি রাজস্ব 1.7 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা জুন মাসে 3.3 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অগস্ট মাসে অভ্যন্তরীণ লেনদেন থেকে নিট রাজস্ব 13.5 শতাংশ বেড়ে 1.25 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, যেখানে মোট দেশীয় সংগ্রহ 9.6 শতাংশ বেড়ে 1.36 লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ লেনদেনের জন্য ফেরত 21.4 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

অগস্ট মাসে আমদানি থেকে মোট রাজস্ব 1.2 শতাংশ কমেছে৷ কিন্তু রফতানিকারকদের জিএসটি ফেরত প্রায় 18 শতাংশ কমেছে। এর ফলে আমদানি থেকে মোট রাজস্ব 3 শতাংশের ইতিবাচক বৃদ্ধি হয়েছে।

ICRA-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ অদিতি নায়ার বলেন, "2025 সালের জুলাই মাসে পণ্য আমদানির তীব্র বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আমদানির উপর সমন্বিত GST (IGST) আদায়ের সংকোচন আশ্চর্যজনক, যা 2025 সালের অগস্টের তথ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

GST REVENUE IN AUGUSTGST REVENUEHIGHER DOMESTIC SALESGSTGST REVENUE RISED IN AUGUST

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.